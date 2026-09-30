KTM Tolak Aturan Motor Tunggal, Pilih Cost-Cap ala F1 di MotoGP

CEO KTM, Gottfried Neumeister, mengatakan bahwa penerapan cost-cap ala F1 di MotoGP bisa menjadi hal positif. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas balapan.

Neumeister meyakini bahwa pabrikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan pengeluaran dan menyarankan agar efisiensi biaya dilakukan pada aspek-aspek yang tidak terlihat oleh para penggemar.

Salah satu contohnya adalah penggunaan pemasok tunggal untuk bahan bakar baru MotoGP yang 100% bebas bahan bakar fosil, alih-alih setiap pabrikan mengembangkan solusinya masing-masing.

Tapi, Neumeister menegaskan bahwa ia "sama sekali menentang" usulan aturan satu motor - yang didukung oleh sejumlah pabrikan dengan alasan penghematan biaya, tapi pada akhirnya gagal karena pertentangan KTM.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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“Dalam hal ini, saya bersimpati kepada Liberty dan Dorna; bukan hanya kami yang terus mendesak agar ada lebih banyak dana. Sebagai pabrikan, kami juga perlu berkontribusi,” ujar Neumeister di Red Bull Ring.

“Pertama, kami juga harus ikut menciptakan pertunjukan yang menarik dan menjalankan peran kami. Kedua, soal pembatasan biaya: jika Anda tidak bisa mendapatkan tambahan dana, langkah ini menjadi hal yang sangat wajar.

“Menurut saya, jika hal itu dilakukan dengan cara yang tepat—saya tidak bermaksud memicu rumor, tetapi sebagai contoh, jika semua orang menggunakan bahan bakar yang sama, saya rasa para penggemar justru akan menikmatinya.

“Apa kerugiannya jika hanya ada satu pemasok bahan bakar dan semua pihak bekerja dengan basis yang sama, sementara kita tetap ditantang untuk memaksimalkan potensi dari bahan bakar tersebut?”

GPone.com melaporkan bahwa harga bahan bakar untuk tahun 2027 bisa mencapai 86 euro per liter.

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"Semua pihak akan membutuhkan pemasok bahan bakar berkelanjutan; ini sungguh merepotkan, memusingkan, dan memakan biaya besar," lanjut Neumeister. "Jadi, mengapa tidak menyederhanakan sesuatu yang tidak merusak tontonan dan bahkan tidak terlihat secara kasat mata?"

Dalam skenario tersebut, para pabrikan tetap dapat menampilkan sponsor dari merek bahan bakar pesaing.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

KTM “sepenuhnya menentang” proposal motor tunggal

Namun, penerapan aturan motor tunggal akan memberikan dampak yang jauh lebih nyata, di mana para pembalap harus menunggu perbaikan dan berpotensi absen di sisa sesi—atau bahkan melewatkan balapan—akibat kecelakaan atau masalah teknis.

Neumeister menegaskan bahwa ia "sangat menentang" langkah tersebut karena hal itu jelas akan merugikan kualitas tontonan.

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"Saya secara terbuka menyatakan tidak menyukai aturan satu motor, karena intinya adalah kemampuan pembalap untuk memacu motor hingga batas maksimal, lalu berlari kembali [setelah kecelakaan] dan segera beralih ke motor berikutnya," ujarnya.

“Ini adalah bagian dari hakikat MotoGP yang sebenarnya, dan saya sangat menentangnya; karena ya, kita memang bisa menghemat biaya, tetapi hal ini bertentangan dengan semangat balap, setidaknya menurut pemahaman saya tentang motorsport.”

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Cost cap adalah "hal bagus"

Wakil CEO MotoGP, Carlos Ezpeleta, telah mengonfirmasi bahwa penerapan batas anggaran ala F1 sedang dikaji untuk masa depan.

Neumeister mempertanyakan apakah sistem F1 tersebut menetapkan batas pengeluaran yang mutlak, tapi ia meyakini bahwa hal itu akan menjadi langkah positif bagi MotoGP jika disepakati oleh semua pihak.

“Menurut saya, batasan [biaya] itu tidak selalu menjadi batasan yang sebenarnya [di Formula 1]. Kendati demikian, hal itu setidaknya memberikan landasan bagi semua tim untuk bisa bersaing, dan kini kita melihat tim-tim yang lebih kecil mampu bersaing di barisan depan.”

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Ia menambahkan: “Menurut saya, [penerapan cost-cap] akan menjadi hal yang positif [di MotoGP], karena hal itu memungkinkan semua pihak untuk bersaing dengan peluang yang setara; jadi, secara umum saya mendukungnya.

“Namun, menurut saya kita harus melakukannya dengan cara yang cerdas. Bagi saya, ini selalu soal dialog. Bukan tentang satu pihak yang memaksakan sesuatu.

“Anda boleh saja memiliki pendapat yang berbeda, tetapi Anda perlu mengumpulkan semua pihak untuk duduk bersama, mendengarkan terlebih dahulu, dan kemudian benar-benar mencari solusi terbaik bagi olahraga ini.

“Menurut saya, itulah tujuan kita semua di sini. Kami ingin menghadirkan olahraga ini bagi audiens yang lebih luas lagi - agar orang-orang memiliki kecintaan terhadap olahraga ini, terhadap dunia roda dua dan aktivitas berkendara motor - serta mewujudkan hal tersebut secara nyata.

“Inilah hal yang paling bermakna bagi saya.”

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Aprilia, yang diperkirakan memiliki salah satu anggaran MotoGP terkecil, saat ini memimpin klasemen pembalap, tim, dan konstruktor.

KTM menempati posisi keempat di klasemen pembalap (melalui Pedro Acosta) dan posisi ketiga klasemen konstruktor, mengungguli raksasa Jepang, Honda dan Yamaha.

Namun, tim dengan kemampuan finansial lebih besar bisa mendapatkan keunggulan lebih saat dimulainya era baru mesin 850cc pada tahun 2027.