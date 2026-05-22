Bulega Peringatkan Ducati: "Saya Pantas Mendapat Kesempatan di MotoGP"

Nicolo Bulega mengatakan dia pantas mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya di MotoGP, setelah melanjutkan rekor tak terkalahkannya di WorldSBK di Most.

WorldSBK telah melihat banyak pembalap mendominasi kejuaraan ini di berbagai tahapan, beberapa di antaranya melakukannya selama beberapa tahun, seperti Jonathan Rea, Alvaro Bautista, dan Toprak Razgatlioglu

Tapi apa yang kita lihat di musim 2026, dan empat balapan terakhir musim lalu, Bulega membawa dominasinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan 19 kemenangan beruntun.

Saat ditanya tentang masa depannya, seandainya Ducati memutuskan untuk tidak memindahkannya ke MotoGP, Bulega berkata: “Saya pikir sekarang saya pantas mendapatkan kesempatan di MotoGP. Jika saya tidak mendapatkannya, saya tidak tahu. Yang pasti, saya tidak akan senang.”

Pembalap berusia 26 tahun ini, yang juga merupakan bagian dari tim uji resmi MotoGP Ducati, telah dikaitkan dengan kepindahan ke tim VR46 milik Valentino Rossi.

Namun, Luca Marini dari Honda juga dianggap sebagai kandidat untuk salah satu kursi tim pada tahun 2027, yang bisa saja mengorbankan Franco Morbidelli yang performanya kurang memuaskan musim ini.

Tanda tanya juga muncul masa depan Fabio di Giannantonio, yang tampaknya akan meninggalkan Ducati sepenuhnya dan diperkirakan akan bergabung dengan tim pabrikan KTM untuk era 850cc yang baru.

Fermin Aldeguer diperkirakan akan bergabung dengan VR46 musim depan, yang kemungkinan berarti Marini dan Bulega bersaing memperebutkan kursi kedua.

Rossi telah menegaskan di Grand Prix Catalunya bahwa ia menginginkan setidaknya satu pembalap Italia di motornya, jadi jika Aldeguer bergabung dengan tim, itu tidak akan mengubah pandangan tim terhadap Marini atau Bulega.

Namun, Marini memiliki keuntungan karena ikatan keluarganya dengan Rossi.

Yang jelas, Ducati Panigale V4 R versi 2026 adalah paket terbaik di World Superbike saat ini.

Jadi, jika Bulega tidak mendapatkan keinginannya untuk pindah ke MotoGP, tetap berada di tempatnya sekarang kemungkinan akan memberinya kesempatan untuk memperebutkan lebih banyak gelar WorldSBK.