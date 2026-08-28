MotoGP Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk MotoGP Aragon 2026 dari Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Friday MotoGP practice results from Aragon.
Friday MotoGP practice results from Aragon.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia ke posisi teratas dengan rekor lap baru pada sesi Practice MotoGP Aragon 2026.

Pembalap asal Italia itu memberikan kekalahan yang jarang terjadi bagi Marc Marquez di Sirkuit MotorLand saat menggunakan ban baru dalam upayanya mencatat waktu tercepat di akhir sesi, dengan Alex Marquez juga menggeser posisi sang juara bertahan ke P3.

Para pembalap Ducati menempati posisi kedua sampai kelima, sementara pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin - yang tadi pagi hanya berada di P18 - mengamankan posisinya di Q2 dengan menempati posisi ketujuh.

Francesco Bagnaia tidak seberuntung itu, rekan satu tim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati itu gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez memperbaiki catatan waktu tercepatnya di FP1 - 1 menit 47,532 detik di awal sesi sore, lalu terus memimpin hingga fase time-attack dimulai.

Fermin Aldeguer - yang kembali setelah pulih dari cedera - dan kemudian Bezzecchi sempat bergantian menempati posisi teratas, sebelum Marquez kembali mengambil alih posisi pertama dengan memecahkan rekor lap miliknya sendiri saat menggunakan ban baru.

Namun, Bezzecchi dan Alex Marquez memberikan respons pada putaran terakhir mereka. Pada akhirnya, Bez berhak untuk posisi teratas dengan laptime 1 menit 45,455 detik, sebuah rekor baru di Sirkuit MotorLand Aragon.

Sementara itu, Johann Zarco menuntaskan aksi comeback-nya dengan gemilang dengan finis di posisi kesepuluh sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Sesi Practice

Pos PembalapNATTim (Motor)Laps/GapLapTop Speed
1^2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'45.455s21/22348k
2^2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.010s21/21348k
3˅2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.038s17/20345k
4^4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.299s19/20346k
5^4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.440s18/20343k
6˅4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.504s21/23343k
7^11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.572s17/22347k
8˅3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.609s16/20348k
9˅2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.763s17/21346k
10^1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.843s21/21349k
  Qualifying 1:     
11^2Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.853s18/22348k
12^5Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.921s19/24348k
13^7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.032s15/20349k
14˅4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.163s21/21344k
15˅1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.168s23/24347k
16˅4Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.249s17/18345k
17^4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.494s17/18348k
18^1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.554s17/21348k
19˅13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.638s18/18340k
20˅5Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.733s23/23351k
21˅5Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.902s18/19341k
22=Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.254s20/21344k

^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama dengan FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie

Rekor resmi MotoGP Aragon:

Rekor lap: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 45.455s (Practice-2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Free Practice 1

Marc Marquez membuktikan statusnya sebagai favorit di Aragon dengan memimpin sesi latihan pembuka MotoGP pada Jumat pagi.

Sang juara bertahan - yang tidak terkalahkan di sirkuit ini pada empat balapan terakhir sebagai pembalap Ducati - mengisyaratkan bahwa ia akan menghemat tenaganya pada hari Jumat setelah masalah lengan kanan membatasinya saat balapan hari Minggu di Silverstone.

Pun demikian, Marquez masih mengawali akhir pekan di MotorLand dengan memuncaki catatan waktu di sebagian besar FP1. Akhirnya, ia mencatatkan laptime 1 menit 47,532 detik, unggul 0,035 detik dari pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez, di posisi kedua.

Tapi, pembalap Trackhouse Aprilia itu menggunakan ban belakang Medium baru saat mencatatkan waktu tercepatnya.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Seperti kebanyakan pembalap di posisi sepuluh besar, Marco Bezzecchi tetap menggunakan ban lama untuk mengamankan posisi ketiga di depan runner-up musim lalu, Alex Marquez. Bezzecchi juga menjajal komponen aerodinamika belakang baru dari Aprilia.

Pembalap KTM, Pedro Acosta, menempati posisi kelima - meskipun sempat terjatuh di Tikungan 12 menjelang akhir sesi - sementara Jack Miller berada di posisi keenam pada sesi pertamanya sejak dipastikan bahwa ia akan pergi dari Pramac dan MotoGP di akhir musim 2026.

Di belakang mereka, ada pembalap VR46 Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio; nama terakhir sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 3 pada awal sesi berdurasi 45 menit tersebut.

Fermin Aldeguer kembali beraksi di MotoGP dengan menempati posisi kesembilan, mengungguli Fabio Quartararo dari Monster Yamaha yang memakai ban belakang baru.

Johann Zarco menyelesaikan sesi MotoGP pertamanya sejak balapan di Barcelona pada bulan Mei, meraih posisi ke-11 yang mengesankan, dan ia memakai ban depan Soft baru di akhir sesi.

Rekan setim pabrikan Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, hanya menempati posisi ke-18.

Lorenzo Savadori, yang membalap menggantikan Ai Ogura yang sedang cedera di tim Trackhouse, melengkapi daftar 22 pembalap yang berlaga.

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'47.532s11/16346k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.035s17/17342k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.221s15/16349k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.264s7/17348k
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.713s5/12351k
6Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.767s16/17344k
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.847s14/15345k
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.937s15/15347k
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.966s11/14345k
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.108s17/17342k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.117s16/16347k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.273s12/14341k
13Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.290s9/14345k
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.352s8/15347k
15Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.477s19/19351k
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.574s11/18343k
17Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.582s13/15349k
18Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.591s19/19347k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.789s13/18348k
20Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.875s7/13348k
21Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.969s15/16348k
22Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+2.785s19/19338k

* Rookie

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Jorge Martin memimpin klasemen dengan selisih 31 poin atas rekan setimnya di tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, menjelang MotoGP Aragon.

Namun, semua mata akan tertuju pada juara bertahan Marc Marquez, yang kehilangan banyak poin pada balapan sebelumnya di Silverstone namun telah memenangkan empat balapan terakhir di Aragon - baik Sprint maupun Grand Prix - sejak bergabung dengan Ducati.

Secara keseluruhan, Marquez telah tujuh kali menang di kelas utama di hadapan pendukung tuan rumah Aragon dan akan berada di bawah tekanan untuk melanjutkan tren tersebut setelah tertinggal 40 poin dari Martin setelah finis di posisi ke-9 dan ke-7 di Silverstone.

Ai Ogura.
Ai Ogura.
© Gold and Goose

 

Di antara mereka terdapat Bezzecchi dan pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. Tapi pembalap Jepang ini akan absen akhir pekan ini akibat cedera saat latihan di Jepang. Ogura, yang posisinya di klasemen bisa merosot hingga ke peringkat keenam, akan digantikan oleh Lorenzo Savadori.

Maverick Vinales juga akan absen untuk kedua kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Pembalap tes KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan Vinales di tim Tech3.

Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP.
Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Aragon menjadi saksi upaya kembalinya dua pembalap yang sempat cedera: Johann Zarco dari LCR Honda - yang absen sejak mengalami cedera lutut pada kecelakaan parah saat restart di Catalunya - dan Fermin Aldeguer dari Gresini yang mengalami patah tulang belakang di Assen.

Cal Crutchlow tetap bersiaga seandainya Zarco memutuskan untuk mundur setelah sesi latihan.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Alex Marquez
Johann Zarco
Fermin Aldeguer
MotoGP Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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