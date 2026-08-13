Meski Aprilia Kuasai Silverstone, Alex Marquez Klaim Ducati Makin Dekat

Meski akhir pekan MotoGP Inggris didominasi oleh Aprilia, Alex Marquez berpendapat bahwa Ducati semakin mendekati pabrikan asal Noale tersebut.

Ducati memenangkan tiga dari empat balapan terakhir sebelum jeda musim panas - semuanya dari Marc Marquez - ditambah Grand Prix Catalunya bersama Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez di Grand Prix Spanyol.

Baik Marc Marquez maupun Di Giannantonio hanya terpaut selisih poin satu kemenangan Grand Prix dari pemimpin klasemen Jorge Martin jelang akhir pekan Silverstone, tapi kini keduanya tertinggal masing-masing 40 dan 41 poin.

Alex Marquez chases Marco Bezzecchi, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Tidak ada pembalap Ducati yang naik podium dalam kedua balapan di Silverstone, fakta yang membuat Di Giannantonio melabeli Ducati sebagai "kekuatan kedua" di MotoGP saat ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Alex Marquez - Ducati terbaik di GP Inggris dengan finis keempat - berpendapat bahwa selisih performa antara Ducati dan Aprilia semakin menipis pada tahun 2026, dan dominasi motor RS-GP di Silverstone merupakan hal yang sudah bisa diperkirakan.

"Menurut saya, jika dibandingkan dengan awal musim, selisihnya [antara Ducati dan Aprilia] jauh lebih kecil," ujar pembalap Gresini Racing itu usai balapan di Silverstone. "Terutama di sirkuit seperti ini, di mana Aprilia selalu tampil sangat cepat.

"Jadi, menurut saya kami semakin mendekat; kami melakukan pekerjaan yang sangat hebat di Ducati, dan kami terus melakukan banyak peningkatan pada motor dibandingkan saat awal musim.

Alex Marquez, 2026 MotoGP British Grand Prix, Sprint, pre-race. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Kami terus membuat kemajuan dan memahami keunggulan yang dimiliki motor ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Menurut saya, kami bisa memaksimalkan potensinya, dan itulah yang sedang kami lakukan saat ini.

“Jadi, sejujurnya, sebelum datang ke sini, saya memperkirakan Aprilia akan memiliki keunggulan lebih besar, namun ternyata kami mampu mengimbangi mereka; jadi, saya senang dengan hal itu.”

Selanjutnya, MotoGP akan menuju Aragon, di mana Aprilia belum pernah meraih kemnenangan, sementara Ducati memenangkan empat balapan terakhir di sana - dua di antaranya oleh Marc marquez.