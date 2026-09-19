MotoGP Austria 2026: Kecelakaan Acosta Beri Martin Kemenangan Sprint

Jorge Martin meraih kemenangan Sprint Race MotoGP Austria 2026 setelah Pedro Acosta yang memimpin balapan terjatuh saat balapan menyisakan tiga lap.

Acosta memanfaatkan bentrokan awal antara Martin dan Marc Marquez yang bersenggolan di chicane pada lap pembuka, ia pun merebut pimpinan balapan dan langsung melesat jauh saat ia berambisi meraih kemenangan kandang untuk KTM.

Martin, yang sempat turun sampai P8, berhasil memperbaiki posisinya hingga menyalip Marquez untuk posisi kedua, dan yang paling penting merebut kembali keunggulan di klasemen pembalap.

Posisi kedua tampaknya menjadi hasil terbaik yang bisa didapat Martin, sampai akhirnya Acosta kehilangan kendali roda depannya saat memasuki chicane di Tikungan 2. Acosta sempat kembali ke balapan, tapi pada akhirnya memutuskan mundur dari balapan.

Kegagalan Acosta tersebut mengantarkan rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, naik ke podium di posisi ketiga.

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Acosta leads, Martin 8th, opening lap, 2026 Red Bull Ring Sprint. © Gold and Goose

Di belakang ketiga pembalap teratas, ada Ai Ogura yang melibas Alex Marquez pada balapan pertamanya sejak melakukan comeback untuk posisi empat. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang solid dengan finis keenam, dengan Johann Zarco, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder melengkapi perolehan poin.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Semua pembalap memilih ban depan berkompon medium. Namun, Bagnaia (start dari posisi ke-7), Luca Marini (ke-15), dan Alex Rins (ke-20) mengambil pilihan berbeda dengan juga menggunakan ban belakang Medium, alih-alih Soft.

Diogo Moreira dan Raul Fernandez sama-sama dijatuhi penalt double long-lap karena melakukan *jump start*.



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MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 14 laps 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.026s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.675s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.495s 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +4.447s 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +5.142s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +5.895s 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +6.81s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +7.233s 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +9.228s 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +11.58s 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +13.05s 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +15.076s 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +18.373s 15 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) +19.201s 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +20.503s 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +20.964s 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +21.054s 19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +22.646s 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +26.053s Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)

* Rookie