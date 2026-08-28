MotoGP Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia ke posisi teratas dengan rekor lap baru pada sesi Practice MotoGP Aragon 2026.

Pembalap asal Italia itu memberikan kekalahan yang jarang terjadi bagi Marc Marquez di Sirkuit MotorLand saat menggunakan ban baru dalam upayanya mencatat waktu tercepat di akhir sesi, dengan Alex Marquez juga menggeser posisi sang juara bertahan ke P3.

Para pembalap Ducati menempati posisi kedua sampai kelima, sementara pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin - yang tadi pagi hanya berada di P18 - mengamankan posisinya di Q2 dengan menempati posisi ketujuh.

Francesco Bagnaia tidak seberuntung itu, rekan satu tim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati itu gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Marc Marquez memperbaiki catatan waktu tercepatnya di FP1 - 1 menit 47,532 detik di awal sesi sore, lalu terus memimpin hingga fase time-attack dimulai.

Fermin Aldeguer - yang kembali setelah pulih dari cedera - dan kemudian Bezzecchi sempat bergantian menempati posisi teratas, sebelum Marquez kembali mengambil alih posisi pertama dengan memecahkan rekor lap miliknya sendiri saat menggunakan ban baru.

Namun, Bezzecchi dan Alex Marquez memberikan respons pada putaran terakhir mereka. Pada akhirnya, Bez berhak untuk posisi teratas dengan laptime 1 menit 45,455 detik, sebuah rekor baru di Sirkuit MotorLand Aragon.

Sementara itu, Johann Zarco menuntaskan aksi comeback-nya dengan gemilang dengan finis di posisi kesepuluh sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap Lap Top Speed 1 ^2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'45.455s 21/22 348k 2 ^2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.010s 21/21 348k 3 ˅2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.038s 17/20 345k 4 ^4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.299s 19/20 346k 5 ^4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.440s 18/20 343k 6 ˅4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.504s 21/23 343k 7 ^11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.572s 17/22 347k 8 ˅3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.609s 16/20 348k 9 ˅2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.763s 17/21 346k 10 ^1 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.843s 21/21 349k Qualifying 1: 11 ^2 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.853s 18/22 348k 12 ^5 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.921s 19/24 348k 13 ^7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.032s 15/20 349k 14 ˅4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.163s 21/21 344k 15 ˅1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.168s 23/24 347k 16 ˅4 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.249s 17/18 345k 17 ^4 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.494s 17/18 348k 18 ^1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.554s 17/21 348k 19 ˅13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.638s 18/18 340k 20 ˅5 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.733s 23/23 351k 21 ˅5 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.902s 18/19 341k 22 = Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.254s 20/21 344k

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^X Pembalap naik X posisi dari FP1.

= Posisi pembalap sama dengan FP1.

˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Aragon:

Rekor lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 45.455s (Practice-2026)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Free Practice 1

Marc Marquez membuktikan statusnya sebagai favorit di Aragon dengan memimpin sesi latihan pembuka MotoGP pada Jumat pagi.

Sang juara bertahan - yang tidak terkalahkan di sirkuit ini pada empat balapan terakhir sebagai pembalap Ducati - mengisyaratkan bahwa ia akan menghemat tenaganya pada hari Jumat setelah masalah lengan kanan membatasinya saat balapan hari Minggu di Silverstone.

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Pun demikian, Marquez masih mengawali akhir pekan di MotorLand dengan memuncaki catatan waktu di sebagian besar FP1. Akhirnya, ia mencatatkan laptime 1 menit 47,532 detik, unggul 0,035 detik dari pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez, di posisi kedua.

Tapi, pembalap Trackhouse Aprilia itu menggunakan ban belakang Medium baru saat mencatatkan waktu tercepatnya.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Seperti kebanyakan pembalap di posisi sepuluh besar, Marco Bezzecchi tetap menggunakan ban lama untuk mengamankan posisi ketiga di depan runner-up musim lalu, Alex Marquez. Bezzecchi juga menjajal komponen aerodinamika belakang baru dari Aprilia.

Pembalap KTM, Pedro Acosta, menempati posisi kelima - meskipun sempat terjatuh di Tikungan 12 menjelang akhir sesi - sementara Jack Miller berada di posisi keenam pada sesi pertamanya sejak dipastikan bahwa ia akan pergi dari Pramac dan MotoGP di akhir musim 2026.

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Di belakang mereka, ada pembalap VR46 Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio; nama terakhir sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 3 pada awal sesi berdurasi 45 menit tersebut.

Fermin Aldeguer kembali beraksi di MotoGP dengan menempati posisi kesembilan, mengungguli Fabio Quartararo dari Monster Yamaha yang memakai ban belakang baru.

Johann Zarco menyelesaikan sesi MotoGP pertamanya sejak balapan di Barcelona pada bulan Mei, meraih posisi ke-11 yang mengesankan, dan ia memakai ban depan Soft baru di akhir sesi.

Rekan setim pabrikan Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, hanya menempati posisi ke-18.

Lorenzo Savadori, yang membalap menggantikan Ai Ogura yang sedang cedera di tim Trackhouse, melengkapi daftar 22 pembalap yang berlaga.

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MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'47.532s 11/16 346k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.035s 17/17 342k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.221s 15/16 349k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.264s 7/17 348k 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.713s 5/12 351k 6 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.767s 16/17 344k 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.847s 14/15 345k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.937s 15/15 347k 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.966s 11/14 345k 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.108s 17/17 342k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.117s 16/16 347k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.273s 12/14 341k 13 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.290s 9/14 345k 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.352s 8/15 347k 15 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.477s 19/19 351k 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.574s 11/18 343k 17 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.582s 13/15 349k 18 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.591s 19/19 347k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.789s 13/18 348k 20 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.875s 7/13 348k 21 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.969s 15/16 348k 22 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +2.785s 19/19 338k

* Rookie

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Jorge Martin memimpin klasemen dengan selisih 31 poin atas rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, menjelang MotoGP Aragon.

Namun, semua mata akan tertuju pada juara bertahan Marc Marquez, yang kehilangan banyak poin pada balapan sebelumnya di Silverstone namun telah memenangkan empat balapan terakhir di Aragon - baik Sprint maupun Grand Prix - sejak bergabung dengan Ducati.

Secara keseluruhan, Marquez telah tujuh kali menang di kelas utama di hadapan pendukung tuan rumah Aragon dan akan berada di bawah tekanan untuk melanjutkan tren tersebut setelah tertinggal 40 poin dari Martin setelah finis di posisi ke-9 dan ke-7 di Silverstone.

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Ai Ogura. © Gold and Goose

Di antara mereka terdapat Bezzecchi dan pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. Tapi pembalap Jepang ini akan absen akhir pekan ini akibat cedera saat latihan di Jepang. Ogura, yang posisinya di klasemen bisa merosot hingga ke peringkat keenam, akan digantikan oleh Lorenzo Savadori.

Maverick Vinales juga akan absen untuk kedua kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Pembalap tes KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan Vinales di tim Tech3.

Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Aragon menjadi saksi upaya kembalinya dua pembalap yang sempat cedera: Johann Zarco dari LCR Honda - yang absen sejak mengalami cedera lutut pada kecelakaan parah saat restart di Catalunya - dan Fermin Aldeguer dari Gresini yang mengalami patah tulang belakang di Assen.

Cal Crutchlow tetap bersiaga seandainya Zarco memutuskan untuk mundur setelah sesi latihan.