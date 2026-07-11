Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP

Nicolo Bulega "hampir" menyelesaikan kepindahannya ke MotoGP, tetapi semuanya belum pasti.

Bulega saat ini berada di Donington Park untuk putaran WorldSBK Inggris, di mana ia belum terkalahkan di tahun 2026.

Pembalap Italia hampir dipastikan meraih gelar WorldSBK 2026, tetapi masa depannya belum dipastikan saat rumor kepindahan ke MotoGP semakin gencar.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

“Saya rasa saya tidak bisa memberi tahu Anda banyak hal,” kata Nicolo Bulega mengenai negosiasi tahun 2027 setelah sesi latihan Jumat di Donington.

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“Saya rasa kami hampir memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan saya. Jadi, kami bekerja sangat keras dengan agensi saya untuk mencoba menemukan solusi terbaik bagi saya di MotoGP tahun depan.

“Kami sudah dekat.”

Ia menambahkan: “Saya senang karena ini MotoGP, tetapi tentu saja ketika Anda seorang pembalap pemula, Anda harus, untuk tahun pertama, menerima sesuatu yang mungkin tidak perlu Anda terima ketika Anda seorang pembalap top.

“Saya tahu itu sebelum saya mulai berbicara dengan tim MotoGP bahwa, jika saya ingin mengambil langkah ini dan pergi ke MotoGP, saya tahu bahwa di tahun pertama saya harus melakukan beberapa pengorbanan. Saya tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi semuanya.”

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

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Pindah ke MotoGP akan meninggalkan satu tempat kosong di tim pabrikan Ducati WorldSBK, sebuah kursi yang hampir menjamin kesempatan meraih gelar juara dunia bagi siapa pun yang mengisinya.

Bulega sendiri berpendapat bahwa tim Aruba.it Racing Ducati harus memilih pembalap MotoGP yang tidak dapat bertahan di paddock Grand Prix sebagai penggantinya tahun depan.

“Saya pikir tahun depan akan ada banyak pembalap MotoGP tanpa kursi, jadi akan bagus untuk tim, untuk kejuaraan, untuk mengambil salah satu dari mereka,” katanya.

“Terlebih lagi karena akan ada ban Michelin. Oke, Michelin di Superbike bukan ban yang sama dengan MotoGP, tetapi mungkin orang-orang dari Michelin tahu, mereka tahu cara kerjanya.

“Jadi, saya pikir jika saya Cecconi [pemilik tim Aruba.it Racing] saya akan mengambil satu pembalap dari MotoGP.”

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Ia menambahkan: “Saya pikir bagi Stefano [Cecconi] penting untuk memiliki pembalap Italia di dalam tim – bagi saya, mungkin tidak bagi dia, tetapi bagi saya jika saya Stefano itu akan penting, ya.”