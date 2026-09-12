MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint dari Bezzecchi

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP San Marino 2026 di Misano, putaran 14 dari 22.

Marc Marquez won the Misano MotoGP sprint
Marc Marquez won the Misano MotoGP sprint
© Gold and Goose

Marc Marquez memaksimalkan start agresif dan strategi ban alternatif untuk mengalahkan Marco Bezzecchi pada Sprint Race MotoGP San Marino di Misano, Sabtu (12/9) sore.

Meski gagal meraih pole Sabtu pagi, Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan saat memulai balapan dari posisi kedua di grid pada lap pembuka.

Mengulangi keberhasilannya memenangi Sprint Race sebelumnya di Aragon, Marquez mengendalikan Sprint Race selama 13 lap, meski ia mendapat tekanan akhir balapan dari pembalap Aprilia Marco Bezzecchi.

Mencatat kemenangan Sprint Race ke-21 dalam kariernya, kini Marquez hanya terpaut 14 poin dari Jorge Martin, yang finis ketiga di Sprint.

Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez memilih ban belakang Medium belakang saat Bezzecchi memilih ban belakang Soft.

Pembalap Ducati tersebut merebut holeshot saat menuju Tikungan 1, menyalip Bezzecchi dari sisi dalam dan mempertahankan posisinya melewati rangkaian tikungan berikutnya.

Keduanya membalap dengan jarak rapat pada lap-lap awal, meskipun selisih keunggulan melebar menjadi sekitar setengah detik saat memasuki lap keempat.

Marquez terus memperbesar keunggulannya hingga mencapai satu detik dalam dua lap berikutnya, namun ia kemudian mendapat tekanan dari upaya pengejaran Bezzecchi di fase akhir.

Saat memulai lap kesembilan, Bezzecchi tertinggal 0,7 detik di belakang pembalap Ducati itu, dan berhasil memangkas selisih waktu tersebut sebesar sepersepuluh detik pada putaran berikutnya.

Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, Marquez merespons ancaman tersebut dan menciptakan selisih waktu 1,068 detik atas Bezzecchi hingga mencapai garis finis.

Posisi kedua yang diraih Bezzecchi menandai hasil sprint terbaiknya musim ini, yang kini menempatkannya hanya tertinggal 22 poin dari rekan setimnya, Martin, di klasemen.

Martin juga menggunakan ban belakang kompon medium untuk balapan sprint ini dan naik ke posisi ketiga pada lap ketujuh setelah akhirnya berhasil menyalip pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio.

Tapi Martin tidak bisa berbuat lebih lagi; sang juara dunia 2024 itu finis dengan selisih waktu 2,470 detik di belakang Bezzecchi saat melintasi garis finis.

Di Giannantonio menempati posisi keempat di depan pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, sementara Pedro Acosta harus puas finis di posisi keenam bersama KTM.

Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Raul Fernandez menempati posisi ketujuh dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Fermin Aldeguer - yang memulai balapan dari posisi ketiga - kesulitan di fase awal dan melorot ke posisi kedelapan saat mengendarai motor Gresini Ducati.

Luca Marini mengamankan poin sprint terakhir di posisi kesembilan untuk Honda, mengungguli pembalap LCR, Johann Zarco.

Akhir pekan yang sulit bagi Pecco Bagnaia berlanjut dengan finis di posisi ke-13, sedangkan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, finis di posisi terakhir setelah terjatuh saat mencoba menyalip pembalap LCR, Diogo Moreira, di Tikungan 14 pada lap ketiga.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)13 laps
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.743s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.794s
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+2.634s
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+2.985s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+4.05s
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+4.744s
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+5.894s
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+6.959s
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+8.963s
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+10.493s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+10.686s
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+17.763s
14Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+18.181s
15Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+18.476s
16Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+18.752s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+20.698s
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+21.113s
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+21.74s
20Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.054s
21Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+24.419s

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint dari Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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