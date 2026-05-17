MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona

Joan Mir kembali ke puncak timesheets selama sesi warm-up MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap pabrikan Honda, yang tercepat di sesi latihan terakhir hari Sabtu, hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-10 dan Sprint Race-nya hanya berumur satu tikungan usai terseret motor Brad Binder yang terjatuh.

Mir menyelesaikan sesi warm-up 10 menit hari Minggu unggul 0,142 detik dari Fabio Quartararo yang finis ke-13 di Sprint, sementara itu pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia, berada di posisi ketiga.

Fabio Quartararo, 2026 Catalunya MotoGP. © Gold and Goose

Pedro Acosta, pole-sitter dan runner-up Sprint, berada di posisi keempat untuk KTM, sementara pemenang Sprint, Alex Marquez, hanya berada di posisi ke-15 untuk Gresini Ducati.

Bezzecchi memulai balapan dengan keunggulan dua poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, yang terjatuh untuk keempat kalinya akhir pekan ini di Sprint. Martin berada di posisi kedua belas dalam sesi pemanasan.

Namun, penekanan dalam sesi pemanasan adalah pada pengendalian keausan ban, yang sudah menjadi masalah di Sprint dan akan menjadi faktor kritis untuk grand prix 25 lap.

Semua pembalap beralih dari ban belakang lunak ke ban belakang medium untuk sesi pemanasan, dengan campuran ban depan Soft dan Medium

MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'39.624s 4/6 355k 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.104s 6/6 354k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.151s 6/6 354k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.226s 5/6 359k 5 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.352s 4/6 358k 6 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.422s 6/6 354k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.448s 6/6 358k 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.453s 6/6 354k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.472s 5/6 353k 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.480s 4/6 355k 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.499s 4/6 358k 12 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.668s 6/6 354k 13 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.706s 4/6 355k 14 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.760s 4/6 356k 15 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.782s 4/6 356k 16 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +0.942s 5/6 351k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.025s 6/6 352k 18 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.060s 5/6 354k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.091s 5/6 358k 20 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.292s 5/6 356k 21 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.298s 6/6 355k 22 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.726s 4/4 350k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Barcelona:

Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025) Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya.

Patah tulang kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.

Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard keduanya musim ini.

