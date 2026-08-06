Bezzecchi Mengubah Mentalitasnya untuk Paruh Kedua Musim 2026

Marco Bezzecchi mengungkapkan perubahan mentalnya jelang paruh kedua MotoGP 2026 yang dibuka dengan Grand Prix Inggris, balapan yang dimenanginya tahun lalu.

Sempat mendominasi awal musim 2026 dengan memenangi tiga balapan pembuka musim, menutup paruh pertama dengan cedera bahu dan lutut sebelum jeda musim panas, dan kini ia berupaya untuk bangkit setelah rentetan hasil buruk sejak Grand Prix Hungaria.

Bezzecchi, bersama dengan Fabio di Giannantonio, Fermin Aldeguer dan Raul Fernandez, terseret insiden Tikungan 1 yang dipicu oleh rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, di Balaton Park.

Momen itu membuka rentetan empat akhir pekan yang sulit bagi Bez, yang gagal mencetak poin pada empat Grand Prix terakhir.

Di Ceko, Bezzecchi menerima skorsing pada Grand Prix hari Minggu setelah menghajar seorang marshal usai insidennya di Sprint Race hari Sabtu. Lalu, ia mengalami kecelakaan parah pada hari Minggu di Assen. Kemalangannya berlanjut ke Sachsenring, di mana ia mundur dari akhir pekan setelah kecelakaan pada sesi kualifikasi.

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Rentetan ini membuatnya turun ke posisi empat klasemen pembalap dengan 186 poin, tertinggal 22 poin dari Martin di puncak klasemen.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Dengan aspirasi gelarnya mendapat pukulan telak jelang jeda musim panas, Bezzecchi berharap bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Namun, bintang Aprilia itu merasa hal tersebut baru bisa terjadi setelah putaran Silverstone.

Berbicara menjelang sesi latihan hari Jumat, Bezzecchi mengatakan: "Jeda musim panas ini terasa berat. Bukan seperti yang saya harapkan.

"Kondisi saya belum pulih 100%; bahu saya terasa cukup baik, tetapi lutut kiri saya juga mengalami cedera. Kita lihat saja nanti."

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Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Dalam konferensi pers pra-acara, Bezzecchi juga ditanya apakah ia memiliki peluang untuk menyamai performa tahun lalu di Silverstone; ia pun menjawab: "Sayangnya, saat ini peluangnya tidak terlalu besar.

"Sirkuit ini sangat istimewa bagi saya; saya sangat menyukai layoutnya. Tahun lalu saya menjalani balapan yang sangat bagus, akhir pekan yang sangat baik.

“Namun, tahun ini kami datang dengan mentalitas yang berbeda karena situasinya. Saya tidak terlalu memikirkan soal performa.

“Saya hanya ingin mencoba mengendarai motor dan melihat bagaimana rasanya. Jika saya merasa nyaman, saya akan mencobanya. Saya baru akan tahu jawabannya besok.”

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Sebelum konferensi pers, pihak MotoGP mengonfirmasi bahwa Silverstone telah menyepakati perpanjangan kontrak baru selama dua tahun untuk menjadi tuan rumah GP Inggris hingga tahun 2028.

Bezzecchi juga membahas apa yang membuat Silverstone istimewa bagi banyak pembalap, dan kenapa sirkuit ini sering memunculkan pemenang berbeda.

“Kondisi cuaca di sini selalu agak aneh. Hal ini bisa sangat memengaruhi karakteristik motor, tetapi selain itu, sirkuit ini juga memiliki karakteristik yang sangat lengkap," ujarnya.

“Sirkuit ini memiliki bagian-bagian yang cepat dan mengalir, titik pengereman keras, banyak perubahan arah, serta trek lurus yang cepat.

“Ada karakteristik yang cocok untuk setiap motor. Sangat mudah untuk mendapatkan keseimbangan performa di antara berbagai pabrikan.”

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