Acosta Ungkap Momen yang Membuatnya Berhenti Kejar Marquez Bersaudara

Pedro Acosta tengah mengejar Marquez bersaudara di Misano sebelum satu momen yang memaksanya puas dengan podium.

Acosta “locked the front” and called off Misano charge
Acosta “locked the front” and called off Misano charge
© Gold and Goose

Momen kehilangan grip depan meyakinkan Pedro Acosta untuk mengendurkan agresinya tepat saat mengejar Marquez bersaudara di fase akhir MotoGP San Marino.

Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu putaran tercepatnya pada lap ke-23 dari 27 lap dan hampir menjangkau duo Marquez bersaudara yang memimpin balapan.

Tapi, Acosta segera mengendurkan intensitasnya dan memilih untuk tetap berada di posisi podium - hasil yang menurutnya sangat impresif setelah menjalani akhir pekan yang lebih sulit dari perkiraan di Misano.

"Meski saya finis di posisi ketiga, secara keseluruhan balapan ini jauh lebih baik dibandingkan di Aragon," ujar Acosta.

“Akhir pekan ini sungguh berat bagi kami. Tidak biasanya saya mengalami kesulitan sebesar itu saat melakukan pengereman. Tapi, kami berhasil membalikkan keadaan berkat kerja keras semalam. Kami patut merasa senang. Kami bertarung sengit melawan Ducati dan Aprilia.”

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Saat didesak untuk menjelaskan apa yang diubah pada motor RC16 setelah finis di posisi keenam pada Sprint hari Sabtu, Acosta menjawab:

“Kami mengubah total seluruh pengaturan motor; kemarin saya sangat kesulitan, dan seperti yang saya bilang, ini adalah trek di mana saya berharap motor bisa bekerja jauh lebih baik, karena tahun lalu kami memiliki kecepatan yang sangat bagus.

“Namun bagaimanapun juga, kecepatan di akhir balapan cukup bagus, sama seperti saat di Aragon.”

Marc Marquez, Alex Marquez, Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez, Alex Marquez, Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Acosta sempat memangkas jarak hingga 1,687 detik di belakang pemimpin balapan Marc Marquez, namun ia memutuskan untuk tidak lagi memacu motornya secara agresif setelah mengalami beberapa kali situasi yang menegangkan.

"Balapan ini memang bakal berat, dan pada akhirnya, di Tikungan 7, roda depan saya sempat mengalami lock-up. Tepat saat itulah saya berkata pada diri sendiri: 'Oke, sekarang saatnya untuk sedikit lebih tenang'," ujar Acosta.

"Jarak saya dengan Aldeguer yang berada di belakang cukup aman, jadi saya merasa finis di posisi ketiga sudah lebih dari cukup mengingat betapa beratnya akhir pekan ini."

Acosta, yang akan kembali ke Misano sebagai rekan setim pabrikan Ducati bagi Marc Marquez pada tahun 2027, kini menempati posisi kelima dalam kejuaraan dunia, mengungguli Ai Ogura yang sedang mengalami cedera.

Misano MotoGP Race Lap Times: Top 5 riders.
Misano MotoGP Race Lap Times: Top 5 riders.
© Peter McLaren

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
MotoGP
Acosta Ungkap Momen yang Membuatnya Berhenti Kejar Marquez Bersaudara
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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