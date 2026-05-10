MotoGP Prancis 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Le Mans

Update: Hujan mulai turun di Le Mans tak lama setelah sesi warm-up berakhir, yang berarti Grand Prix jadi sesi basah pertama di akhir pekan.

Jorge Martin memimpin sesi pemanasan untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, lalu terjatuh saat latihan pergantian motor!

Setelah dua hari cerah, hujan menjadi ancaman sepanjang hari ini, dengan kondisi sejuk dan berawan menyambut para pembalap untuk sesi sepuluh menit.

Oleh karena itu, semua pembalap mencoba pergantian motor untuk berjaga-jaga jika balapan berlangsung dari awal hingga akhir.

Namun, ketika Martin melompat dari RS-GP-nya di akhir sesi, mekaniknya tidak sempat meraih motor tersebut, yang kemudian terjatuh.

Martin - yang finis di depan Alex Marquez, Raul Fernandez, dan pembalap rookie Diogo Moreira - segera meminta maaf.

Jika hujan turun saat balapan, ini akan menjadi sesi basah pertama di akhir pekan.

Marc Marquez dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya saat terjatuh parah di balapan Sprint.

Juara bertahan itu akan menjalani operasi pada kaki dan bahunya, setelah mempercepat operasi yang direncanakan untuk memperbaiki sekrup yang rusak yang menyentuh saraf radial di bahu kanannya.

Marquez juga dipastikan absen dari balapan kandangnya di Catalonia akhir pekan depan.

Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu karena masalah sekrup yang serupa dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.

MotoGP Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'31.506s 5/5 316k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.017s 6/7 317k 3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.194s 5/6 312k 4 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.217s 6/7 320k 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.219s 5/7 316k 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.222s 6/7 321k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.229s 6/6 313k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.242s 6/6 311k 9 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.310s 6/6 308k 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.320s 5/7 316k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.333s 6/7 310k 12 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.338s 6/6 318k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.361s 7/7 313k 14 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.431s 4/7 317k 15 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.456s 7/7 310k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.487s 5/7 312k 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.583s 6/6 302k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.600s 5/7 318k 19 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.708s 4/7 317k 20 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.044s 6/6 312k 21 Jonas Folger GER Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.655s 5/7 311k

* Rookie

Official Le Mans MotoGP Records:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026)

Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)

