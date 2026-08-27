Marini Akui Ada Tawaran dari Yamaha sebelum Memilih Tech3 KTM

Luca Marini mengakui bahwa "ada peluang" untuk bergabung dengan Yamaha untuk musim MotoGP 2027, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Tech3 KTM.

Marini, peraih beberapa podium MotoGP, sebelumnya telah diberi tahu pada awal tahun ini bahwa ia tidak akan bertahan di Honda untuk musim depan.

Dikaitkan dengan beberapa opsi, Luca Marini akhirnya memilih Tech3 KTM, dan menjadi bagian dari perombakan total line-up pembalap pabrikan Austria itu untuk 2027.

Salah satu opsi yang dikabarkan tersedia untuk Marini ada di tim pabrikan Yamaha, dengan pembalap Italia itu dikaitkan dengan tim garpu tala sepanjang pra-musim.

Luca Marini, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

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Saat ditanya pada hari Kamis menjelang Grand Prix Aragon mengapa ia memilih bergabung dengan KTM alih-alih Yamaha, ia menjawab: "Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut.

"Namun, memang ada peluang itu. Akan tetapi pada akhirnya - meski saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, termasuk berdiskusi dengan berbagai pihak mengenai keputusan ini dan mencoba melakukan langkah yang tepat - situasinya justru berkembang seperti ini... jadi, nikmati saja tahun depan."

Marini "sedih" saat diberitahu harus pergi dari Honda

Marini bergabung dengan tim pabrikan Honda melalui kesepakatan di saat-saat terakhir pada akhir tahun 2023 untuk menggantikan Marc Marquez yang pindah ke Gresini.

Selama kiprahnya bersama pabrikan asal Jepang tersebut, ia telah menjadi aset berharga dalam pengembangan RC213V.

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Saat ditanya soal kepergiannya dari HRC, Marini mengaku "sedih" ketika pabrikan Jepang itu memberitahunya bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang untuk musim mendatang.

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"Yah, pada akhirnya, semua ini sudah tercantum dalam pengumuman," ujarnya saat ditanya apakah lega karena masa depannya kini sudah diketahui publik. "Tapi hal itu sebenarnya sudah diputuskan sebelumnya. Jadi, bagi saya, semuanya baik-baik saja."

“Saat ini saya benar-benar fokus pada masa kini karena memberikan yang terbaik pada momen inilah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan; saya berusaha mempertahankan performa seperti di awal musim ini, berupaya masuk sepuluh besar di setiap sesi dan setiap balapan, serta terus berusaha memberikan yang terbaik.

“Tentu saja, terkait segala cerita mengenai tahun depan, sejak awal - saat saya berbicara dengan Honda - mereka sudah menyampaikan keputusan tersebut kepada saya.

Luca Marini, Enea Bastianini, MotoGP 2026. © Gold and Goose

“Tentu saja saya merasa agak sedih, tetapi saya mengerti; saya harus menerima kenyataan ini dan melangkah maju.

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“Kini, saya sangat termotivasi dengan proyek baru ini dan tak sabar untuk memberikan yang terbaik di sana. Saya tahu apa yang telah saya lakukan di Honda dan bagi Honda - baik sebagai pembalap maupun secara pribadi - dengan mencurahkan segalanya, bukan hanya soal motornya saja.

“Saya sangat puas dengan pencapaian kami dan sangat senang bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat di tim saya.

“Setiap orang telah memberikan kontribusi bagi saya, dan saya belajar banyak hal. Sekarang, saya akan terus melangkah, tetap fokus menjalani musim ini, dan memberikan yang terbaik.”

Meski terbuka untuk mempertimbangkan segala opsi bagi masa depannya, Marini mengatakan bahwa tidak pernah ada momen di mana ia merasa tidak akan berada di grid MotoGP.

"Tidak, karena pada akhirnya saya memiliki berbagai pilihan dan solusi," ujarnya. "Namun, tentu saja wajar jika kita mulai berbicara dan mempertimbangkan segalanya agar siap menghadapi situasi apa pun.

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"Seperti yang saya katakan di awal, saya sempat merasa agak sedih, tetapi saya berkata pada diri sendiri, 'Oke, tidak masalah, saya terima keputusan ini; saya akan berusaha melangkah maju, menikmati prosesnya, dan mencari solusi terbaik bagi saya'."

"Pada akhirnya, menurut saya itulah yang telah saya lakukan, dan saya sangat puas dengan segalanya. Saya hanya perlu terus memberikan yang terbaik sebagai pembalap, baik untuk musim ini maupun musim depan."