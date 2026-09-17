Bezzecchi Jelaskan Analisis Menyakitkan dari Insiden GP Misano

Marco Bezzecchi mengatakan bahwa analisis mengenai kecelakaannya di Misano terasa "menyakitkan".

Marco Bezzecchi is looking to bounce back after his Misano crash
Marco Bezzecchi is looking to bounce back after his Misano crash
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dari Aprilia mengakui analisis terkait kecelakaan MotoGP Misano terasa "menyakitkan", tapi kini ia sepenuhnya memahami apa penyebabnya.

Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 13 pada lap pembuka Grand Prix San Marino akhir pekan lalu, saat ia sedang memimpin balapan.

Itu menjadi kali kelima ia gagal mencetak poin pada hari Minggu dalam tujuh putaran, membuatnya tertinggal 33 poin dari pemimpin klasemen bersama; Marc Marquez, yang menang di Misano, dan Jorge Martin.

Saat itu, Marco Bezzecchi mengatakan ia merasa memasuki Tikungan 13 di luar jalur ideal akibat guncangan setang (headshake) di tikungan sebelumnya; analisis data pun memperjelas sepenuhnya hal yang sebenarnya "sudah agak ia pahami" tersebut.

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"Yah, saya menganalisis segalanya - data dan sebagainya - terkait kesalahan saya, berusaha memahami secara rinci apa yang saya lakukan dengan keliru," ujarnya pada hari Kamis menjelang Grand Prix Austria.

"Dan begitu saya memahaminya, meskipun sebenarnya saya sudah cukup paham bahkan tanpa melihat datanya.

"Melihat data itu, pada akhirnya, memang menyakitkan, tetapi hal itu memberi Anda kesempatan untuk memahaminya secara mendetail.

“Itu saja. Pada akhirnya, kami mengambil sisi positifnya, dan ada banyak hal positif, mulai dari kecepatan hingga konsistensi selama Sprint Race.

“Banyak hal positif. Tentu saja, ada sedikit rasa kecewa dengan akhirnya, tetapi kami punya kesempatan lagi akhir pekan ini.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 San Marino MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

“Selisihnya besar, tapi tidak sampai di luar nalar”

Bezzecchi mengatakan bahwa menghadapi hambatan tidak pernah menjadi lebih mudah, namun ia juga tidak menganggap selisih 33 poin di klasemen sebagai sesuatu yang "luar biasa besar".

"Tidak, karena tentu lebih baik jika tidak ada hambatan sama sekali," ujarnya. "Tapi itu bagian dari permainan. Kami cepat, kami terus berjuang, dan sayangnya, kami harus mengambil risiko.

"Jelas, rasanya menyakitkan, tapi pada akhirnya ini adalah pekerjaan kami. Jadi, situasinya tidak menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. Setiap kejadian itu berbeda."

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“Selisihnya memang besar, tapi tidak sampai di luar nalar, karena dengan format yang kita miliki saat ini, peluang untuk meraih maupun kehilangan poin menjadi sedikit lebih besar.

“Jelas, Marc adalah pembalap yang tangguh; begitu pula Jorge. Jadi, pada akhirnya, ini bukanlah hal yang mudah.

“Namun saat ini, sejujurnya, target saya adalah mencoba kembali ke performa yang konsisten, karena - terlepas dari masalah cedera - sebelum cedera itu pun, performa saya sebenarnya sudah mulai agak naik-turun.

“Sebelumnya, performa saya sangat konsisten, namun kemudian saya mulai melakukan beberapa kesalahan, terlalu banyak kesalahan.

“Lalu ada masalah cedera, kemudian saya sempat kembali tampil bagus, tapi hari Minggu lalu saya melakukan kesalahan lagi.

“Jadi, target saya adalah kembali ke tingkat konsistensi saya sebelumnya. Setelah mencapai target itu, saya akan berusaha tampil kompetitif dan terus bersaing hingga akhir.”

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Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi Jelaskan Analisis Menyakitkan dari Insiden GP Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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