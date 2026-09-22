Duet Gresini Menyayangkan Insiden GP Austria

Fermin Aldeguer dan Alex Marquez membahas insiden kontak di antara mereka pada balapan MotoGP Austria.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

MotoGP Austria bukanlah balapan yang menggembirakan bagi Ducati ataupun tim Gresini, yang melihat kedua pembalapnya sempat bersenggolan di awal balapan.

Alex Marquez akhirnya terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan saat berada di luar posisi sepuluh besar. Di sisi lain, Fermin Aldeguer finis di posisi kedelapan di sirkuit tempat ia meraih posisi kedua pada tahun lalu.

Keduanya terlibat insiden di tikungan-tikungan awal balapan, di mana Marquez menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Itu terjadi pada lap pertama, saat berusaha memperbaiki posisi," ujar Aldeguer mengenai insiden yang melibatkan rekan setimnya di Gresini Racing tersebut.

Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Pastinya, Diggia [Fabio Di Giannantonio] mencoba menyalip Quartararo, dan mereka melaju agak melebar.

“Saat itu saya berada di posisi tertentu dan juga mencoba menyalip Alex [Marquez], lalu saya mendekati Quartararo dengan kecepatan tinggi.

“Saya sedikit meluruskan motor dan kami [Aldeguer dan Marquez] sempat bersenggolan, meski tidak terlalu keras.

“Jelas sekali, dia kehilangan lebih banyak posisi dibandingkan saya. Saya tetap bertahan di posisi itu, tapi tidak terjadi apa-apa.

“Menurut saya, dalam kejadian lain, kita melihat aksi menyalip yang lebih mendekati batas toleransi.”

Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fermin Aldeguer, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Pandangan Marquez serupa dengan Aldeguer; ia menilai insiden tersebut bukan masalah besar, tapi ia merasa sayang sekali itu terjadi di antara rekan setim.

"Maksud saya, ada banyak orang di depan sana," ujar Marquez. "Dia menyalip saya, tetapi kemudian ada Fabio [Quartararo] di sana.

“Sempat terjadi kontak, lalu saya hampir keluar ke area kerikil, tapi tidak lebih dari itu.

“Maksud saya, ya memang begitu kejadiannya, dan ya sudah.

"Sayang sekali hal itu terjadi di antara rekan setim, tetapi di lap pertama, semua orang pasti ingin memperbaiki posisi."

Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Aldeguer dan Marquez kini memasuki balapan MotoGP terakhir mereka bersama Gresini. Marquez akan pindah ke tim pabrikan KTM musim depan, sementara Aldeguer akan tetap bersama Ducati namun pindah ke VR46 Racing Team.

Tags:

Alex Marquez
Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
Duet Gresini Menyayangkan Insiden GP Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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