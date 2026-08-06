Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini

Alex Marquez bisa menjadi pemenang MotoGP ke-13 yang berbeda di Silverstone akhir pekan ini, sesuatu yang dia hindari.

Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Memenangkan balapan MotoGP adalah sesuatu yang sangat diimpikan semua pembalap, tetapi Alex Marquez memilih untuk tidak menjadi pemenang balapan ke-13 yang berbeda di Silverstone.

Marquez tiba di Silverstone setelah paruh pertama musim MotoGP 2026 yang berat. Ia sempat absen cukup lama setelah kecelakaan parahnya di Catalunya, tetapi ia sudah meraih kemenangan di Jerez.

Pembalap Gresini Racing itu bisa dibilang menjadi pembalap tercepat di Silverstone tahun lalu - dengan kemenangan Sprint - membuatnya tiba di Inggris akhir pekan ini sebagai favorit untuk kemenangan.

Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

"Apakah Alex Marquez pernah menang di sini? Menurut saya, dia adalah kandidat utama," ujar Francesco Bagnaia saat ditanya pada hari Kamis mengenai kemungkinan munculnya pemenang baru di Silverstone akhir pekan ini, yang akan menjadikannya pemenang berbeda ke-12 dalam 12 edisi penyelenggaraan.

Dan akhir pekan ini, potensi munculnya pemenang baru di Silverstone kembali terbuka lebar, yang berarti akan ada 13 pemenang di trek yang menjadi tuan rumah Grand Prix Inggris sejak 2010.

Angka inilah yang disampaikan Alex Marquez dengan nada santai saat ia mempertimbangkan peluangnya sendiri akhir pekan ini.

“Saya akan mencobanya,” kata Marquez tentang potensi kemenangannya di Silverstone.

"Tetapi mereka mengatakan kepada saya dalam wawancara MotoGP bahwa saya akan menjadi pemenang berbeda ke-13. Saya tidak suka angka itu."

Dia menambahkan: "Seseorang perlu mengulanginya. Saya menang pada hari Sabtu.

“12 plus 1. Itu akan bagus. Tapi, ya, kita lihat saja nanti. Kami mengawali akhir pekan dengan suasana yang santai dan wajar; lalu, jika kami bekerja dengan baik, pastinya kami akan memiliki sejumlah pilihan.”

Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Marquez juga menjelaskan alasannya kenapa Silverstone memiliki keragaman pemenang yang tinggi dalam satu dekade terakhir; ia menyoroti bahwa akhir pekan balapan musim lalu - serta perubahan kondisi antara hari Sabtu dan Minggu - menjadi gambaran nyata akan hal tersebut.

"Menurut saya, situasinya di sini cukup gila karena tahun lalu, misalnya, saat Sprint hari Sabtu, saya adalah yang tercepat dan punya keunggulan besar—Anda tahu—untuk bisa menang juga di hari Minggu," ujarnya.

"Namun, dari hari Sabtu ke Minggu, cuaca berubah drastis; angin kencang dan sebagainya, lalu [...] waktu putaran kami di hari Minggu—menurut saya—hampir dua detik lebih lambat dibandingkan hari Sabtu, dan hal itu—Anda tahu—mengubah segalanya secara signifikan."

"Jadi, menurut saya, hal itu menjelaskan bagaimana dan mengapa setiap tahunnya balapan di sini selalu berbeda."

Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, Marquez mengakui bahwa tata letak Sirkuit Silverstone cocok dengan gaya membalapnya, meskipun di atas kertas sirkuit ini juga sesuai dengan karakteristik motor Aprilia—yang memenangkan balapan tahun lalu lewat Marco Bezzecchi.

"Kami akan berusaha menjalani akhir pekan sebaik mungkin," ujarnya. "Namun, memang benar bahwa secara teoretis, motor Aprilia akan sangat cepat di sini karena karakteristik sirkuitnya. Sirkuit ini sangat cepat.

"Anda tahu, dibutuhkan kecepatan tinggi dan stabilitas yang baik, dan mereka memilikinya. Akan tetapi, ini juga merupakan lintasan yang sangat cocok dengan gaya membalap saya.

"Jadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin, lalu setelah balapan sprint, kita lihat apakah kami memiliki peluang untuk balapan hari Minggu."

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Alasan Aneh Alex Marquez Menghindari Kemenangan Akhir Pekan ini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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