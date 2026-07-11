Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP

Nicolo Bulega mengatakan dia "hampir" menyelesaikan kesepakatan untuk pindah dari WorldSBK ke MotoGP.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Nicolo Bulega "hampir" menyelesaikan kepindahannya ke MotoGP, tetapi semuanya belum pasti.

Bulega saat ini berada di Donington Park untuk putaran WorldSBK Inggris, di mana ia belum terkalahkan di tahun 2026.

Pembalap Italia hampir dipastikan meraih gelar WorldSBK 2026, tetapi masa depannya belum dipastikan saat rumor kepindahan ke MotoGP semakin gencar.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

“Saya rasa saya tidak bisa memberi tahu Anda banyak hal,” kata Nicolo Bulega mengenai negosiasi tahun 2027 setelah sesi latihan Jumat di Donington.

“Saya rasa kami hampir memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan saya. Jadi, kami bekerja sangat keras dengan agensi saya untuk mencoba menemukan solusi terbaik bagi saya di MotoGP tahun depan.

“Kami sudah dekat.”

Ia menambahkan: “Saya senang karena ini MotoGP, tetapi tentu saja ketika Anda seorang pembalap pemula, Anda harus, untuk tahun pertama, menerima sesuatu yang mungkin tidak perlu Anda terima ketika Anda seorang pembalap top.

“Saya tahu itu sebelum saya mulai berbicara dengan tim MotoGP bahwa, jika saya ingin mengambil langkah ini dan pergi ke MotoGP, saya tahu bahwa di tahun pertama saya harus melakukan beberapa pengorbanan. Saya tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi semuanya.”

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Pindah ke MotoGP akan meninggalkan satu tempat kosong di tim pabrikan Ducati WorldSBK, sebuah kursi yang hampir menjamin kesempatan meraih gelar juara dunia bagi siapa pun yang mengisinya.

Bulega sendiri berpendapat bahwa tim Aruba.it Racing Ducati harus memilih pembalap MotoGP yang tidak dapat bertahan di paddock Grand Prix sebagai penggantinya tahun depan.

“Saya pikir tahun depan akan ada banyak pembalap MotoGP tanpa kursi, jadi akan bagus untuk tim, untuk kejuaraan, untuk mengambil salah satu dari mereka,” katanya.

“Terlebih lagi karena akan ada ban Michelin. Oke, Michelin di Superbike bukan ban yang sama dengan MotoGP, tetapi mungkin orang-orang dari Michelin tahu, mereka tahu cara kerjanya.

“Jadi, saya pikir jika saya Cecconi [pemilik tim Aruba.it Racing] saya akan mengambil satu pembalap dari MotoGP.”

Ia menambahkan: “Saya pikir bagi Stefano [Cecconi] penting untuk memiliki pembalap Italia di dalam tim – bagi saya, mungkin tidak bagi dia, tetapi bagi saya jika saya Stefano itu akan penting, ya.”

Tags:

Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Bulega Peringatkan Ducati: "Saya Pantas Mendapat Kesempatan di MotoGP"
Nicolo Bulega, Czech WorldSBK 2026.
MotoGP News
Pertanyaan Penting Rossi ke Di Giannantonio usai Kemenangan GP Catalunya
Valentino Rossi, Fabio di Giannantonio, 2026 2026 Catalunya MotoGP.
MotoGP News
VR46 Inginkan Pembalap Italia di Timnya untuk MotoGP 2027
Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Laptime Bulega dengan Prototype MotoGP 850cc Ducati Terungkap
Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK.
MotoGP Feature
Haruskah Aprilia Incar Bintang Ducati WorldSBK yang Terabaikan untuk 2027?
Nicolo Bulega, Ducati Corse, 2026 Portugal WorldSBK
MotoGP News
Nicolo Bulega ke MotoGP Tanpa Ducati? "Bukan Hal Mustahil"
Nicolo Bulega, 2026 WorldSBK Phillip Island Test, pit box. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring
4m ago
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Bezzecchi Mundur dari MotoGP Jerman setelah Kecelakaan Kualifikasi
1h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
2h ago
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
3h ago
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
F1 News
Norris Ingin Berpasangan dengan Rossi di Le Mans 24 Jam
3h ago
Valentino Rossi, Lando Norris, 2025 Misano MotoGP

More News

MotoGP News
Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman
4h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya
22h ago
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Kehilangan Kursi di MotoGP, Alex Rins Pertimbangkan WorldSBK
23h ago
Alex Rins, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM
10/07/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar
10/07/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP