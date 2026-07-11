Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc

KTM telah melanjutkan kemitraan jangka panjangnya dengan Red Bull untuk era MotoGP 850cc yang baru.

Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Tim pabrikan MotoGP KTM akan terus didukung oleh Red Bull setelah kedua perusahaan Austria tersebut menyepakati perpanjangan kontrak baru.

Durasi perpanjangan kontrak tidak diungkapkan, tetapi RC16 akan 'dengan bangga membawa logo dan corak Red Bull yang terkenal' untuk memulai era 850cc/Pirelli yang baru.

Red Bull telah menjadi sponsor utama KTM sejak debut pabrikan tersebut di kelas utama pada tahun 2017.

Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Tahun depan KTM akan menurunkan line-up pembalap pabrikan yang sepenuhnya baru, Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio yang menggantikan Pedro Acosta dan Brad Binder.

“Red Bull dan KTM memang cocok bersama,” kata Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer. “Ini telah menjadi kemitraan yang hebat selama bertahun-tahun dan jauh lebih dari sekadar warna motor.

“Red Bull mendukung kami dalam banyak hal, baik di lintasan maupun di balik layar. Ini adalah kolaborasi penting, dan kami semua di pabrik sangat senang karena kami dapat terus menghadirkan ‘pertunjukan’ Austria ini ke balapan kami dan khususnya ke MotoGP.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang yang terlibat untuk menjaga kisah ini terus berlanjut. Kita masih memiliki banyak hal untuk dicapai bersama.”

Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, masih perlu dilihat apakah dukungan Red Bull juga akan diperluas ke tim satelit KTM, Tech3, untuk musim 2027.

Pemilik Tech3, Guenther Steiner, telah mengkonfirmasi bahwa para pembalap tahun depan juga akan dikontrak oleh tim, bukan oleh KTM.

Tags:

Red Bull KTM Factory Racing
KTM
2027
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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