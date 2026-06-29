Acosta akan Naik Meja Operasi setelah Mundur dari MotoGP Belanda

Pedro Acosta dijadwalkan menjalani operasi untuk mengatasi sindrom carpal tunnel di tangan kanannya.

Saat Acosta tiba-tiba berhenti dan melambat saat bertarung dengan motor Ducati milik Marc Marquez dan Pecco Bagnaia untuk memperebutkan posisi keempat di MotoGP Belanda hari Minggu, tampaknya KTM kembali mengalami masalah teknis lagi.

Namun, pembalap Spanyol itu kemudian terlihat menggoyangkan lengan kanannya dan kemudian mengkonfirmasi bahwa masalah fisik telah memaksanya untuk mundur dari balapan.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Saya menderita selama satu tahun, dan saya benar-benar mati rasa di tiga jari tangan saya,” jelas Acosta.

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“Di beberapa trek lebih buruk, di beberapa trek lebih baik.

“Tapi kemarin, saya sudah menderita sejak lap ketiga, tapi kurang lebih saya tahu di mana tuas [rem] berada.

“Tapi hari ini di belakang Marc… saya bahkan tidak bisa tahu apakah saya memegang tuas rem atau tidak.

"Lalu tibalah saat di mana saya melebar di tikungan pertama karena jika tidak, saya akan menabraknya.

"Rasanya aneh ketika Anda bahkan tidak tahu seberapa besar tenaga yang Anda berikan pada rem.

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"Karena itu, saya melakukan beberapa kesalahan, mengangkat ban belakang dan semua hal itu.

“Untuk itu, pada hari Selasa, kami akan melakukan perbaikan."

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Ini bukan kram lengan. Ini di pergelangan tangan. Ini sindrom carpal tunnel,” ia menegaskan.

Mundurnya Acosta berarti ia hanya mencetak satu poin dari dua putaran MotoGP terakhir.

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Pembalap Spanyol itu berharap bisa fit untuk putaran berikutnya di Sachsenring dalam dua minggu mendatang.

"Ide kami adalah menjalani operasi setelah Sachsenring, tetapi lebih baik kami melakukannya sekarang," katanya.