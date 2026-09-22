Marc Marquez Diperingatkan soal Ancaman Pedro Acosta di 2027

Crew Chief Pedro Acosta berpendapat bahwa sang pembalap akan menghadirkan tantangan baru bagi Marc Marquez di Ducati.

Pedro Acosta & Paul Trevathan celebrate Acosta's Austrian MotoGP win.
Pedro Acosta & Paul Trevathan celebrate Acosta's Austrian MotoGP win.
© Gold & Goose

Marc Marquez belum pernah menemui sosok seperti Pedro Acosta di sisinya, menurut Paul Trevathan, Crew Chief KTM.

Trevathan adalah sosok yang memahami Acosta luar-dalam, karena ia telah disandingkan dengan pembalap Spanyol itu sejak musim debutnya di MotoGP pada tahun 2024 di Tech3.

Tapi setelah tiga musim bersama, Acosta dan Trevathan akan berpisah jalan. Sang pembalap akan pindah ke Ducati, dan kemungkinan akan dipasangkan dengan Christian Gabbarini, yang saat ini bekerja dengan Francesco Bagnaia. Sementara itu, sang Crew Chief akan dipasangkan dengan salah satu dari dua pembalap baru Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez atau Fabio Di Giannantonio.

Di bawah Trevathan, Acosta berkembang menjadi salah satu pembalap MotoGP yang paling tangguh, meski tak jarang pembalap Spanyol itu dibuat frustrasi dengan daya saing KTM.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Sebagian besar rasa frustrasi itu sirna akhir pekan lalu ketika Acosta meraih kemenangan pertamanya di kelas utama di Austria. Kemenangan perdana di MotoGP merupakan hal penting bagi pembalap mana pun, terlebih lagi bagi sosok yang akan segera menjadi rekan setim Marc Marquez.

Pembalap terakhir yang pindah dari KTM untuk menjadi rekan setim sang juara dunia sembilan kali itu adalah Pol Espargaro. Ia gagal meraih satu pun kemenangan dan kembali ke naungan pabrikan asal Austria tersebut - masih tanpa kemenangan - dua musim kemudian.

Tapi situasinya akan berbeda dengan Acosta - terutama setelah ia memenangi Grand Prix MotoGP - dan Trevathan meyakini bahwa Acosta akan memberikan tantangan yang belum pernah dihadapi oleh Marquez sebelumnya saat mereka dipasangkan di Ducati Lenovo.

"Ini adalah tantangan yang sangat besar," ujar Trevathan saat berbicara kepada TNT Sports usai gelaran MotoGP Austria, menanggapi langkah Acosta untuk menjadi rekan setim Marquez di Ducati.

"Persaingan itu sudah dimulai sejak di dalam garasi. Marc [Marquez] adalah ahlinya dalam hal memengaruhi mental rekan setimnya serta memahami cara menggalang dukungan dari tim di sekelilingnya.

Pedro Acosta leads 2026 Austrian MotoGP Sprint. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta leads 2026 Austrian MotoGP Sprint. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Tapi dia juga belum pernah memiliki sosok seperti Acosta di sisinya.

“Jadi, ini akan menarik. Hal yang istimewa dari Pedro adalah - bahkan dia sendiri pun pernah berkata kepada saya - bahwa ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal usaha.

“Jika dia [Marquez] berhasil mengungguli Acosta dengan motor yang sama, maka dia bisa berkata, ‘Oke, dia memang lebih hebat’.

“Tapi dia benar-benar ingin menempatkan dirinya dalam posisi itu untuk mencoba.

“Marc adalah juara yang luar biasa, pembalap yang hebat, dan saya sama sekali tidak meremehkan kemampuannya. Namun, seperti yang saya katakan, menurut saya dia belum pernah memiliki sosok dengan karakter sekuat - atau sosok 'monster' - seperti Pedro di sisinya.

“Percayalah, ini akan menjadi tontonan yang sangat seru bagi kalian.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Diperingatkan soal Ancaman Pedro Acosta di 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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