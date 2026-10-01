Honda Umumkan Kembalinya Red Bull untuk Musim MotoGP 2027

Honda telah secara resmi mengonfirmasi kembalinya Red Bull sebagai sponsor utama di MotoGP.

Red Bull will become a major sponsor of Honda again
Red Bull will become a major sponsor of Honda again
© Honda Racing

Honda secara resmi mengonfirmasi bahwa Red Bull akan kembali menjadi sponsor utama bagi tim pabrikan mereka mulai musim MotoGP 2027.

Berita tersebut mengonfirmasi laporan Motorsport awal pekan ini bahwa Honda akan menghidupkan lagi kemitraanya dengan Red Bull, yang sempat berakhir ketika Marc Marquez meninggalkan tim pada penghujung tahun 2023.

Mulai musim depan, branding Red Bull akan kembali tampil mencolok pada motor tim pabrikan Honda dalam kesepakatan yang disebut-sebut berdurasi beberapa tahun. Castrol akan tetap menjadi sponsor utama.

Presiden HRC, Koji Watanabe, mengatakan: "Honda HRC dan Red Bull adalah dua perusahaan yang sudah sangat akrab satu sama lain dalam berbagai ajang balap, dan saya sangat senang dapat memulai kembali kerja sama kami di MotoGP.

Honda previously had Red Bull sponsorship
Honda previously had Red Bull sponsorship

“Saat kita bersiap melangkah menuju era baru Kejuaraan Dunia MotoGP dengan mesin 850cc, sangatlah penting untuk memiliki mitra yang memiliki target dan ambisi yang sama.

“Saya tidak meragukan apa yang bisa kita capai bersama, dan saya yakin kita akan mampu menghadirkan lebih banyak momen luar biasa bagi para penggemar sepanjang kolaborasi ini.

“Red Bull adalah perusahaan yang memiliki tujuan, semangat, dan standar tinggi yang sama dengan kami; saya yakin bersama-sama kita dapat terus menorehkan sejarah baru, baik di dalam maupun di luar lintasan.”

Manajer tim HRC yang akan segera mengakhiri masa tugasnya, Alberto Puig, menambahkan: “Saat MotoGP bersiap memasuki era baru dengan mesin, peraturan, dan target baru sebagai sebuah kejuaraan dunia, kami kembali menjalin kerja sama dengan Red Bull.

“Dalam dunia balap, sangat sedikit perusahaan yang berkompetisi di begitu banyak kejuaraan berbeda seperti halnya HRC dan Red Bull; ini adalah kolaborasi yang sangat masuk akal dan logis.

“Saya tahu bahwa tidak ada satu pun pihak yang akan menerima hasil selain kemenangan, dan itulah yang harus kita upayakan demi menjadikan kombinasi ini sebagai acuan sekali lagi.”

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Aspek paling signifikan dari kesepakatan baru ini berkaitan dengan kehadiran Fabio Quartararo.

Juara dunia 2021 itu merupakan atlet Monster Energy, status yang sudah disandangnya sejak naik ke kelas MotoGP pada tahun 2019 bersama Petronas SRT Yamaha.

Namun, kesepakatan Honda dengan Red Bull berarti kerja sama Quartararo dengan Monster akan berakhir setelah musim 2026.

Saat ini, Red Bull berperan sebagai sponsor utama bagi tim pabrikan KTM dan tim satelit Tech3.

Meski demikian, beredar rumor bahwa raksasa minuman berenergi tersebut mungkin akan memperluas kiprahnya lebih jauh lagi, khususnya di Ducati yang dikabarkan akan menaungi Marc Marquez dan Pedro Acosta di masa mendatang.

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Honda HRC (MotoGP)
Honda Umumkan Kembalinya Red Bull untuk Musim MotoGP 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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