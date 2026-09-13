MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Raih Double, Bezzecchi Jatuh di Awal

Marc Marquez mengambil alih pimpinan klasemen MotoGP 2026 setelah memenangi Grand Prix San Marino yang sengit, sementara itu Marco Bezzecchi terjatuh pada lap pembuka.

Setelah Marc Marquez dan Marco Bezzecchi mendominasi seluruh sesi menjelang balapan 27 lap di Misano pada hari Minggu, keduanya diprediksi akan kembali terlibat duel sengit memperebutkan posisi terdepan.

Tapi, duel tersebut tidak terjadi setelah Bezzecchi mengalami kecelakaan tepat di depan tribun pendukungnya saat memimpin balapan pada lap pembuka.

Marquez pun mengambil alih posisi terdepan, meski sempat kehilangan posisi tersebut sejenak akibat disalip oleh Jorge Martin, pembalap tim pabrikan Aprilia lainnya.

Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Setelah merebut kembali posisi dari Martin pada lap ke-12, Marquez mendapat tekanan hebat di fase akhir balapan dari adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati), demi meraih kemenangan grand prix kelimanya musim 2026.

Dengan Martin yang akhirnya finis di posisi kelima, Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan, meski memiliki jumlah poin yang sama dengan pembalap Aprilia tersebut.

Setelah merebut kembali posisi dari Martin pada lap ke-12, Marquez harus menahan tekanan hebat di fase akhir balapan dari adik kandungnya, Alex Marquez (Gresini Ducati), demi meraih kemenangan grand prix kelimanya musim 2026.

Dengan Martin yang akhirnya finis di posisi kelima, Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan, meski memiliki jumlah poin yang sama dengan pembalap Aprilia tersebut.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Martin berhasil naik ke posisi ketiga pada tikungan-tikungan awal, sementara Bezzecchi sudah mulai menjauh saat memasuki sektor terakhir Misano.

Tapi, balapannya berakhir akibat kecelakaan cepat di Tikungan 13, yang membuat Marquez mengambil alih posisi terdepan di depan Martin.

Martin menyalip Marquez di Tikungan 4 pada lap ketujuh, dan dalam beberapa lap berikutnya berhasil memperlebar jarak keunggulan hingga lebih dari delapan persepuluh detik.

Di belakang mereka, Acosta dan Alex Marquez saling bertukar posisi, dengan Alex akhirnya unggul dan kemudian mulai memangkas jarak dengan dua pembalap terdepan.

Bezzecchi leads Marquez, opening lap, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Memasuki Lap 11, Marquez kembali meningkatkan kecepatan dan mulai menekan Martin, sampai akhirnya overtake penentu kemenangan dilakukan di Tikungan 6 pada lap berikutnya.

Alex Marquez berhasil menyalip Martin dua lap kemudian dan mulai mengejar Marc, yang saat itu memimpin dengan selisih lebih dari satu detik. Jarak tersebut sempat terpangkas akhir balapan, tetapi posisi kedua pembalap tak berubah sampai bendera finis dikibarkan.

Acosta finis di posisi ketiga dengan selisih 2,3 detik dari Marquez, sementara Fermin Aldeguer yang mengendarai Gresini Ducati kedua, mendorong Martin yang mulai kehilangan kecepatan turun ke peringkat lima, tertinggal 14,021 detik di belakang Marc Marquez.

Raul Fernandez finis jauh di posisi keenam dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Fabio Di Giannantonio (VR46) berjuang keras untuk menempati posisi ketujuh, mengungguli Enea Bastianini (Tech3 KTM), Luca Marini (Honda), dan Fabio Quartararo (Yamaha).

Brad Binder menempati posisi ke-11 dengan motor pabrikan KTM lainnya, sedangkan Toprak Razgatlioglu (Pramac), Franco Morbidelli (VR46), dan Pol Espargaro (Tech3) menjadi pembalap terakhir yang tercatat dalam hasil balapan di urutan ke-14.

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Johann Zarco (LCR) mengalami kecelakaan menjelang akhir balapan, sementara Jack Miller (Pramac), Pecco Bagnaia (Ducati), dan Diogo Moreira (LCR) juga terjatuh. Alex Rins (Yamaha) dan Joan Mir (Honda) memutuskan untuk berhenti di pit.

Seluruh pembalap memilih ban kompon medium untuk bagian depan dan belakang. MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring akan berlangsung pada akhir pekan depan.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 27 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.657s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.326s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +6.027s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +14.021s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +18.252s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +20.581s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +20.858s 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +22.911s 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +23.229s 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +23.905s 12 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +28.031s 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +28.927s 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +31.792s Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* DNF Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF

* Rookie.

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders). © Peter McLaren

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