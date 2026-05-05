Mantan Crew Chief Marc Marquez Ragu dengan Reuni Mereka di Honda

Mantan Crew Chief Marc Marquez, Santi Hernandez, meragukan prospek mereka akan bekerja sama lagi di HRC.

Marquez dan Hernandez memulai kerja sama mereka di Moto2, dan keduanya tetap bersama saat pembalap Spanyol itu dipromosikan ke MotoGP dengan Repsol Honda tahun 2013.

Keduanya menjadi salah satu pasangan pembalap-crew chief tersukses di MotoGP dengan enam gelar bersama HRC, tapi Hernandez tidak mengikuti Marquez yang pindah ke Gresini Ducati tahun 2024.

Dalam wawancara terbaru dengan Mundo Deportivo, Hernandez berbicara tentang hubungannya yang erat dengan Marquez.

“Kami membangun tim yang sangat hebat, mulai dari nol,” katanya. “Kami banyak tertawa; dia adalah salah satu dari kami. Saya menyaksikan Marc tumbuh dewasa.”

Ia menambahkan: “Saya membawa pulang persahabatan dengannya, yang bagi saya adalah hal terpenting.

“Akan tiba saatnya dia pensiun, akan tiba saatnya saya pensiun, dan persahabatan itu akan tetap ada.”

Hernandez bekerja bersama Marquez selama periode tersulit dalam kariernya, ketika ia mengalami cedera lengan serius pada tahun 2020.

Karena Marquez tidak bersedia menandatangani kontrak multi-tahun ketika ia pindah ke Gresini pada tahun 2024 untuk balapan dengan motor Ducati, ia tidak diizinkan untuk membawa Hernandez bersamanya.

Marquez dilaporkan hampir menandatangani kontrak baru untuk tetap bersama tim pabrikan Ducati pada tahun 2027, meskipun ia telah berulang kali menghadapi pertanyaan tentang kemungkinan kembali ke Honda.

Namun, Hernandez tidak percaya hal itu akan terjadi.

“Saya rasa tidak,” katanya mengenai hal itu. “Dia di Ducati, dia bahagia, dia telah menemukan kembali senyumnya.”

Musim 2026 Marquez sejauh ini terhambat oleh cedera bahu serius yang dideritanya Oktober lalu di Grand Prix Indonesia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlangsungan karier pembalap Spanyol itu di MotoGP, dengan Marquez sendiri mengakui bahwa ia kemungkinan akan menghadapi akhir kariernya dalam beberapa tahun ke depan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Hernandez, yang menambahkan: “Saya tidak melihat Marc balapan sampai usianya 40 tahun.”

