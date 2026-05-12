Di Giannantonio akui Ducati GP26 Tak Cukup untuk Kalahkan Aprilia

Fabio Di Giannantonio dari VR46 mengatakan GP26 hebat, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Aprilia saat ini setelah Grand Prix Prancis.

Ducati tampaknya telah membuat langkah signifikan selama akhir pekan Grand Prix Spanyol, dengan Alex Marquez memenangkan balapan utama dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga.

Tes pasca-balapan juga tampaknya menunjukkan kemajuan positif terhadap pengembangan GP26, dengan Francesco Bagnaia memimpin Ducati 1-2 dari Marc Marquez pada kualifikasi GP Prancis pekan lalu.

Namun, Di Giannantonio hanya mampu finis keempat pada Grand Prix Prancis, dengan Bagnaia terjatuh dari posisi podium dan Marquez absen karena kecelakaan Sprint Race hari Sabtu.

Di saat bersamaan, Aprilia meraih posisi 1-2-3 pertama mereka, dengan Jorge Martin mengalahkan rekan setimnya Marco Bezzecchi dan pembalap Trackhouse, Ai Ogura.

Aprilia “berada di level lain”

Di Giannantonio muncul sebagai ujung tombak Ducati dan menjadi pembalap paling konsisten mereka di tahun 2026 sejauh ini.

Menganalisis posisi GP26 dibandingkan dengan Aprilia, pembalap Italia itu mengakui RS-GP berada "di level yang berbeda".

“Sulit untuk mengatakannya saat ini, karena tampaknya Aprilia melakukan pekerjaan yang luar biasa,” katanya kepada situs web resmi MotoGP.

“Mereka berada di level yang berbeda. Saya pikir kita harus banyak bekerja sama dengan Ducati untuk meningkatkan motor kita.

“Saya rasa kita berada di momen di mana paket kita bagus, tetapi itu belum cukup untuk mengalahkan mereka.

“Jadi, tentu saja, beberapa minggu ke depan akan sangat penting untuk menganalisis, bekerja, dan memahami apa yang dapat kita berikan untuk meningkatkan motor kita.”

Dalam sebuah wawancara dengan Sky Italy, Di Giannantonio sedikit lebih kritis terhadap situasi tersebut, dengan menyatakan: “Motor Aprilia menakutkan. Namun, bagian depan motor kami tidak pernah melakukan apa yang kami inginkan.

“Kami kekurangan komponen; jika kami meningkatkan bagian depan, kami kehilangan sesuatu di bagian belakang, dan sebaliknya.”

Di Giannantonio menjadi sorotan utama selama akhir pekan Le Mans setelah muncul laporan bahwa ia telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan KTM tahun depan.

Ia menuju Grand Prix Catalan akhir pekan ini di posisi ketiga dalam klasemen, meskipun tertinggal 44 poin dari pemimpin klasemen Bezzecchi.

