Libur Musim Panas MotoGP, Marin 'Tukar Sadel' Jadi Pembalap Sepeda

Alih-alih berjemur di pantai atau menyaksikan langsung Spanyol meraih Piala Dunia, Jorge Martin mengisi fase libur musim panas MotoGP dengan menukar Aprilia RS-GP miliknya menjadi sepeda balap.

Martin adalah seorang penggemar bersepeda, kecintaannya pada olahraga ini ditunjukkan pada tahun 2025 ketika ia menggunakan pelangi UCI (Union Cycliste Internationale) di helmnya untuk menandakan status juara dunia yang diraihnya pada tahun 2024.

Seperti halnya juara dunia MotoGP yang berhak memakai #1 di musim berikutnya, Kejuaraan Dunia Balap Sepeda UCI dari satu tahun menentukan siapa yang berhak mengenakan jersey pelangi di musim berikutnya.

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Martin bukanlah satu-satunya pembalap motor yang menghiasi desain helmnya dengan pelangi UCI setelah memenangkan gelar; Alvaro Bautista melakukan hal yang sama setelah sukses meraih gelar WorldSBK 2022 dan 2023 bersama Ducati, misalnya.

Namun, Martin membawa kecintaanya terhadap balap sepeda ke level lainnya. Pembalap Spanyol itu menghabiskan libur musim panas dengan berkompetisi dalam balapan etape yang melelahkan melalui beberapa pegunungan paling terkenal di Eropa.

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Ia mengikuti lomba balap sepeda Trans-Pyrenees minggu lalu, menempuh jarak 876 km, sebagian besar melalui jalan-jalan di sisi Spanyol dari pegunungan tersebut, meskipun rute tersebut – yang membawa para peserta dari Roses ke San Sebastian – mencakup beberapa penyeberangan perbatasan ke Prancis selatan.

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Secara total, Martin membutuhkan waktu 31 jam untuk menyelesaikan tujuh etape tersebut.

Trans-Pyrenees adalah acara yang diselenggarakan klub Ultracycling TransIberica, dan bukan acara yang secara khusus diselenggarakan sebagai perlombaan – tidak ada pengakuan atau hadiah eksplisit untuk pengendara yang menyelesaikan dalam waktu tercepat, tujuannya hanyalah untuk menyelesaikan etape-etape tersebut.

Bagi Jorge Martin, ini berarti bagian ekstrem dari persiapan pertengahan musimnya, hanya beberapa minggu sebelum ia kembali ke trek bersama Aprilia sebagai pemimpin klasemen MotoGP di Silverstone, di mana ia akan mempertahankan keunggulan 14 poin atas Ai Ogura.

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Musim MotoGP 2026 akan kembali bergulir dengan Grand Prix Inggris di Silverstone pada tanggal 7-9 Agustus.