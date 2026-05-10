MotoGP Prancis 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Le Mans

Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Prancis dari sirkuit Le Mans, putaran 5 dari 22.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, 2026 French MotoGP.
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, 2026 French MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Update: Hujan mulai turun di Le Mans tak lama setelah sesi warm-up berakhir, yang berarti Grand Prix jadi sesi basah pertama di akhir pekan.

Jorge Martin memimpin sesi pemanasan untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, lalu terjatuh saat latihan pergantian motor!

Setelah dua hari cerah, hujan menjadi ancaman sepanjang hari ini, dengan kondisi sejuk dan berawan menyambut para pembalap untuk sesi sepuluh menit.

Oleh karena itu, semua pembalap mencoba pergantian motor untuk berjaga-jaga jika balapan berlangsung dari awal hingga akhir.

Namun, ketika Martin melompat dari RS-GP-nya di akhir sesi, mekaniknya tidak sempat meraih motor tersebut, yang kemudian terjatuh.

Martin - yang finis di depan Alex Marquez, Raul Fernandez, dan pembalap rookie Diogo Moreira - segera meminta maaf.

Jika hujan turun saat balapan, ini akan menjadi sesi basah pertama di akhir pekan.

Marc Marquez dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya saat terjatuh parah di balapan Sprint.

Juara bertahan itu akan menjalani operasi pada kaki dan bahunya, setelah mempercepat operasi yang direncanakan untuk memperbaiki sekrup yang rusak yang menyentuh saraf radial di bahu kanannya.

Marquez juga dipastikan absen dari balapan kandangnya di Catalonia akhir pekan depan.

Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu karena masalah sekrup yang serupa dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)1'31.506s5/5316k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.017s6/7317k
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.194s5/6312k
4Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.217s6/7320k
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.219s5/7316k
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.222s6/7321k
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.229s6/6313k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.242s6/6311k
9Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.310s6/6308k
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.320s5/7316k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.333s6/7310k
12Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.338s6/6318k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.361s7/7313k
14Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.431s4/7317k
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.456s7/7310k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.487s5/7312k
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.583s6/6302k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.600s5/7318k
19Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.708s4/7317k
20Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.044s6/6312k
21Jonas FolgerGERRed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.655s5/7311k

* Rookie

Official Le Mans MotoGP Records:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)

MotoGP Prancis 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Le Mans
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP Results
MotoGP Prancis 2026: Bagnaia Pole dalam Sesi Kualifikasi yang Ketat
09/05/26
Pecco Bagnaia, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Gunakan Aero Ducati Versi GP25 di Le Mans
08/05/26
Marc Marquez, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Acosta: Pedrosa "Fokus" dengan Proyek MotoGP 2027
08/05/26
Dani Pedrosa, KTM.
MotoGP News
Quartararo Mengonfirmasi Upgrade Kunci Yamaha di Le Mans
08/05/26
Fabio Quartararo, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Johann Zarco Mengukur Peluangnya untuk Kembali Berjaya di Le Mans
08/05/26
Johann Zarco, 2026 French MotoGP.
MotoGP News
Pecco Bagnaia: “Pretty difficult time for Ducati” ahead of Le Mans MotoGP
08/05/26
Pecco Bagnaia, 2026 Spanish MotoGP.