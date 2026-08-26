RESMI: VR46 Umumkan Aldeguer untuk Musim MotoGP 2027

Fermin Aldeguer telah resmi dipastikan akan bergabung dengan tim VR46 Ducati MotoGP milik Valentino Rossi pada tahun 2027.

Pembalap muda asal Spanyol tersebut - yang dijadwalkan kembali membalap di Aragon akhir pekan ini setelah pulih dari cedera punggung - akan pindah ke VR46 dari Gresini.

Aldeguer memenangkan Grand Prix Indonesia tahun lalu sebagai rookie, namun harapannya untuk mengawali musim kedua di kelas utama dengan kuat pupus akibat patah tulang paha saat latihan pada bulan Januari.

Sebagai salah satu dari hanya dua pembalap yang mengendarai Desmosedici GP25 versi tahun lalu musim ini - bersama Franco Morbidelli dari tim VR46 - Aldeguer tetap berhasil kembali naik podium di Catalunya sebelum kembali mengalami cedera di Assen.

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VR46 mengumumkan perekrutan Aldeguer melalui sebuah video berjudul 'The perfect candidate':

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Aldeguer tetap terikat kontrak langsung dengan Ducati, namun kini ia akan beralih menggunakan motor dengan spesifikasi pabrikan untuk pertama kalinya. Kesepakatan barunya dengan Ducati/VR46 ini berlaku hingga akhir tahun 2028.

Bergabung dengan VR46 juga menjadikan Aldeguer pembalap non-Italia pertama yang membalap untuk tim MotoGP milik Valentino Rossi.

“Saya sangat senang bisa mengambil langkah ini dalam karier MotoGP saya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team,” ujar Aldeguer.

"Bergabung dengan tim Valentino sungguh luar biasa, ia selalu menjadi salah satu idola sekaligus panutan bagi saya. Menurut saya, keberadaannya di dalam tim akan membantu saya berkembang sebagai pembalap berkat nasihat-nasihat berharganya.

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"VR46 Racing Team adalah tim [satelit] yang mendapat dukungan pabrikan Ducati serta merupakan tim yang sangat profesional; saya sangat senang bisa membalap bersama mereka.

Fermin Aldeguer, Fabio di Giannantonio. © Gold and Goose

"Dengan adanya regulasi baru untuk tahun 2027, tujuan saya adalah beradaptasi dengan ban baru serta motor baru tersebut.

"Menggunakan motor pabrikan Ducati akan sangat membantu dalam hal pengembangan sepanjang musim. Ini akan menjadi tahun di mana kami berupaya untuk tampil konsisten, menghindari kesalahan, dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin di atas motor untuk mengumpulkan informasi.

"Saya yakin kami akan bekerja sama dengan sangat baik bersama seluruh tim dan para insinyur Ducati. Kami akan mampu melakukan pekerjaan hebat dan menargetkan untuk selalu finis di posisi lima besar.

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"Saya tidak bisa mengakhirinya tanpa mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Gresini Racing dan Nadia, yang telah membantu saya berkembang dan membawa saya ke titik ini."

Manajer tim VR46, Pablo Nieto, menambahkan: “Sama sekali tidak mudah untuk meraih kemenangan di kelas utama, namun Fermin berhasil melakukannya pada tahun debutnya. Kami sangat memercayainya karena kami tahu ia memiliki potensi untuk bersaing meraih apa pun yang ia inginkan.

"Sebagai sebuah tim, kami siap mendukungnya dalam segala aspek dan memuluskan jalannya sebisa mungkin.”

Fermin Aldeguer wins the 2025 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

Aldeguer akan bergabung dengan pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega, dalam susunan pembalap VR46 yang serba baru untuk era baru 850cc/Pirelli.

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Pemenang Grand Prix Catalunya, Fabio di Giannantonio, telah dipastikan akan pindah ke tim pabrikan KTM musim depan, mendampingi rekan setim Aldeguer saat ini di Gresini, Alex Marquez.

Morbidelli diperkirakan akan bergabung dengan WorldSBK sebagai pengganti Bulega di tim resmi Aruba.it Ducati.