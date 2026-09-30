Bos Yamaha Akui Hubungannya dengan Quartararo Jadi Lebih Dingin

Team Manager Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, mengakui bahwa hubungannya dengan Fabio Quartararo menjadi "agak lebih dingin" tahun ini.

Fabio Quartararo memulai musim dengan menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Honda pada musim 2027.

Di tengah kesulitan Yamaha untuk memperbaiki posisinya dengan motor bermesin V4, Quartararo - uara dunia tahun 2021 - tidak berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya.

Usai Grand Prix Austria, ia mengungkapkan kepada media bahwa ia tidak akan lagi melakukan pengembangan apa pun untuk motor 2027 Yamaha, menyusul penolakan tim tersebut untuk mengizinkannya menguji ban Pirelli.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Situasi panas ini mereda setelah adanya pembicaraan usai balapan di Aragon, di mana Quartararo menjajal komponen pengembangan di Red Bull Ring.

Selain Quartararo, seluruh susunan pembalap Yamaha - kecuali Toprak Razgatlioglu - akan berubah pada tahun 2027 karena Alex Rins dan Jack Miller juga akan pergi dari MotoGP.

Mengomentari dinamika di dalam tim Yamaha saat ini, Meregalli mengatakan kepada Motorsport edisi Italia: "Tentu saja, situasinya tidak sama seperti di awal. Itu hal yang wajar.

"Kami benar-benar berada dalam lingkungan kerja, dan kami semua adalah profesional. Kami terus bekerja secara profesional.

"Untungnya, suasana di garasi di antara semua orang - baik mekanik maupun insinyur - terjalin dengan baik."

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Massimo Meregalli's relationship with Quartararo is "colder" © Gold and Goose

“Mungkin hubungan dengan para pembalap secara keseluruhan menjadi sedikit lebih dingin dibandingkan sebelumnya.”

Terkait dampak peristiwa di Aragon, Meregalli menambahkan: “Fabio akhirnya memahami dampak dari kata-katanya setelah Aragon.

“Saat pembalap merasa kecewa atau frustrasi, terkadang mereka melontarkan ucapan yang mungkin tidak mereka maksudkan sungguh-sungguh - atau mungkin justru memang mereka maksudkan.”

Yamaha akan memperlakukan Quartararo seperti Jorge Lorenzo

Meregalli menegaskan bahwa Yamaha akan terus mendukung Quartararo hingga akhir musim, merujuk pada pengalaman saat Jorge Lorenzo meninggalkan tim di akhir 2016.

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"Kami akan mendukungnya [Quartararo] hingga akhir musim," ujarnya.

"Apa pun yang perlu kami berikan kepadanya, akan ia dapatkan. Kami juga pernah melakukan hal serupa di masa lalu dengan Jorge Lorenzo.

“Kami terus mengembangkan motornya hingga Grand Prix terakhir musim ini.

“Menurut pendapat saya, begitulah cara kerja sebuah tim.”