"Karma itu Tidak Ada" - Marc Marquez Tanggapi Olokan Cedera Bezzecchi

Marc Marquez mengkritik komentar negatif di media sosial menyusul cedera Marco Bezzecchi di Grand Prix Jerman.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez menanggapi komentar negatif di media sosial yang mengklaim cedera Marco Bezzecchi di Jerman adalah 'karma' atas insiden mereka di Mandalika tahun lalu.

Bezzecchi, yang sebelumnya memimpin klasemen, mengalami patah tulang selangka kiri dalam kecelakaan hebat pada kualifikasi Grand Prix Jerman Sabtu pagi, yang memaksanya absen dari sisa akhir pekan di Sachsenring.

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Cedera tersebut terbukti merugikan ambisinya meraih gelar juara setelah rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, mampu memperlebar keunggulannya menjadi 11 poin setelah Sprint Race, sementara nama-nama seperti  Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Ai Ogura semakin mendekat.

Beberapa penggemar Marquez mengatakan di media sosial bahwa cedera Bezzecchi adalah karma atas insiden di MotoGP Indonesia Oktober lalu, yang membuat Marc Marquez mengalami cedera bahu serius.

Marquez meminta fansnya untuk tetap tenang saat itu, dan kembali melakukannya pada hari Sabtu setelah kemenangan Sprint Race di Jerman.

Ia juga kembali menyerukan agar gravel trap MotoGP diubah setelah kecelakaan Bezzecchi.

“Karma tidak ada,” katanya memulai. “Saya telah membaca kata ‘karma’ sejak 2015, misalnya. Dan saya memenangkan enam kejuaraan dunia setelah itu. Jadi, jika itu karma, maka [itu diterima].

“Karma itu tidak ada, dan semua pembalap mengambil banyak risiko di luar sana. Dan kami mendoakan yang terbaik untuk Marco.

“Saya sudah mengunggah setelah kecelakaan di Indonesia [memberi tahu orang-orang] untuk tidak menekan Marco karena hal-hal seperti ini terjadi dalam balapan.

“Dan hari ini terjadi satu hal yang dapat kita selesaikan untuk masa depan, karena sekali lagi [bersama] Bezzecchi, Fermin [Aldeguer] di Assen, dan saya di Indonesia, kami cedera saat memasuki area gravel karena adanya undakan (perbedaan tinggi antara aspal dan jebakan kerikil).

“Jadi, saya berharap Bez cepat pulih. Tapi saya berharap untuk masa depan kita bisa memperbaiki hal itu.”

Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

"Besok adalah harinya Ducati"

Marquez memenangkan Sprint Race dari pole untuk memangkas selisih poin ke puncak klasemen menjadi 32 poin, sekaligus memimpin kemenangan 1-2-3 Ducati.

Ducati telah mengungguli Aprilia sepanjang akhir pekan, dan tidak memprediksi merek Noale tersebut menjadi ancaman di Grand Prix.

“Tidak, besok adalah hari Ducati,” katanya ketika ditanya apakah ia mengharapkan Aprilia untuk menantang.

“Ini harus menjadi hari Ducati. Seperti di Assen, itu adalah hari Aprilia. Besok harus menjadi hari Ducati. Jadi, mari kita lihat apakah kita bisa mengakhiri akhir pekan dengan baik.”

Mengenai kenapa Ducati lebih kuat daripada Aprilia di Sachsenring, ia menambahkan: “Maksud saya, apa yang membuat Aprilia lebih cepat daripada Ducati di Assen?

“Di Assen, ada banyak tikungan cepat. Di sini lebih banyak tikungan stop-and-go, ada lebih sedikit tikungan cepat, di mana Aprilia biasanya membuat perbedaan.

“Seperti yang saya katakan, Anda tidak bisa memiliki motor terkuat di semua kalender dan semua tikungan.

“Tapi saya percaya, dan saya terus mengatakan ini sejak balapan pertama, bahwa Ducati adalah motor terbaik untuk 22 balapan.

“Hanya saja, saya tidak bisa memaksimalkan potensi motor ini di semua balapan. Tapi motor ini bekerja dengan baik.”

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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