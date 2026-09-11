Yamaha: Quartararo "Memahami Bobot Kata-Katanya" setelah GP Aragon

Direktur Tim Monster Yamaha, Massimo Meregalli, mengonfirmasi bahwa mereka sudah mengadakan pertemuan dengan Fabio Quartararo untuk meredakan ketegangan pasca-MotoGP Aragon.

Quartararo, yang akan pindah ke Honda musim depan, sempat menyatakan kepada media Prancis bahwa ia tidak lagi bersedia membantu pengembangan mesin V4 Yamaha setelah tidak diberi kesempatan untuk menjajal ban Pirelli spesifikasi 2027 pada sesi uji coba di Austria mendatang.

Namun, setibanya di Misano, Quartararo berkata: "Kami mengadakan pertemuan, semuanya sudah diselesaikan, dan segalanya berjalan cukup normal."

Fabio Quartararo, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Berbicara dengan reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, pada sesi latihan Jumat pagi, Meregalli mengonfirmasi bahwa masalah tersebut telah dibahas.

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"Menurut saya, Fabio memahami bobot ucapannya setelah GP Aragon. Kami telah meluruskan semuanya kemarin saat dia tiba, dan hal terpenting adalah bekerja secara profesional hingga akhir tahun.

"Bagi kami, kejadian di Aragon sudah menjadi masa lalu, dan kami benar-benar fokus untuk memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan mulai saat ini hingga akhir musim.

“Kami tidak akan mengubah cara kerja kami. Segera setelah kami memiliki informasi terbaru, Fabio akan mengetahuinya. Bagi kami, inilah cara kami bekerja. Kami selalu bekerja dengan cara seperti ini di masa lalu, dan kami akan terus menyelesaikan musim ini dengan cara kami sendiri.”

Meregalli juga menjelaskan alasan Yamaha tidak mengizinkan Quartararo mengikuti tes ban Pirelli di Austria.

"Terkait tes di Austria, menurut saya kami bersedia mengizinkan pembalap kami yang akan hengkang untuk menguji ban Pirelli seandainya semua pihak melakukan hal yang sama. Namun pada akhirnya, kenyataannya tidak demikian, sehingga kami menyusun ulang rencana kami dengan cara yang berbeda," ujarnya.

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Fabio Quartararo, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Yamaha diperkirakan akan menurunkan susunan pembalap Pramac untuk musim depan - yaitu Toprak Razgatlioglu dan pembalap debutan Izan Guevara - pada tes kedua motor 850cc/ban Pirelli bagi para pembalap MotoGP.

Sama seperti Quartararo, pembalap baru tim pabrikan Yamaha - Jorge Martin dan Ai Ogura, yang saat ini masih membela Aprilia - diperkirakan akan absen dalam tes tersebut.

Quartararo, yang finis di posisi terakhir di Aragon, harus memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1 karena hanya berada di posisi ke-16 pada Practice Jumat sore.