MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Rebut Kemenangan Sprint dari Bezzecchi

Marc Marquez memaksimalkan start agresif dan strategi ban alternatif untuk mengalahkan Marco Bezzecchi pada Sprint Race MotoGP San Marino di Misano, Sabtu (12/9) sore.

Meski gagal meraih pole Sabtu pagi, Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan saat memulai balapan dari posisi kedua di grid pada lap pembuka.

Mengulangi keberhasilannya memenangi Sprint Race sebelumnya di Aragon, Marquez mengendalikan Sprint Race selama 13 lap, meski ia mendapat tekanan akhir balapan dari pembalap Aprilia Marco Bezzecchi.

Mencatat kemenangan Sprint Race ke-21 dalam kariernya, kini Marquez hanya terpaut 14 poin dari Jorge Martin, yang finis ketiga di Sprint.

Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Marquez memilih ban belakang Medium belakang saat Bezzecchi memilih ban belakang Soft.

Pembalap Ducati tersebut merebut holeshot saat menuju Tikungan 1, menyalip Bezzecchi dari sisi dalam dan mempertahankan posisinya melewati rangkaian tikungan berikutnya.

Keduanya membalap dengan jarak rapat pada lap-lap awal, meskipun selisih keunggulan melebar menjadi sekitar setengah detik saat memasuki lap keempat.

Marquez terus memperbesar keunggulannya hingga mencapai satu detik dalam dua lap berikutnya, namun ia kemudian mendapat tekanan dari upaya pengejaran Bezzecchi di fase akhir.

Saat memulai lap kesembilan, Bezzecchi tertinggal 0,7 detik di belakang pembalap Ducati itu, dan berhasil memangkas selisih waktu tersebut sebesar sepersepuluh detik pada putaran berikutnya.

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Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Namun, Marquez merespons ancaman tersebut dan menciptakan selisih waktu 1,068 detik atas Bezzecchi hingga mencapai garis finis.

Posisi kedua yang diraih Bezzecchi menandai hasil sprint terbaiknya musim ini, yang kini menempatkannya hanya tertinggal 22 poin dari rekan setimnya, Martin, di klasemen.

Martin juga menggunakan ban belakang kompon medium untuk balapan sprint ini dan naik ke posisi ketiga pada lap ketujuh setelah akhirnya berhasil menyalip pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio.

Tapi Martin tidak bisa berbuat lebih lagi; sang juara dunia 2024 itu finis dengan selisih waktu 2,470 detik di belakang Bezzecchi saat melintasi garis finis.

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Di Giannantonio menempati posisi keempat di depan pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, sementara Pedro Acosta harus puas finis di posisi keenam bersama KTM.

Marco Bezzecchi, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Raul Fernandez menempati posisi ketujuh dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Fermin Aldeguer - yang memulai balapan dari posisi ketiga - kesulitan di fase awal dan melorot ke posisi kedelapan saat mengendarai motor Gresini Ducati.

Luca Marini mengamankan poin sprint terakhir di posisi kesembilan untuk Honda, mengungguli pembalap LCR, Johann Zarco.

Akhir pekan yang sulit bagi Pecco Bagnaia berlanjut dengan finis di posisi ke-13, sedangkan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, finis di posisi terakhir setelah terjatuh saat mencoba menyalip pembalap LCR, Diogo Moreira, di Tikungan 14 pada lap ketiga.

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