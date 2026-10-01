Bagnaia Menjaga Ekspektasinya saat MotoGP Kembali ke Motegi

Francesco Bagnaia tidak berharap banyak untuk mengulangi kemenangan ganda yang mengejutkan tahun lalu di Motegi, dan menyatakan bahwa bertarung untuk posisi tujuh besar adalah target "realistis" pada akhir pekan ini.

Grand Prix Jepang merupakan momen paling menonjol dalam musim 2025 Bagnaia yang mengecewakan, di mana ia tiba-tiba tampil dominan setelah sebelumnya lebih banyak berjuang mengatasi masalah pada motor GP25.

Bagnaia memenangkan kedua balapan dari pole, namun pencapaian itu ternyata hanya sesaat dan bukan titik balik yang diharapkan olehnya maupun Ducati.

Pecco kembali ke Motegi setelah menjalani musim 2026 yang jauh lebih berat. Juara MotoGP dua kali itu belum sekalipun memenangkan balapan Grand Prix dan hanya menempati posisi kesembilan dalam klasemen kejuaraan dunia menjelang fase akhir kariernya bersama Ducati.

Pecco Bagnaia, Cristian Gabarrini. © Gold and Goose

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Bagnaia tidak berada di podium MotoGP sejak balapan di Brno, di mana ia memenangi Sprint dan kemudian menyamai pencapaian terbaiknya musim ini di balapan utama dengan finis di posisi ketiga.

"Setiap musim itu berbeda, jadi saya tidak memiliki ekspektasi khusus untuk tahun ini," ujar Bagnaia di Motegi pada hari Kamis.

“Saya menyukai sirkuitnya, orang-orangnya, dan budayanya; jadi, tempat ini selalu memberikan energi positif bagi saya.

“Kenyataannya, kami harus tetap fokus dan targetnya adalah bersaing untuk posisi tujuh besar, agar tetap realistis.

“Kami perlu memahami karakteristik aspal baru serta perbedaan ban, dan melihat apakah kami bisa mengatasi masalah cengkeraman yang muncul akibat aspal baru tersebut.

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“Bagaimanapun juga, ini adalah lintasan yang bagus untuk pengereman, jadi menurut saya selisih waktu bisa lebih tipis dibandingkan sirkuit lain; saya berharap bisa memulai balapan dengan baik besok dan mendapatkan feeling yang bagus.”

Pecco Bagnaia, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

"Seperti Frank Sinatra!"

Saat ditanya apa yang paling ia ingat dari akhir pekan yang dominan di Motegi tahun lalu, Bagnaia menjawab:

"Rasanya luar biasa. Saya membalap dengan kemampuan 100%, dan saya membalap dengan gaya saya sendiri... Seperti Frank Sinatra!"

Saat ditanya apakah mungkin untuk kembali mendapatkan feeling tersebut akhir pekan ini, Bagnaia menjawab: "Sudah hampir dua musim kami berusaha, tapi itu sulit."

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