MotoGP Austria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Red Bull Ring
Hasil lengkap sesi Warm-Up untuk MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Marco Bezzecchi naik ke puncak timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini pada sesi Warm-Up MotoGP Austria 2026, saat Pedro Acosta kembali mengalami kecelakaan.
Acosta - yang sebelumnya kehilangan posisi terdepan pada Sprint Race hari Sabtu dan menyerahkan kemenangan kepada rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin - kembali terjatuh saat melaju kencang menuju Tikungan 9 pada menit-menit terakhir warm-up, membuat motor KTM-nya berguling di gravel.
Ini merupakan insiden kedua untuk KTM di Warm-Up setelah Brad Binder mengalami highside di Tikungan 4 pada awal sesi. Kedua pembalap tidak mengalami cedera dari kecelakaan tersebut, tapi Acosta tampak marah atas kesalahannya saat kembali ke garasi.
Bezzecchi mencatat 1 menit 29,337 detik di sesi warm-up, 0,157 detik lebih cepat dari runner-up Sprint Race Marc Marquez, dengan Acosta ketiga dan Martin keempat.
Setelah semua - kecuali tiga pembalap memakai ban belakang Soft di Sprint Race, sebagian besar pembalap beralih ke kompon Medium saat warm-up untuk mempersiapkan Grand Prix berdurasi 28 lap.
Hanya Francesco Bagnaia dan Pol Espargaro yang memilih ban Soft pagi ini.
Akan tetapi, seluruh pembalap menggunakan ban depan Soft - bukan Medium yang dipakai pada kedua balapan sebelumnya - dan hal ini kemungkinan mengejutkan Acosta pagi ini.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time/Diff
|Lap
|Max
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'29.337s
|6/7
|320k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.157s
|5/7
|313k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.209s
|4/6
|317k
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.347s
|6/7
|317k
|5
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.458s
|6/7
|319k
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.526s
|6/7
|312k
|7
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.526s
|5/6
|309k
|8
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.665s
|5/7
|316k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.669s
|6/7
|314k
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.737s
|4/7
|321k
|11
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.849s
|6/7
|317k
|12
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.880s
|6/7
|313k
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.939s
|5/7
|317k
|14
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.040s
|4/7
|319k
|15
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.061s
|5/7
|316k
|16
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.065s
|6/7
|313k
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.145s
|5/7
|305k
|18
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|+1.193s
|6/7
|314k
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.567s
|4/7
|309k
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.642s
|7/7
|306k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+2.637s
|5/7
|305k
|22
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|No Time
|0/0
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Austria:
Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
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