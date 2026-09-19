MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

Jorge Martin won a dramatic Austria sprint
Jorge Martin won a dramatic Austria sprint
© Gold and Goose

Jorge Martin meraih kemenangan Sprint Race MotoGP Austria 2026 setelah Pedro Acosta yang memimpin balapan terjatuh saat balapan menyisakan tiga lap.

Acosta memanfaatkan bentrokan awal antara Martin dan Marc Marquez yang bersenggolan di chicane pada lap pembuka, ia pun merebut pimpinan balapan dan langsung melesat jauh saat ia berambisi meraih kemenangan kandang untuk KTM.

Martin, yang sempat turun sampai P8, berhasil memperbaiki posisinya hingga menyalip Marquez untuk posisi kedua, dan yang paling penting merebut kembali keunggulan di klasemen pembalap.

Posisi kedua tampaknya menjadi hasil terbaik yang bisa didapat Martin, sampai akhirnya Acosta kehilangan kendali roda depannya saat memasuki chicane di Tikungan 2. Acosta sempat kembali ke balapan, tapi pada akhirnya memutuskan mundur dari balapan.

Kegagalan Acosta tersebut mengantarkan rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, naik ke podium di posisi ketiga.

Acosta leads, Martin 8th, opening lap, 2026 Red Bull Ring Sprint.
Acosta leads, Martin 8th, opening lap, 2026 Red Bull Ring Sprint.
© Gold and Goose

Di belakang ketiga pembalap teratas, ada Ai Ogura yang melibas Alex Marquez pada balapan pertamanya sejak melakukan comeback untuk posisi empat. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang solid dengan finis keenam, dengan Johann Zarco, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder melengkapi perolehan poin.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Semua pembalap memilih ban depan berkompon medium. Namun, Bagnaia (start dari posisi ke-7), Luca Marini (ke-15), dan Alex Rins (ke-20) mengambil pilihan berbeda dengan juga menggunakan ban belakang Medium, alih-alih Soft.

Diogo Moreira dan Raul Fernandez sama-sama dijatuhi penalt double long-lap karena melakukan *jump start*.
 

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)14 laps
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+1.026s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.675s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+3.495s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+4.447s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+5.142s
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+5.895s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+6.81s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+7.233s
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+9.228s
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+11.58s
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+13.05s
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+15.076s
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+18.373s
15Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)+19.201s
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+20.503s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+20.964s
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+21.054s
19Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+22.646s
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+26.053s
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16) 
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25) 

* Rookie

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Jorge Martin
MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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