Aprilia Tetap Merendah di Tengah Klaim Motor Terbaik di MotoGP

Aprilia “belum” siap menyatakan bahwa motornya adalah yang terbaik di grid MotoGP 2026 meski telah memenangkan empat dari lima balapan pembuka tahun 2026.

Skuat Noale saat ini memimpin ketiga kejuaraan MotoGP - pembalap, tim, dan pabrikan - dan menyapu bersih podium kelas premier untuk pertama kalinya akhir pekan lalu (8–10 Mei) di Le Mans.

Pabrikan Noale juga telah memenangkan empat dari lima Grand Prix tahun ini, juga satu-satunya pabrikan yang telah naik podium di kelima putaran sejauh ini, dan memenangkan dua Sprint Race bersama Jorge Martin tahun ini, menyamai kemenangan Marc Marquez dengan Ducati.

Terlepas dari kesuksesannya, Team Manager Aprilia Racing, Paolo Bonora, belum ingin menyatakan RS-GP sebagai motor terbaik MotoGP di tahun 2026.

“Belum,” kata Bonora ketika ditanya oleh TNT Sports setelah balapan Le Mans apakah ia dapat mengatakan RS-GP sekarang adalah motor terbaik MotoGP. “Kami belum mencapai apa pun saat ini.

“Kami hanya memiliki satu tujuan di akhir kejuaraan dan satu-satunya cara, jujur ​​saja, dan kami pikir itu adalah cara yang tepat, adalah tidak menaruh harapan apa pun pada pembalap kami.”

Bonora menambahkan: “Kami tidak menaruh harapan apa pun pada para pembalap kami sejak Rabu dan Kamis dalam pertemuan yang biasanya kami adakan dengan mereka berdua.

“Kami mengatakan dengan jelas, ‘Ini balapan lain, pertahankan cara kerja yang sama seperti yang Anda lakukan di balapan terakhir, dan kami belum mencapai apa pun saat ini, jadi harap berhati-hati, bersabar, kami sepenuhnya percaya pada Anda, dan teruslah bekerja’.”

Dari dua pembalap pabrikan Aprilia, Jorge Martin jauh lebih mengesankan di Prancis. Pembalap Spanyol melaju dari posisi ketujuh di grid, memangkas selisih lebih dari dua detik atas Marco Bezzecchi dalam 10 lap terakhir balapan untuk memenangkan Grand Prix pertamanya dengan RS-GP.

Bonora menjelaskan bahwa Martin telah membuat kemajuan di tes Jerez.

“Kami menemukan di sisi Jorge [Martin], khususnya, kami menempatkannya di atas motor dengan cara yang lebih baik, dengan posisi [di tes Jerez],” kata Bonora.

“Dia merasa lebih baik. Pengaturan juga sedikit berubah – tidak jauh berbeda dari Marco, tetapi sedikit berbeda karena tinggi dan berat badannya berbeda, jadi perlu disesuaikan 100 persen untuknya.

“Setelah tes di Jerez, kami menemukan sesuatu untuknya, dan juga, dari sisi elektronik, kami menemukan sesuatu untuk keduanya.”

Performa kuat Martin justru berdampak buruk ke Bezzecchi, yang dengan mudah dikalahkan oleh rekan setimnya baik di Sprint maupun Grand Prix di Le Mans, membuat keduanya hanya dipisahkan satu poin menjelang balapan di Barcelona pada 15-17 Mei.

“Di sini, dia [Bezzecchi] melewatkan sesuatu,” kata Bonora tentang penampilan Bezzecchi di Le Mans.

“Sejak Jumat kami banyak berlatih, khususnya dalam perubahan arah, di beberapa tempat di lintasan khusus ini karena layout trek ini membutuhkan motor yang lincah, tetapi juga stabil karena dengan lintasan lurus yang panjang ini, penting untuk menjaga wheelie serendah mungkin.

“Pada saat itu, kami menemukan sesuatu yang sedikit lebih baik di sisi Jorge. Mungkin kepercayaan dirinya sedikit lebih baik daripada Marco dan itulah perbedaannya selama balapan.”