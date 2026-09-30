Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin

Hubungan Fabio Quartararo dengan manajemen Yamaha menjadi renggang pada tahun 2026.

Fabio Quartararo's relationship with Yamaha boss is "colder"
Fabio Quartararo's relationship with Yamaha boss is "colder"
© Gold and Goose

Team Manager Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, mengakui bahwa hubungannya dengan Fabio Quartararo menjadi "agak lebih dingin" tahun ini.

Fabio Quartararo memulai musim dengan menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Honda pada musim 2027.

Di tengah kesulitan Yamaha untuk memperbaiki posisinya dengan motor bermesin V4, Quartararo - uara dunia tahun 2021 - tidak berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya.

Usai Grand Prix Austria, ia mengungkapkan kepada media bahwa ia tidak akan lagi melakukan pengembangan apa pun untuk motor 2027 Yamaha, menyusul penolakan tim tersebut untuk mengizinkannya menguji ban Pirelli.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Situasi panas ini mereda setelah adanya pembicaraan usai balapan di Aragon, di mana Quartararo menjajal komponen pengembangan di Red Bull Ring.

Selain Quartararo, seluruh susunan pembalap Yamaha - kecuali Toprak Razgatlioglu - akan berubah pada tahun 2027 karena Alex Rins dan Jack Miller juga akan pergi dari MotoGP.

Mengomentari dinamika di dalam tim Yamaha saat ini, Meregalli mengatakan kepada Motorsport edisi Italia: "Tentu saja, situasinya tidak sama seperti di awal. Itu hal yang wajar.

"Kami benar-benar berada dalam lingkungan kerja, dan kami semua adalah profesional. Kami terus bekerja secara profesional.

"Untungnya, suasana di garasi di antara semua orang - baik mekanik maupun insinyur - terjalin dengan baik."

Massimo Meregalli's relationship with Quartararo is "colder"
Massimo Meregalli's relationship with Quartararo is "colder"
© Gold and Goose

“Mungkin hubungan dengan para pembalap secara keseluruhan menjadi sedikit lebih dingin dibandingkan sebelumnya.”

Terkait dampak peristiwa di Aragon, Meregalli menambahkan: “Fabio akhirnya memahami dampak dari kata-katanya setelah Aragon.

“Saat pembalap merasa kecewa atau frustrasi, terkadang mereka melontarkan ucapan yang mungkin tidak mereka maksudkan sungguh-sungguh - atau mungkin justru memang mereka maksudkan.”

Yamaha akan memperlakukan Quartararo seperti Jorge Lorenzo

Meregalli menegaskan bahwa Yamaha akan terus mendukung Quartararo hingga akhir musim, merujuk pada pengalaman saat Jorge Lorenzo meninggalkan tim di akhir 2016.

"Kami akan mendukungnya [Quartararo] hingga akhir musim," ujarnya.

"Apa pun yang perlu kami berikan kepadanya, akan ia dapatkan. Kami juga pernah melakukan hal serupa di masa lalu dengan Jorge Lorenzo.

“Kami terus mengembangkan motornya hingga Grand Prix terakhir musim ini.

“Menurut pendapat saya, begitulah cara kerja sebuah tim.”

Tags:

Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Austria 2026: Hasil Latihan Jumat dari Red Bull Ring
Pedro Acosta checks his KTM, FP1, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
"Saya akan Sangat Marah" - Quartararo Menilai Kesulitan Bagnaia di Ducati
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Yamaha Jelaskan Keputusan Alex Rins Mundur dari GP Misano
Alex Rins, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
Yamaha: Quartararo "Memahami Bobot Kata-Katanya" setelah GP Aragon
Fabio Quartararo, 2026 Misano MotoGP.
MotoGP News
Quartararo dan Yamaha Telah Berbicara setelah Kekisruhan di Aragon
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
Alex Rins.

Latest News

MotoGP News
VR46 Tidak Merasa Tes Pirelli Bulega sebagai Keunggulan Besar
5m ago
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2026 WorldSBK season
MotoGP News
Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin
45m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Ducati Mencoba Hal "Tidak Masuk Akal" untuk Mendongkrak Performa Bagnaia
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian GP
MotoGP News
Jorge Martin Menatap Fase Krusial dalam Perebutan Gelar MotoGP
3h ago
Jorge Martin, Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
KTM Tolak Aturan Motor Tunggal, Pilih Cost-Cap ala F1 di MotoGP
5h ago
KTM CEO Gottfried Neumeister.

More News

MotoGP News
Manu Gonzales Isyaratkan Tetap di Moto2 usai Gagal Naik ke MotoGP
22h ago
Manuel Gonzalez.
MotoGP News
Kenapa KTM Kembali Beri Acosta Kesempatan Tes 850cc di Austria?
29/09/26
Ducati 850cc prototype, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
RESMI: KTM Umumkan Maverick Vinales Kembali di GP Jepang
29/09/26
Maverick Vinales.
MotoGP News
Pindah ke Honda, Quartararo akan Tinggalkan Monster Energy?
28/09/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Ciri Khas "Pembalap Hebat" yang Membuat Crew Chief Acosta Terkesan
28/09/26
Pedro Acosta, Paul Trevathan, 2026 Red Bull Ring MotoGP.