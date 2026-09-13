MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Raih Double, Bezzecchi Jatuh di Awal

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP San Marino 2026 di Sirkuit Misano, putaran 14 dari 22.

Marc Marquez is the new MotoGP championship leader
Marc Marquez is the new MotoGP championship leader
© Gold and Goose

Marc Marquez mengambil alih pimpinan klasemen MotoGP 2026 setelah memenangi Grand Prix San Marino yang sengit, sementara itu Marco Bezzecchi terjatuh pada lap pembuka.

Setelah Marc Marquez dan Marco Bezzecchi mendominasi seluruh sesi menjelang balapan 27 lap di Misano pada hari Minggu, keduanya diprediksi akan kembali terlibat duel sengit memperebutkan posisi terdepan.

Tapi, duel tersebut tidak terjadi setelah Bezzecchi mengalami kecelakaan tepat di depan tribun pendukungnya saat memimpin balapan pada lap pembuka.

Marquez pun mengambil alih posisi terdepan, meski sempat kehilangan posisi tersebut sejenak akibat disalip oleh Jorge Martin, pembalap tim pabrikan Aprilia lainnya.

Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah merebut kembali posisi dari Martin pada lap ke-12, Marquez mendapat tekanan hebat di fase akhir balapan dari adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati), demi meraih kemenangan grand prix kelimanya musim 2026.

Dengan Martin yang akhirnya finis di posisi kelima, Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan, meski memiliki jumlah poin yang sama dengan pembalap Aprilia tersebut.

Setelah merebut kembali posisi dari Martin pada lap ke-12, Marquez harus menahan tekanan hebat di fase akhir balapan dari adik kandungnya, Alex Marquez (Gresini Ducati), demi meraih kemenangan grand prix kelimanya musim 2026.

Dengan Martin yang akhirnya finis di posisi kelima, Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan, meski memiliki jumlah poin yang sama dengan pembalap Aprilia tersebut.

Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Martin berhasil naik ke posisi ketiga pada tikungan-tikungan awal, sementara Bezzecchi sudah mulai menjauh saat memasuki sektor terakhir Misano.

Tapi, balapannya berakhir akibat kecelakaan cepat di Tikungan 13, yang membuat Marquez mengambil alih posisi terdepan di depan Martin.

Martin menyalip Marquez di Tikungan 4 pada lap ketujuh, dan dalam beberapa lap berikutnya berhasil memperlebar jarak keunggulan hingga lebih dari delapan persepuluh detik.

Di belakang mereka, Acosta dan Alex Marquez saling bertukar posisi, dengan Alex akhirnya unggul dan kemudian mulai memangkas jarak dengan dua pembalap terdepan.

Bezzecchi leads Marquez, opening lap, 2026 Misano MotoGP.
Bezzecchi leads Marquez, opening lap, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Memasuki Lap 11, Marquez kembali meningkatkan kecepatan dan mulai menekan Martin, sampai akhirnya overtake penentu kemenangan dilakukan di Tikungan 6 pada lap berikutnya.

Alex Marquez berhasil menyalip Martin dua lap kemudian dan mulai mengejar Marc, yang saat itu memimpin dengan selisih lebih dari satu detik. Jarak tersebut sempat terpangkas akhir balapan, tetapi posisi kedua pembalap tak berubah sampai bendera finis dikibarkan.

Acosta finis di posisi ketiga dengan selisih 2,3 detik dari Marquez, sementara Fermin Aldeguer yang mengendarai Gresini Ducati kedua, mendorong Martin yang mulai kehilangan kecepatan turun ke peringkat lima, tertinggal 14,021 detik di belakang Marc Marquez.

Raul Fernandez finis jauh di posisi keenam dengan motor Trackhouse Aprilia, sementara Fabio Di Giannantonio (VR46) berjuang keras untuk menempati posisi ketujuh, mengungguli Enea Bastianini (Tech3 KTM), Luca Marini (Honda), dan Fabio Quartararo (Yamaha).

Brad Binder menempati posisi ke-11 dengan motor pabrikan KTM lainnya, sedangkan Toprak Razgatlioglu (Pramac), Franco Morbidelli (VR46), dan Pol Espargaro (Tech3) menjadi pembalap terakhir yang tercatat dalam hasil balapan di urutan ke-14.

Johann Zarco (LCR) mengalami kecelakaan menjelang akhir balapan, sementara Jack Miller (Pramac), Pecco Bagnaia (Ducati), dan Diogo Moreira (LCR) juga terjatuh. Alex Rins (Yamaha) dan Joan Mir (Honda) memutuskan untuk berhenti di pit.

Seluruh pembalap memilih ban kompon medium untuk bagian depan dan belakang. MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring akan berlangsung pada akhir pekan depan.

MotoGP San Marino 2026 - Misano - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)27 Laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.657s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.326s
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+6.027s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+14.021s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+18.252s
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+20.581s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+20.858s
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+22.911s
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+23.229s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+23.905s
12Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+28.031s
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+28.927s
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+31.792s
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)DNF

* Rookie.

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
© Peter McLaren

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Raih Double, Bezzecchi Jatuh di Awal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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