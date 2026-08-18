Aleix Espargaro 'Menghitung Hari' untuk Kembali Menguji Motor MotoGP Honda

Aleix Espargaro menargetkan untuk kembali menjalankan tugas pengujian MotoGP bersama Honda bulan depan.

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan "hitung mundur telah dimulai" setelah menjalani operasi lanjutan untuk mengangkat implan logam yang sebelumnya dipasang di punggungnya.

Pelat dan sekrup tersebut dipasang setelah Espargaro mengalami patah tulang pada empat ruas tulang belakang dalam insiden yang ia gambarkan sebagai "kecelakaan terburuk sepanjang kariernya" saat sesi uji coba tertutup di Sepang pada bulan April.

Aleix Espargaro, HRC test rider. © Gold and Goose

Cedera tersebut juga membatalkan rencana penampilan wildcard MotoGP bagi Espargaro, dan ia belum pernah balapan lagi sejak seri penutup di Valencia tahun lalu.

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Tapi, Espargaro tampaknya semakin dekat untuk kembali ke keran pentujian setelah melakukan "pemulihan yang memecahkan rekor", seperti yang dituliskannya di Instagram:

“Mampir sejenak untuk operasi pelepasan pelat dan sekrup yang dipasang di punggungku 4 bulan lalu. Pemulihan yang memecahkan rekor, dan kini hitung mundur dimulai untuk kembali menunggangi Honda pada bulan September! Tak sabar rasanya untuk kembali memutar tuas gas! Ayo! 💪✊”

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Akibat cedera yang dialami Espargaro, sesama pembalap penguji sekaligus mantan pembalap MotoGP, Takaaki Nakagami, kini memikul tugas pengembangan prototipe Honda untuk tahun 2027.