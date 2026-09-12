Johann Zarco Dihukum Penalti Grid untuk Grand Prix Misano

Steward FIM MotoGP menjatuhkan penalti kepada Johann Zarco untuk Grand Prix San Marino setelah dianggap menghalangi laju Marco Bezzecchi saat sesi kualifikasi.

Setelah meraih pole di Misano, Marco Bezzecchi mengungkapkan di parc-ferme bahwa pembalap LCR Honda, Johann Zarco, telah merusak satu-satunya putaran bersihnya pada stint kedua sesi Q2.

Meski tidak terlihat secara langsung pada saat kejadian, tayangan ulang kemudian memperlihatkan Zarco melaju perlahan di depan pembalap Aprilia itu saat melewati Tikungan 5 dan 6.

Johann Zarco, LCR Honda, 2026 San Marino MotoGP © Gold and Goose

Setelah dilakukan investigasi, Steward FIM mengatakan bahwa Zarco berkendara secara tidak bertanggung jawab dan menjatuhkan penalti turun tiga posisi start untuk Grand Prix San Marino pada hari Minggu.

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Penalti ini akan menurunkan posisi start Zarco dari urutan ke-11 menjadi ke-14 untuk balapan hari Minggu, posisi kualifikasi aslinya akan tetap berlaku untuk Sprint Race.

Ini menandai akhir pekan kedua berturut-turut di mana Zarco harus menjalani penalti pada balapan utama hari Minggu.

Ia menjalani penalti double long-lap di Aragon sebagai hukuman karena memicu kecelakaan yang melibatkan banyak pembalap - yang juga membuatnya cedera - pada Grand Prix Catalunya Mei lalu.

Pada hari Jumat, Steward FIM juga mengumumkan penalti bagi Franco Morbidelli dari tim VR46, yang terbukti berulang kali menghalangi pembalap lain selama sesi latihan. Ia diwajibkan menjalani penalti long-lap pada balapan Grand Prix.

Zarco got in polesitter Marco Bezzecchi's way in Q2 © Gold and Goose

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Mengenai performanya di sesi kualifikasi, Bezzecchi dari Aprilia - yang meraih pole dengan mencatatkan rekor lap baru 1 menit 29,982 detik - mengatakan: "Itu adalah putaran yang bagus. Saya senang, karena kualifikasinya tidak mudah.

"Saya menghadapi banyak bendera kuning, dan sulit untuk menjaga konsentrasi.

“Pada stint pertama, saya bertahan di lintasan satu lap lebih lama dan untungnya itu adalah lap terbaik saya, karena pada stint kedua saya tidak bisa mendapatkan lap yang bersih.

“Zarco merusak satu-satunya lap bersih saya, jadi situasinya cukup sulit. Namun, saya sangat senang. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa dan kini kami fokus pada balapan.”

Bezzecchi mengungguli Marc Marquez dalam sesi kualifikasi, sementara Fermin Aldeguer melaju dari Q1 untuk menempatkan motor Gresini Ducati miliknya di posisi ketiga grid start.

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