MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring
Hasil sesi Warm-Up jelang MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Marc Marquez memimpin tiga besar Ducati lainnya pada sesi warm-up MotoGP Jerman 2026, yang diakhiri dengan jatuhnya Fabio di Giannantonio.
Marquez, pemenang sprint dan peraih pole position, yang mengejar rekor kemenangan MotoGP Jerman kesepuluh sore ini, mengambil alih posisi teratas dari di Giannantonio di menit-menit terakhir.
Tapi Diggia, yang dilaporkan mencoba aerodinamika GP26 terbaru, kemudian mengalami kecelakaan saat memasuki Tikungan 8 yang cepat, Desmosedici-nya terguling dan menabrak pagar pembatas udara. Pembalap Italia itu, yang berada di urutan ketiga di Sprint Race, untungnya tidak mengalami cedera serius.
Alex Marquez, yang finis di antara Marc dan di Giannantonio di Sprint, berada di urutan ketiga dalam sesi pemanasan. Ketiganya akan kembali membentuk barisan depan sore ini.
Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, menjadi yang terbaik di antara pembalap non-Ducati, masing-masing di urutan keempat dan kelima.
Sesi sepuluh menit tersebut memperlihatkan para pembalap beralih dari ban belakang lunak di Sprint ke ban medium, sebagai persiapan untuk jarak grand prix sore ini.
Pemimpin klasemen Jorge Martin, yang berada di urutan keenam di Sprint, hanya berada di urutan kesepuluh pagi ini.
MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gaps
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'20.119s
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.070s
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.392s
|4
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.769s
|5
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.783s
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.865s
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.913s
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.097s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.110s
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.139s
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.197s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.212s
|13
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.218s
|14
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.247s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.279s
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.287s
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.491s
|18
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.682s
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.863s
|20
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.033s
* Rookie
Official Sachsenring MotoGP Records:
- Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026)
- Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)
Marco Bezzecchi injured
Marco Bezzecchi, yang kehilangan posisi puncak klasemen dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, di Assen, telah mengundurkan diri dari balapan Sachsenring setelah mengalami patah tulang selangka saat kualifikasi. Pembalap Italia itu akan membutuhkan operasi.
Fermin Aldeguer dari Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen. Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini.
Rekan setimnya, Alex Marquez, memiliki livery Gresini 2003 khusus untuk balapan hari Minggu:
Johann Zarco, masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.
Setelah larangan awal terhadap perangkat start cepat di Assen pada balapan sebelumnya, Sachsenring menjadi balapan pertama yang menampilkan format grid baru dengan jarak yang lebih lebar antara setiap pembalap dan baris.