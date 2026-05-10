MotoGP Prancis 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Le Mans
Hasil sesi warm-up untuk MotoGP Prancis dari sirkuit Le Mans, putaran 5 dari 22.
Update: Hujan mulai turun di Le Mans tak lama setelah sesi warm-up berakhir, yang berarti Grand Prix jadi sesi basah pertama di akhir pekan.
Jorge Martin memimpin sesi pemanasan untuk MotoGP Prancis 2026 di Le Mans, lalu terjatuh saat latihan pergantian motor!
Setelah dua hari cerah, hujan menjadi ancaman sepanjang hari ini, dengan kondisi sejuk dan berawan menyambut para pembalap untuk sesi sepuluh menit.
Oleh karena itu, semua pembalap mencoba pergantian motor untuk berjaga-jaga jika balapan berlangsung dari awal hingga akhir.
Namun, ketika Martin melompat dari RS-GP-nya di akhir sesi, mekaniknya tidak sempat meraih motor tersebut, yang kemudian terjatuh.
Martin - yang finis di depan Alex Marquez, Raul Fernandez, dan pembalap rookie Diogo Moreira - segera meminta maaf.
Marc Marquez dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya saat terjatuh parah di balapan Sprint.
Juara bertahan itu akan menjalani operasi pada kaki dan bahunya, setelah mempercepat operasi yang direncanakan untuk memperbaiki sekrup yang rusak yang menyentuh saraf radial di bahu kanannya.
Marquez juga dipastikan absen dari balapan kandangnya di Catalonia akhir pekan depan.
Maverick Vinales dari tim Tech3 masih absen setelah menjalani operasi bahu karena masalah sekrup yang serupa dan telah digantikan oleh Jonas Folger, yang kembali beraksi di grand prix untuk pertama kalinya sejak 2023.
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'31.506s
|5/5
|316k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.017s
|6/7
|317k
|3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.194s
|5/6
|312k
|4
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.217s
|6/7
|320k
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.219s
|5/7
|316k
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.222s
|6/7
|321k
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.229s
|6/6
|313k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.242s
|6/6
|311k
|9
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.310s
|6/6
|308k
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.320s
|5/7
|316k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.333s
|6/7
|310k
|12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.338s
|6/6
|318k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.361s
|7/7
|313k
|14
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.431s
|4/7
|317k
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.456s
|7/7
|310k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.487s
|5/7
|312k
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.583s
|6/6
|302k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.600s
|5/7
|318k
|19
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.708s
|4/7
|317k
|20
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.044s
|6/6
|312k
|21
|Jonas Folger
|GER
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.655s
|5/7
|311k
* Rookie
Official Le Mans MotoGP Records:
Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 29.288s (2026)
Lap balapan tercepat: Enea Bastianini, Ducati, 1m 31.107s (2025)