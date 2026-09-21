Pol Espargaro Penasaran dengan Performa Motor 850cc KTM

Pembalap tes KTM, Pol Espargaro, penasaran untuk melihat bagaimana prototype MotoGP 850cc pabrikan Austria itu dibandingkan dengan para pesaingnya pada tes Red Bull Ring hari Senin.

Espargaro membagi fokusnya antara pekerjaan pengembangan motor KTM tahun depan dan menjadi pengganti Maverick Vinales yang cedera dengan motor 1000cc/Michelin di Tech3 KTM.

Uji coba kelompok pada hari Senin tidak hanya akan membawa motor-motor bermesin 850cc ke sirkuit baru, tetapi juga menjadi kesempatan kedua bagi para pembalap reguler MotoGP saat ini untuk menjajal motor spesifikasi 2027 dan ban Pirelli.

Pol Espargaro, Red Bull Ring. © Gold and Goose

Setelah finis di posisi ke-16 pada balapan hari Minggu, Espargaro berkomentar mengenai sesi uji coba tersebut:

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“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pertama-tama, melihat bagaimana respons motor di lintasan balap yang berbeda, karena setiap kali kami tiba di sirkuit lain dengan kondisi dan suhu lintasan yang berbeda, karakteristik motor berubah total; kami harus mengatur ulang semuanya dan kami pun mendapatkan banyak informasi.

“Kami akan mendapatkan tiga jenis kompon ban, jadi kami perlu memahami cara kerjanya.

“Namun, saya terutama penasaran dengan pendapat para pembalap MotoGP - apa kata pembalap kami saat menjajal motor ini - serta bagaimana perbandingan performa kami dengan yang lain.

"Karena hal itu juga sangat menarik. Di Mugello, catatan waktu kami tidak terlalu buruk dibandingkan Ducati, dan kami berhasil mencatatkan peningkatan waktu yang cukup signifikan.

“Akan tetapi, sirkuit baru selalu menghadirkan teka-teki baru.”

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Seperti pada tes Brno sebelumnya, KTM tampaknya kembali mengizinkan pemenang balapan hari Minggu, Pedro Acosta, untuk mengendarai motor 850cc mereka, meskipun ia akan beralih ke Ducati pada musim depan.

Takaaki Nakagami, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Moreira, Zarco melakukan debut 850 Honda

Espargaro bukan satu-satunya pembalap penguji motor 850cc yang beraksi di Austria.

Takaaki Nakagami tampil mengesankan dengan finis di posisi ke-13 sebagai pengganti Joan Mir, mengungguli pembalap reguler Honda, Luca Marini danDiogo Moreira.

Nakagami mengonfirmasi bahwa kedua pembalap LCR, Moreira dan Johann Zarco - yang finis ke-10 - akan menjalani debut mereka dengan motor 850cc/ban Pirelli pada sesi tes hari Senin.

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"Tugas utamanya besok adalah Diogo dan Johann akan menjajal motor baru tersebut," ujar Nakagami.

"Saya juga akan ikut mengendarainya, tetapi tugas utama besok adalah membantu kedua pembalap tersebut. Semoga mereka menyukai motor [baru] Honda itu."

Moreira dan Zarco telah dikontrak oleh Honda untuk musim depan, meskipun belum jelas apakah Moreira akan bergabung dengan Fabio Quartararo di tim pabrikan HRC atau tetap di LCR.

Karena ini merupakan sesi uji coba privat, tidak akan ada catatan waktu resmi yang dirilis pada hari Senin.

Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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