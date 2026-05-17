MotoGP Catalunya 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Barcelona
Hasil sesi warm-up MotoGP Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran 6 dari 22.
Joan Mir kembali ke puncak timesheets selama sesi warm-up MotoGP Catalunya 2026.
Pembalap pabrikan Honda, yang tercepat di sesi latihan terakhir hari Sabtu, hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-10 dan Sprint Race-nya hanya berumur satu tikungan usai terseret motor Brad Binder yang terjatuh.
Mir menyelesaikan sesi warm-up 10 menit hari Minggu unggul 0,142 detik dari Fabio Quartararo yang finis ke-13 di Sprint, sementara itu pemimpin klasemen, Marco Bezzecchi dari Aprilia, berada di posisi ketiga.
Pedro Acosta, pole-sitter dan runner-up Sprint, berada di posisi keempat untuk KTM, sementara pemenang Sprint, Alex Marquez, hanya berada di posisi ke-15 untuk Gresini Ducati.
Bezzecchi memulai balapan dengan keunggulan dua poin dari rekan setimnya, Jorge Martin, yang terjatuh untuk keempat kalinya akhir pekan ini di Sprint. Martin berada di posisi kedua belas dalam sesi pemanasan.
Namun, penekanan dalam sesi pemanasan adalah pada pengendalian keausan ban, yang sudah menjadi masalah di Sprint dan akan menjadi faktor kritis untuk grand prix 25 lap.
Semua pembalap beralih dari ban belakang lunak ke ban belakang medium untuk sesi pemanasan, dengan campuran ban depan Soft dan Medium
MotoGP Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'39.624s
|4/6
|355k
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.104s
|6/6
|354k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.151s
|6/6
|354k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.226s
|5/6
|359k
|5
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.352s
|4/6
|358k
|6
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.422s
|6/6
|354k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.448s
|6/6
|358k
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.453s
|6/6
|354k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.472s
|5/6
|353k
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.480s
|4/6
|355k
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.499s
|4/6
|358k
|12
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.668s
|6/6
|354k
|13
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.706s
|4/6
|355k
|14
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.760s
|4/6
|356k
|15
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.782s
|4/6
|356k
|16
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+0.942s
|5/6
|351k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.025s
|6/6
|352k
|18
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.060s
|5/6
|354k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.091s
|5/6
|358k
|20
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.292s
|5/6
|356k
|21
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.298s
|6/6
|355k
|22
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.726s
|4/4
|350k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Barcelona:
- Lap tercepat: Alex Marquez, Ducati, 1m 37.536s (2025)
- Lap balapan tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 39.664s (2024)
Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, absen akhir pekan ini setelah menjalani operasi bahu untuk mengangkat dua sekrup yang rusak dan fragmen tulang yang menekan saraf radial di lengannya.
Patah tulang kaki Marquez yang diderita di Le Mans juga telah distabilkan.
Maverick Vinales dari Tech3 kembali beraksi setelah absen di tiga grand prix terakhir karena masalah sekrup yang serupa.
Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, melakukan penampilan wildcard keduanya musim ini.