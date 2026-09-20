MotoGP Austria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Red Bull Ring

Marco Bezzecchi naik ke puncak timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini pada sesi Warm-Up MotoGP Austria 2026, saat Pedro Acosta kembali mengalami kecelakaan.

Acosta - yang sebelumnya kehilangan posisi terdepan pada Sprint Race hari Sabtu dan menyerahkan kemenangan kepada rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin - kembali terjatuh saat melaju kencang menuju Tikungan 9 pada menit-menit terakhir warm-up, membuat motor KTM-nya berguling di gravel.

Ini merupakan insiden kedua untuk KTM di Warm-Up setelah Brad Binder mengalami highside di Tikungan 4 pada awal sesi. Kedua pembalap tidak mengalami cedera dari kecelakaan tersebut, tapi Acosta tampak marah atas kesalahannya saat kembali ke garasi.

Bezzecchi mencatat 1 menit 29,337 detik di sesi warm-up, 0,157 detik lebih cepat dari runner-up Sprint Race Marc Marquez, dengan Acosta ketiga dan Martin keempat.

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Setelah semua - kecuali tiga pembalap memakai ban belakang Soft di Sprint Race, sebagian besar pembalap beralih ke kompon Medium saat warm-up untuk mempersiapkan Grand Prix berdurasi 28 lap.

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Hanya Francesco Bagnaia dan Pol Espargaro yang memilih ban Soft pagi ini.

Akan tetapi, seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft - bukan Medium yang dipakai pada kedua balapan sebelumnya - dan hal ini kemungkinan mengejutkan Acosta pagi ini.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Warm-Up Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'29.337s 6/7 320k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.157s 5/7 313k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.209s 4/6 317k 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.347s 6/7 317k 5 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.458s 6/7 319k 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.526s 6/7 312k 7 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.526s 5/6 309k 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.665s 5/7 316k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.669s 6/7 314k 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.737s 4/7 321k 11 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.849s 6/7 317k 12 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.880s 6/7 313k 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.939s 5/7 317k 14 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.040s 4/7 319k 15 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.061s 5/7 316k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.065s 6/7 313k 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.145s 5/7 305k 18 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) +1.193s 6/7 314k 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.567s 4/7 309k 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.642s 7/7 306k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.637s 5/7 305k 22 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) No Time 0/0

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Austria:

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Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Pol Espargaro, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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