MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona

Hasil sesi warm-up MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.

Joan Mir,2026 Catalan MotoGP.
Joan Mir kembali ke puncak timesheets selama sesi warm-up MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap pabrikan Honda, yang tercepat di sesi latihan terakhir hari Sabtu, hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-10 dan Sprint Race-nya hanya berumur satu tikungan usai terseret motor Brad Binder yang terjatuh.

Mir menyelesaikan sesi warm-up 10 menit hari Minggu unggul 0,142 detik dari Fabio Quartararo yang finis ke-13 di Sprint, sementara itu pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia, berada di posisi ketiga.

Pedro Acosta, pole-sitter dan runner-up Sprint, berada di posisi keempat untuk KTM, sementara pemenang Sprint, Alex Marquez, hanya berada di posisi ke-15 untuk Gresini Ducati.

Bezzecchi memulai balapan dengan keunggulan dua poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, yang terjatuh untuk keempat kalinya akhir pekan ini di Sprint. Martin berada di posisi kedua belas dalam sesi pemanasan.

Namun, penekanan dalam sesi pemanasan adalah pada pengendalian keausan ban, yang sudah menjadi masalah di Sprint dan akan menjadi faktor kritis untuk grand prix 25 lap.

Semua pembalap beralih dari ban belakang lunak ke ban belakang medium untuk sesi pemanasan, dengan campuran ban depan Soft dan Medium

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'39.624s4/6355k
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.104s6/6354k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.151s6/6354k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.226s5/6359k
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.352s4/6358k
6Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.422s6/6354k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.448s6/6358k
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.453s6/6354k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.472s5/6353k
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.480s4/6355k
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.499s4/6358k
12Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.668s6/6354k
13Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.706s4/6355k
14Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.760s4/6356k
15Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.782s4/6356k
16Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+0.942s5/6351k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.025s6/6352k
18Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.060s5/6354k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.091s5/6358k
20Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.292s5/6356k
21Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.298s6/6355k
22Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.726s4/4350k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

  • Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya.

Patah tulang kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.

Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard keduanya musim ini.

Prediksi pemenang MotoGP Catalunya 2026

Pedro Acosta
6% (7 votes)
Marco Bezzecchi
20% (24 votes)
Pecco Bagnaia
3% (4 votes)
Fabio di Giannantonio
2% (2 votes)
Jorge Martin
34% (41 votes)
Alex Marquez
29% (34 votes)
Ai Ogura
4% (5 votes)
Other (tell us in the comments section)
2% (2 votes)
Total votes: 119
Derry Munikartono
Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

