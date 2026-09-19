MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Jorge Martin meraih kemenangan Sprint Race MotoGP Austria 2026 setelah Pedro Acosta yang memimpin balapan terjatuh saat balapan menyisakan tiga lap.
Acosta memanfaatkan bentrokan awal antara Martin dan Marc Marquez yang bersenggolan di chicane pada lap pembuka, ia pun merebut pimpinan balapan dan langsung melesat jauh saat ia berambisi meraih kemenangan kandang untuk KTM.
Martin, yang sempat turun sampai P8, berhasil memperbaiki posisinya hingga menyalip Marquez untuk posisi kedua, dan yang paling penting merebut kembali keunggulan di klasemen pembalap.
Posisi kedua tampaknya menjadi hasil terbaik yang bisa didapat Martin, sampai akhirnya Acosta kehilangan kendali roda depannya saat memasuki chicane di Tikungan 2. Acosta sempat kembali ke balapan, tapi pada akhirnya memutuskan mundur dari balapan.
Kegagalan Acosta tersebut mengantarkan rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, naik ke podium di posisi ketiga.
Di belakang ketiga pembalap teratas, ada Ai Ogura yang melibas Alex Marquez pada balapan pertamanya sejak melakukan comeback untuk posisi empat. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang solid dengan finis keenam, dengan Johann Zarco, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder melengkapi perolehan poin.
Semua pembalap memilih ban depan berkompon medium. Namun, Bagnaia (start dari posisi ke-7), Luca Marini (ke-15), dan Alex Rins (ke-20) mengambil pilihan berbeda dengan juga menggunakan ban belakang Medium, alih-alih Soft.
Diogo Moreira dan Raul Fernandez sama-sama dijatuhi penalt double long-lap karena melakukan *jump start*.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|14 laps
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.026s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.675s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.495s
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+4.447s
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+5.142s
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+5.895s
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+6.81s
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+7.233s
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+9.228s
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+11.58s
|12
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+13.05s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+15.076s
|14
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+18.373s
|15
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|+19.201s
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+20.503s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+20.964s
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+21.054s
|19
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+22.646s
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+26.053s
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
* Rookie