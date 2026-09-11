Acosta Ambil Risiko Lebih untuk Mengejar Kemenangan MotoGP di KTM

Sadar posisinya terlalu jauh untuk bersaing memperebutkan gelar juara, Pedro Acosta akan "mengambil lebih banyak risiko" dalam upayanya memburu kemenangan MotoGP pertamanya sebelum meninggalkan KTM.

Pembalap muda Spanyol yang akan bergabung dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati musim depan ini finis sebagai runner-up di belakang calon rekan setimnya tersebut pada balapan terakhir di Aragon.

Acosta, yang awal tahun ini meraih kemenangan Sprint Race pada seri pembuka di Buriram, sejauh ini sudah finis di posisi kedua dalam balapan Grand Prix kelas utama sebanyak delapan kali.

Ia tiba di Misano akhir pekan ini di posisi enam dalam kejuaraan dunia, tertinggal 67 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin dan 43 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga.

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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"Cara kerja kami tidak berbeda. Hanya saja, kami mengambil lebih banyak risiko," ujar Acosta di Misano pada hari Kamis. "Saat ini, kami tidak akan rugi apa-apa.

"Posisi kami memang jauh tertinggal dari pemimpin klasemen - meski tidak terlalu jauh dari peringkat ketiga, jadi kami masih punya target - tapi cara kerja kami tidak berubah; kami hanya lebih berani mengambil risiko, lebih banyak melakukan perubahan pada motor, menyesuaikan setelan naik-turun, atau apa pun yang diperlukan.

“Saya cukup senang dengan cara kami mengambil risiko. Kini saya lebih bisa memahami situasi jika ada hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Saya mampu mengambil jarak sejenak untuk melihat situasi secara lebih luas.

“Saya punya waktu panjang selama musim dingin untuk memikirkan tahun 2027. Hingga hari terakhir tahun ini, saya adalah pembalap KTM. Karena itu, saya hanya akan berusaha meraih hasil terbaik.”

Hasil terbaik yang bisa diraih, tentu saja, adalah kemenangan balapan.

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"Pastinya, jika saya tidak berhasil meraihnya, itu bukan karena saya tidak berusaha," ujar Acosta. "Saya membuat perbedaan besar dibandingkan dengan motor-motor KTM lainnya; saya terus-menerus berada di posisi lima besar dan saya semakin mendorong KTM untuk bisa meraih hasil maksimal.

Pedro Acosta, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

“Namun, kita harus paham bahwa Aprilia dan Ducati berada satu atau dua langkah di depan semua orang. Lalu, Honda juga sangat cepat saat ini. Kami berada di level yang sama dengan Honda dan Yamaha. Kita harus menyadari hal itu dengan jelas.

“Saya berharap kemenangan bisa diraih di beberapa sirkuit, tetapi saya akan tetap merasa puas jika tidak ada yang beranggapan bahwa saya tidak mengerahkan segalanya selama tiga tahun ini.”

Saat ditanya putaran mana yang mungkin memberinya peluang terbaik, Acosta menunjuk pada rangkaian balapan di luar Eropa yang akan datang.

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"Biasanya, kami cukup cepat di Jepang. Jika melihat kawasan Asia secara keseluruhan, kami cukup kompetitif di setiap sirkuit - kecuali Phillip Island, tempat saya sempat kesulitan.

“Saat ini saya senang karena kami jauh lebih konsisten dalam hal keandalan. Dan kami tidak mengalami masalah apa pun, hal pertama sudah beres.

“Sekarang saatnya mencoba meningkatkan performa.”

Acosta finis di posisi kelima Sprint Race Misano tahun lalu sebelum rantai yang putus memaksanya mundur dari Grand Prix.