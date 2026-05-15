Di Giannantonio Minta Maaf Jika Acosta Tersinggung dengan Tengokannya

Fabio di Giannantonio menegaskan bahwa tidak ada "unsur pribadi" di balik reaksinya setelah menyalip Pedro Acosta pada lap terakhir MotoGP Prancis hari Minggu.

Acosta tersinggung dengan aksi pembalap VR46 yang menoleh ke belakang setelah merebut posisi keempat di tikungan kedua terakhir.

“Tidak ada yang menyalip lalu menoleh ke belakang ke arah saya. Kita akan bertemu lagi di balapan berikutnya,” kata Acosta.

Fabio di Giannantonio, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Berbicara di Catalunya pada hari Kamis, di Giannantonio coba meredam kontroversi tersebut dan menjelaskan bahwa alasannya untuk menoleh ke belakang adalah murni taktis.

"Ketika saya berada di lintasan, saya selalu mencoba memberikan yang terbaik dan menyalip orang di depan saya," kata di Giannantonio seperti dikutip Sky Italia. "Saya ingin memastikan dia tidak menyalip saya lagi, tidak lebih.

“Pertarungan kedua antara kami? Saya minta maaf dia tersinggung, tetapi bagi saya, ini balapan: saya menyalipnya dan ingin mempertahankan posisi saya."

Operan itu juga berarti di Giannantonio naik ke posisi ketiga di kejuaraan dunia dengan selisih satu poin dari Acosta menjelang akhir pekan ini.

Pedro Acosta, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Sementara itu, Acosta meredakan komentarnya sebelumnya.

“Bodoh sekali membicarakan hal ini ketika kami sedang memperebutkan posisi keempat,” katanya. “Itu bukan hasil yang saya inginkan.”

Giannantonio diperkirakan akan mengambil alih kursi pabrikan KTM milik Acosta untuk tahun 2027, dengan pembalap Spanyol itu diharapkan bergabung dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo.