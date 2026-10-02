Bezzecchi 'Sadar Posisi' dalam Pertarungan Gelar MotoGP 2026

Marco Bezzecchi menilai dirinya masih dalam persaingan gelar MotoGP 2026, tapi sadar posisinya tidak sekuat Jorge Martin dan Marc Marquez.

Pembalap Aprilia tersebut mendominasi awal musim 2026 dengan meraih empat kemenangan Grand Prix dalam delapan balapan pertama.

Namun, performa kompetitifnya merosot drastis setelah itu; Marco Bezzecchi gagal mendulang poin dalam lima dari delapan balapan terakhir.

Menjelang Grand Prix Jepang akhir pekan ini, Bezzecchi kini tertinggal 42 poin di klasemen, selisih terbesar yang ia alami sepanjang musim ini.

Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi. © Gold and Goose

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Saat ditanya apakah tekanan terhadapnya berkurang karena ia sedang mengejar Martin dan Marquez, ia menjawab: "Yah, secara realistis, saat ini saya memang terlibat dalam persaingan, tetapi tidak seperti Martin dan Marc.

"Pastinya, mereka jauh lebih terlibat dalam persaingan tersebut dibandingkan saya.

“Tentu saja, saya berharap bisa memangkas jarak dan mencoba untuk ikut bersaing.

“Namun, saat ini mereka jelas lebih berada di tengah persaingan. Jadi, semoga saya bisa mengejar mereka.”

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Grand Prix Jepang akhir pekan ini di Motegi merupakan situasi yang tidak biasa bagi Aprilia, mengingat mereka belum pernah meraih podium di sirkuit tersebut.

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Biasanya, Ducati tampil kuat di Motegi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Bezzecchi mengatakan bahwa ia tidak berfokus pada perbedaan antar-motor.

"Yah, jelas sekali bahwa di masa lalu sirkuit ini lebih cocok untuk Ducati, dan sejujurnya saya tidak tahu pasti apa yang bisa diharapkan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya," tambahnya.

"Jadi, saya tidak terlalu memikirkan soal Aprilia, Ducati, KTM, atau apa pun itu; saya lebih berfokus pada diri saya sendiri.

“Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap kali turun ke lintasan, jadi mentalitas yang sama itulah yang akan saya terapkan di sini.

“Harapannya, kami bisa segera menemukan cara pada hari Jumat agar sudah kompetitif sejak sesi latihan - hal ini sangat penting, seperti yang Anda tahu - lalu terus berupaya melakukan peningkatan dari hari ke hari.

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“Tapi ya, kita lihat saja nanti besok.”

Bezzecchi menambahkan bahwa, meskipun ia tidak mengetahui di aspek mana motor-motor lain memiliki keunggulan, performa bagian depan motor Aprilia adalah sesuatu yang "segera saya sadari".

"Yah, saya tidak bisa membuat perbandingan karena saya belum pernah mencoba motor-motor lain," ujarnya.

"Namun, aspek yang membuat saya cukup percaya diri dengan motor saya adalah titik pengereman; performa ban depan terasa bagus.

“Jadi, ini adalah hal yang langsung saya rasakan begitu menaiki motor Aprilia ini. Saya tidak tahu apakah performanya lebih kuat atau tidak dibandingkan motor lainnya, tetapi bagi saya, aspek berkendara yang satu ini terasa bagus.”

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