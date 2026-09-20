MotoGP Austria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Red Bull Ring

Hasil lengkap sesi Warm-Up untuk MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

All of Sunday's MotoGP results from the Red Bull Ring.
All of Sunday's MotoGP results from the Red Bull Ring.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi naik ke puncak timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini pada sesi Warm-Up MotoGP Austria 2026, saat Pedro Acosta kembali mengalami kecelakaan.

Acosta - yang sebelumnya kehilangan posisi terdepan pada Sprint Race hari Sabtu dan menyerahkan kemenangan kepada rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin - kembali terjatuh saat melaju kencang menuju Tikungan 9 pada menit-menit terakhir warm-up, membuat motor KTM-nya berguling di gravel.

Ini merupakan insiden kedua untuk KTM di Warm-Up setelah Brad Binder mengalami highside di Tikungan 4 pada awal sesi. Kedua pembalap tidak mengalami cedera dari kecelakaan tersebut, tapi Acosta tampak marah atas kesalahannya saat kembali ke garasi.

Bezzecchi mencatat 1 menit 29,337 detik di sesi warm-up, 0,157 detik lebih cepat dari runner-up Sprint Race Marc Marquez, dengan Acosta ketiga dan Martin keempat.

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Setelah semua - kecuali tiga pembalap memakai ban belakang Soft di Sprint Race, sebagian besar pembalap beralih ke kompon Medium saat warm-up untuk mempersiapkan Grand Prix berdurasi 28 lap.

Hanya Francesco Bagnaia dan Pol Espargaro yang memilih ban Soft pagi ini.

Akan tetapi, seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft - bukan Medium yang dipakai pada kedua balapan sebelumnya - dan hal ini kemungkinan mengejutkan Acosta pagi ini.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Warm-Up

PosRiderNatTeamTime/DiffLapMax
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'29.337s6/7320k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.157s5/7313k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.209s4/6317k
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.347s6/7317k
5Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.458s6/7319k
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.526s6/7312k
7Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.526s5/6309k
8Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.665s5/7316k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.669s6/7314k
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.737s4/7321k
11Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.849s6/7317k
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.880s6/7313k
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.939s5/7317k
14Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.040s4/7319k
15Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.061s5/7316k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.065s6/7313k
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.145s5/7305k
18Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)+1.193s6/7314k
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.567s4/7309k
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.642s7/7306k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+2.637s5/7305k
22Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)No Time0/0 

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Austria:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Pol Espargaro, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Pol Espargaro, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.

Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."

Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.

Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.

MotoGP title chase after Austria Sprint: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Austria Sprint: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
MotoGP
MotoGP Austria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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