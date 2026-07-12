MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring

Marc Marquez memimpin tiga besar Ducati lainnya pada sesi warm-up MotoGP Jerman 2026, yang diakhiri dengan jatuhnya Fabio di Giannantonio.

Marquez, pemenang sprint dan peraih pole position, yang mengejar rekor kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh sore ini, mengambil alih posisi teratas dari di Giannantonio di menit-menit terakhir.

Tapi Diggia, yang dilaporkan mencoba aerodinamika GP26 terbaru, kemudian mengalami kecelakaan saat memasuki Tikungan 8 yang cepat, Desmosedici-nya terguling dan menabrak pagar pembatas udara. Pembalap Italia itu, yang berada di urutan ketiga di Sprint Race, untungnya tidak mengalami cedera serius.

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Alex Marquez, yang finis di antara Marc dan di Giannantonio di Sprint, berada di urutan ketiga dalam sesi pemanasan. Ketiganya akan kembali membentuk barisan depan sore ini.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, menjadi yang terbaik di antara pembalap non-Ducati, masing-masing di urutan keempat dan kelima.

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Fabio Quartararo using latest Yamaha front wing, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Sesi sepuluh menit tersebut memperlihatkan para pembalap beralih dari ban belakang lunak di Sprint ke ban medium, sebagai persiapan untuk jarak grand prix sore ini.

Pemimpin klasemen Jorge Martin, yang berada di urutan keenam di Sprint, hanya berada di urutan kesepuluh pagi ini.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gaps 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'20.119s 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.070s 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.392s 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.769s 5 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.783s 6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.865s 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.913s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.097s 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.110s 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.139s 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.197s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.212s 13 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.218s 14 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.247s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.279s 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.287s 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.491s 18 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.682s 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.863s 20 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.033s

* Rookie

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Official Sachsenring MotoGP Records:

Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026)

Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026) Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Marco Bezzecchi injured

Marco Bezzecchi, yang kehilangan posisi puncak klasemen dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, di Assen, telah mengundurkan diri dari balapan Sachsenring setelah mengalami patah tulang selangka saat kualifikasi. Pembalap Italia itu akan membutuhkan operasi.

Fermin Aldeguer dari Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen. Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini.

Rekan setimnya, Alex Marquez, memiliki livery Gresini 2003 khusus untuk balapan hari Minggu:

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Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Johann Zarco, masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

Setelah larangan awal terhadap perangkat start cepat di Assen pada balapan sebelumnya, Sachsenring menjadi balapan pertama yang menampilkan format grid baru dengan jarak yang lebih lebar antara setiap pembalap dan baris.