Perusahaan Kembali Untung, KTM Tidak Jual Tim MotoGP-nya

CEO KTM, Gottfried Neumeister, telah menutup kemungkinan penjualan dari tim MotoGP mereka, dengan menegaskan kondisi finansial pabrikan Austria itu sudah cukup stabil untuk mendukung penuh program balapnya.

KTM sempat mengalami pengurasan dana yang besar selama krisis keuangan tahun 2025, yang menekan anggaran untuk kegiatan motorsport dan memicu spekulasi bahwa proyek MotoGP tersebut mungkin akan dijual atau dibuka bagi investasi pihak luar.

Tapi, setelah kembali mencetak laba dan menjual hampir 100.000 unit sepeda motor pada paruh pertama tahun ini, Neumeister menyatakan bahwa posisi KTM kini sudah jelas.

"Kami telah menandatangani kesepakatan lima tahun dengan Dorna [untuk era baru 850cc], sangat jelas bahwa kami tidak akan menjual tim ini, kami tidak akan menjual sebagian kecil pun dari tim ini, kami berkomitmen penuh," ujarnya di Red Bull Ring pada hari Jumat.

"Gelar juara MotoGP adalah salah satu dari sedikit gelar yang belum pernah kami raih," tambah Neumeister.

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KTM CEO Gottfried Neumeister. © Gold and Goose

"Motorsport adalah DNA kami"

"Secara umum, sungguh sangat menggembirakan melihat bahwa kami berhasil melakukan pemulihan [kondisi keuangan]," ujar Neumeister.

"Pada kuartal kedua, kami berhasil mencapai break-even di tingkat EBIT. Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun, melihat adanya keuntungan merupakan pertanda yang sangat baik sekaligus sangat melegakan.

"Dunia motorsport secara keseluruhan - bukan hanya MotoGP, melainkan juga keberhasilan yang mampu kami raih bahkan di masa-masa sulit tersebut, seperti memenangkan Reli Dakar dan meraih enam gelar Kejuaraan Dunia (saat musim 2026 masih berlangsung) - sungguh sangat menggembirakan.

“Ini adalah hal terpenting bagi KTM. Motorsport adalah DNA kami, sekaligus laboratorium pengujian kami. Apa pun yang kami pelajari di sini dapat kami terapkan pada produksi massal kami.”

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KTM RC16s. © Gold and Goose

“Kami tidak akan menjual tim”

Sebagai kegiatan motorsport KTM yang paling memakan biaya, proyek MotoGP tampak paling rentan terhadap pemangkasan anggaran.

Neumeister berkata: "Setahun yang lalu, muncul pertanyaan, 'Pak Neumeister, apakah Anda bahkan akan mampu mempertahankan kegiatan motorsport?'

"Kami menghabiskan banyak dana, dan tentu saja wajar jika pertanyaan itu muncul, namun hal ini juga menimbulkan banyak ketidakpastian."

“Lalu ada rumor-rumor mengenai apakah kami akan menjual tim MotoGP, atau apakah kami perlu mendatangkan pihak lain sebagai pemegang saham - seperti Mercedes di Formula 1 - karena sebagai OEM, Anda tidak harus memiliki seluruh tim tersebut.

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“Sekali lagi, ada banyak ketidakpastian, dan bagi saya, hal terpenting adalah mengembalikan kepastian tersebut kepada tim.

“Kami telah menandatangani kesepakatan lima tahun dengan Dorna [untuk era baru 850cc]; sangat jelas bahwa kami tidak akan menjual tim ini, kami tidak akan menjual sebagian kecil pun dari tim ini, kami berkomitmen penuh.

“Gelar juara MotoGP adalah salah satu dari sedikit gelar yang belum kami raih, dan tujuan kami di sini jelas untuk menang dan berkompetisi, bukan demi peningkatan nilai ekuitas.

“Inilah yang mendorong kami, inilah yang memotivasi kami. Setelah Moto2 dan Moto3, kami juga harus meraih gelar ini.

“Saya tidak ingin memberikan tekanan berlebih - perubahan seperti ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata - namun rencananya sudah jelas.

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“Ada komitmen penuh terhadap olahraga ini, anggarannya tersedia, dan kondisi perusahaan sedang membaik, jadi sekarang kami benar-benar bisa fokus pada balapan.”

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

"Simpati untuk pembalap kami"

Setelah Bajaj mengambil alih kepemilikan mayoritas sebesar 75% di KTM, Neumeister mengakui bahwa perusahaan perlu menunjukkan alasan bisnis yang jelas untuk melanjutkan program-program motorsport-nya.

“Seperti yang saya katakan, mungkin ada masa-masa yang penuh dengan tanda tanya. Ya, anggaran kami terbatas, dan orang bisa saja berargumen, ‘Jika Anda harus melakukan PHK terhadap 500 karyawan, mengapa Anda tetap ikut balapan? Dan mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang?’

“Namun, membuktikan bagaimana hal itu berdampak pada penjualan dan nilai merek (brand equity) adalah hal yang paling penting.

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“Kami benar-benar berhasil membuktikan bahwa konsep ‘menang di hari Minggu, berjualan di hari Senin’ itu efektif bagi perusahaan dan memberikan hasil nyata. Itulah aspek yang krusial.

“Saya harus mengatakannya - dan CFO saya mungkin akan kesal mendengarnya - tetapi jika Anda ingin berkompetisi balap, Anda harus memiliki sikap yang tidak pelit dalam hal pendanaan.

“Jika Pit [Beirer] datang dan berkata, ‘Saya punya ahli aerodinamika,’ Anda tidak bisa menjawab, ‘Sekarang coba kita hemat biaya.’ Kalau begitu caranya, Anda tidak akan bisa menang.

“Jadi, Anda perlu memiliki sikap murah hati dan keleluasaan tersebut, namun yang terutama, Anda harus memiliki anggarannya.

"Kami berada dalam situasi di mana kami tidak memilikinya, dan hal itu sulit dikelola ketika Anda bahkan tidak bisa [mengembangkan] komponen baru.

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“Saya sangat bersimpati kepada para pembalap kami. Itu bukan kesalahan mereka, dan itu bukan masalah yang bersumber dari mereka; itu adalah masalah internal KTM sendiri yang harus kami selesaikan.”

KTM akan memiliki susunan pembalap MotoGP yang sepenuhnya baru untuk mengawali era 850cc/Pirelli pada tahun 2027, dengan Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio di tim pabrikan, serta Luca Marini bersama rookie Senna Agius di tim Tech3.