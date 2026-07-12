MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring

Hasil sesi Warm-Up jelang MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez memimpin tiga besar Ducati lainnya pada sesi warm-up MotoGP Jerman 2026, yang diakhiri dengan jatuhnya Fabio di Giannantonio.

Marquez, pemenang sprint dan peraih pole position, yang mengejar rekor kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh sore ini, mengambil alih posisi teratas dari di Giannantonio di menit-menit terakhir.

Tapi Diggia, yang dilaporkan mencoba aerodinamika GP26 terbaru, kemudian mengalami kecelakaan saat memasuki Tikungan 8 yang cepat, Desmosedici-nya terguling dan menabrak pagar pembatas udara. Pembalap Italia itu, yang berada di urutan ketiga di Sprint Race, untungnya tidak mengalami cedera serius.

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Alex Marquez, yang finis di antara Marc dan di Giannantonio di Sprint, berada di urutan ketiga dalam sesi pemanasan. Ketiganya akan kembali membentuk barisan depan sore ini.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, menjadi yang terbaik di antara pembalap non-Ducati, masing-masing di urutan keempat dan kelima.

Fabio Quartararo using latest Yamaha front wing, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio Quartararo using latest Yamaha front wing, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Sesi sepuluh menit tersebut memperlihatkan para pembalap beralih dari ban belakang lunak di Sprint ke ban medium, sebagai persiapan untuk jarak grand prix sore ini.

Pemimpin klasemen Jorge Martin, yang berada di urutan keenam di Sprint, hanya berada di urutan kesepuluh pagi ini.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gaps
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'20.119s
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.070s
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.392s
4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.769s
5Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.783s
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.865s
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.913s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.097s
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.110s
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.139s
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.197s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.212s
13Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.218s
14Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.247s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.279s
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.287s
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.491s
18Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.682s
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.863s
20Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.033s

* Rookie

Official Sachsenring MotoGP Records:

  • Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026)
  • Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi injured

Marco Bezzecchi, yang kehilangan posisi puncak klasemen dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, di Assen, telah mengundurkan diri dari balapan Sachsenring setelah mengalami patah tulang selangka saat kualifikasi. Pembalap Italia itu akan membutuhkan operasi.

Fermin Aldeguer dari Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen. Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini.

Rekan setimnya, Alex Marquez, memiliki livery Gresini 2003 khusus untuk balapan hari Minggu:

Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.
Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Johann Zarco,  masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

Setelah larangan awal terhadap perangkat start cepat di Assen pada balapan sebelumnya, Sachsenring menjadi balapan pertama yang menampilkan format grid baru dengan jarak yang lebih lebar antara setiap pembalap dan baris.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Alex Marquez
Marco Bezzecchi
Francesco Bagnaia
Pedro Acosta
Fabio Quartararo
Jack Miller
Toprak Razgatlioglu
MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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