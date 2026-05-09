Marc Marquez “Tidak Memahami Gaya Balapnya” usai Kualifikasi GP Prancis

Marc Marquez mengungkap pengakuan yang mengkhawatirkan usai kualifikasi GP Prancis.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
Sebuah rekor lap di Q1 dan start baris depan adalah hasil kualifikasi yang positif, tapi Marc Marquez justru mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengkhawatirkan.

Juara MotoGP enam kali itu telah mengalami awal yang sulit untuk musim 2026, dengan bahunya yang cedera terus mempengaruhinya.

Namun, dia juga mencatat setelah melewatkan Q2 pada hari Jumat di Le Mans bahwa ia masih mencari kepercayaan diri dengan bagian depan Ducati GP26.

Itu terjadi ketiga rekan-rekan Ducati-nya seperti Fabio di Giannantonio dan Francesco Bagnaia menunjukkan kecepatan satu lap dan long-run yang kuat pada hari Jumat.

Tapi Marc Marquez menjawab dengan rekor lap baru di Le Mans untuk lolos dari Q1 dan hanya kalah 0,012 detik dari Francesco Bagnaia di Q2.

“Ini masalah”

Marquez mencatat 1 menit 29,2 detik di Q1 sekitar satu detik lebih cepat dari catataan terbaiknya di Practice, tetapi dia tidak yakin dari mana kecepatan itu berasal karena pengaturan dasarnya "kurang lebih" sama.

Berbicara di parc ferme setelah kualifikasi, dia mengatakan kepada TNT Sports: “Saya berada di saat di mana saya tidak mengerti bagaimana saya mengendarai. Dan itu adalah sebuah masalah.

“Saya tertawa, tetapi itu masalah, karena saya perlu memahami cara saya berkendara karena saya bisa cepat, seperti yang saya tunjukkan hari ini dan seperti yang saya tunjukkan di balapan sebelumnya.

“Tapi aku tidak bisa konsisten. Jadi, di situlah aku bekerja.

“Saya tidak tahu bagaimana hari ini saya meningkatkan satu detik, karena motornya kurang lebih [sama].

“Mereka [tim] bekerja [di atasnya], tetapi basisnya sama, kurang lebih. Jadi, ini adalah saya sendiri, dan di situlah kami akan mencoba untuk meningkatkan dalam beberapa minggu ke depan.”

Marquez telah kuat pada hari Sabtu dalam sprint sejauh ini di tahun 2026, setelah meraih dua kemenangan dari empat yang pertama.

Ditanya apa yang bisa dia harapkan dari balapan jarak tengah hari ini, Marquez menjawab: “Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakannya kepada Anda, karena jika Anda memeriksa kecepatan latihan bebas, saya berjuang untuk 10 besar, kedelapan.

“Tapi, mulai dari barisan depan, mari kita lihat apakah saya bisa mengikuti orang-orang teratas.

"Tapi Pecco dan beberapa dari mereka lebih cepat dariku akhir pekan ini."

