Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan

Alex Rins menutup kemungkinan pindah ke WorldSBK setelah meninggalkan MotoGP: "Saya akan berhenti dari dunia balap motor."

Alex Rins: “I will stop with two wheels”
Alex Rins: “I will stop with two wheels”
© Gold and Goose

Alex Rins tidak akan mengikuti jejak Jack Miller, Brad Binder, dan Franco Morbidelli yang beralih dari MotoGP ke WorldSBK pada musim depan.

Sebaliknya, menjelang putaran Misano akhir pekan ini, mantan pemenang balapan Grand Prix MotoGP bersama Suzuki dan Honda mengatakan bahwa ia akan pensiun dari balap motor demi mengejar "proyek yang sangat menarik".

"Saya tidak akan pindah ke Superbike tahun depan," ujar Alex Rins. "Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa balapan lalu, saya memiliki rencana proyek yang bagus dan sangat menarik, namun belum bisa saya ungkapkan karena belum rampung sepenuhnya.

Alex Rins.
Alex Rins.
© Gold and Goose

Tolak dua opsi WorldSBK, Pindah ke balap mobil?

"Saya sangat senang. Tentu saja, sulit untuk menentukan pilihan, karena sepanjang perjalanan karier saya di MotoGP - di kejuaraan ini - ada begitu banyak pertarungan, balapan, dan kemenangan. Kurang lebih 14 tahun lamanya.

"Jadi ya, saya akan berhenti membalap dengan motor."

Pembalap Monster Yamaha, yang sempat dikaitkan dengan kursi di tim WorldSBK Goeleven Ducati, menambahkan:

"Saya memiliki dua kemungkinan [di WorldSBK]. Saya sangat ingin berterima kasih kepada mereka, karena mereka cukup tertarik pada saya.

"Namun, saya menemukan hal lain yang jauh lebih memotivasi saya."

Alex Rins and Fabio Quartararo will both leave Yamaha at the end of this season.
Alex Rins and Fabio Quartararo will both leave Yamaha at the end of this season.
© Gold and Goose

Jack Miller dan Brad Binder telah resmi dipastikan akan beralih dari MotoGP ke WorldSBK, masing-masing bergabung dengan Yamaha dan BMW.

Franco Morbidelli dari tim VR46 juga dijadwalkan bertukar posisi dengan pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega, di tim Aruba.it Ducati.

Dengan demikian, tinggal Rins dan pembalap Tech3 KTM yang sedang cedera, Maverick Vinales, yang belum memastikan rencana mereka untuk tahun 2027.

Tags:

Alex Rins
2027
Monster Energy Yamaha MotoGP
World Superbikes
MotoGP
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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