Jorge Martin Jelaskan Sebab Penurunan Performanya di Aprilia

Jorge Martin meyakini penurunan performanya baru-baru disebabkan oleh setelan yang "cukup jauh berbeda" dari setelah RS-GP yang ia gunakan di awal musim.

Juara dunia 2024 itu tampak berpotensi menjadi pembalap andalan Aprilia di awal musim usai meraih kemenangan Sprint Race di AS, diikuti dengan double di Grand Prix Prancis.

Namun sejak dua kali finis di posisi kedua di Italia, performa Jorge Martin menurun, hanya meraih satu podium dalam empat putaran setelah putaran Mugello.

Jorge Martin, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Martin berada di posisi kelima dengan selisih 11,3 detik dari pemimpin klasemen pada Grand Prix Jerman hari Minggu, namun itu cukup untuk menambah keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan menjadi 14 poin karena absennya rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

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Namun, ia kesulitan sepanjang akhir pekan untuk mengejar duo Trackhouse, yang juga mengalahkan Martin di Grand Prix Belanda.

Saat ditanya apa yang harus ia lakukan untuk kembali ke performa terbaiknya, Martin menyarankan untuk kembali ke pengaturan motor di awal musim dan tidak melakukan terlalu banyak perubahan.

“Saya rasa sekarang kita sudah cukup jauh dari motor yang kita gunakan di awal musim di Austin, di Brasil, di Le Mans,” katanya.

“Saya melihat bahwa pembalap lain lebih stabil dengan motor mereka. Mereka tahu apa yang mereka miliki, dan mereka hanya melaju.

“Dari sisi saya, kami selalu berusaha menyesuaikan motor dengan trek yang berbeda untuk membantu saya, tetapi mungkin ini bukan cara yang tepat untuk Aprilia, jadi kami perlu memahaminya.

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“Saya pikir hanya menganalisis apa yang berhasil ketika saya cepat, dan apa yang tidak berhasil ketika saya lambat, lalu memulai paruh kedua musim ke arah itu.

“Itu saja. Kerja keras selama musim panas, tidak banyak hari istirahat, jujur ​​saja, dan berusaha untuk lebih kuat di paruh kedua musim.”

Ia menambahkan: “Saya rasa Barcelona, ​​mungkin setelah begitu banyak kecelakaan, ada sesuatu yang berubah, tetapi kemudian Mugello sangat kuat.

“Hongaria adalah akhir pekan yang sulit, kemudian saya mengalami masalah di punggung saya, dan mungkin sejak saat itu saya mulai kehilangan sedikit kepercayaan diri, tetapi hari ini bukan tentang kepercayaan diri; ini tentang batas kemampuan.

“Kita perlu sedikit melampaui batas kemampuan, karena bukan berarti saya tidak percaya diri, tetapi saya kehilangan kendali bagian depan.

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“Kita perlu mengusahakannya, dan mungkin juga memperbaiki gaya balap saya, dan mencoba memahami bagaimana menjadi lebih cepat.”

Jorge Martin, Pecco Bagnaia, 2026 Germany MotoGP © Gold and Goose

“Ini seperti 2024…”

Martin menahan serangan akhir dari mantan rivalnya dalam perebutan gelar, Francesco Bagnaia, pada Grand Prix Jerman hari Minggu untuk finis kelima dengan selisih hanya 0,123 detik.

Pembalap Aprilia itu berkomentar bahwa itu mengingatkannya pada pertarungan dengan Bagnaia pada tahun 2024 di Sachsenring, meski kali ini ia fokus untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

"Tentu saja, finis yang solid di akhir pekan, itu penting, selalu untuk menyelesaikan balapan," katanya.

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“Saya meraih poin maksimal yang bisa saya dapatkan. Bagaimanapun, kami sangat jauh dari yang lain dan sangat jauh dari Aprilia lainnya.

“Di satu sisi, ini bagus karena artinya motornya berfungsi dengan baik, tetapi ada sesuatu yang belum kami pahami dengan baik.

“Kita perlu memahami selama jeda musim panas ini untuk memulai paruh kedua musim dengan lebih kuat.

“Secara keseluruhan, itu adalah balapan yang sulit. Saya berhasil melewatinya. Saya melakukan yang terbaik.

“Saya mampu menjaga Pecco tetap di belakang seperti pada balapan ’24. Dua lap tersisa, saya berusaha untuk tidak terjatuh, tidak mengulangi kesalahan yang sama.”

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