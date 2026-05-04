Motor Yamaha V4 Diklaim "30% Berbeda" dari Prototype 2025

Augusto Fernandez mengatakan motor MotoGP V4 baru Yamaha "30% berbeda" dari prototipe yang dikendarainya tahun lalu, tetapi mengakui bahwa itu masih "belum cukup".

Pembalap tes Yamaha tersebut melakukan penampilan wildcard peramanya musim ini di Jerez, di mana ia kemudian lolos kualifikasi sebagai pembalap M1 terdepan dalam kondisi basah.

Meski Jerez tidak memiliki lintasan lurus panjang yang menghukum performa mesin V4 seperti tiga trek sebelumnya, masalah handling justru muncul di layout trek yang sempit dan berliku.

Lebih lanjut, Fernandez setuju dengan pembalap bintang Fabio Quartararo bahwa YZR-M1 V4 kehilangan feeling bagian depan yang kuat dari versi Inline4 sebelumnya.

Mantan juara dunia Moto2 itu juga menambahkan bahwa tujuan utama dari penampilan wildcard di Jerez adalah untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut.

“Saya rasa semua pembalap dari Yamaha mengatakan bahwa bagian depan [Inline] sangat luar biasa, fantastis. Kami memiliki masalah lain dengan Yamaha tahun lalu, tetapi inilah yang kami kurang sekarang, ditambah hal-hal lainnya,” jelas Fernandez.

“Itulah mengapa saya di sini, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut… Tentu saja, tidak mudah membuat motor yang kompetitif dalam satu tahun, tetapi kami akan sampai di sana.”

Fernandez menegaskan bahwa saat ini mereka “belum memiliki pengaturan dasar” untuk V4.

“Kita masih perlu memahami ke arah mana kita harus melangkah,” katanya. “Kita tahu masalah di lintasan, perasaan di bagian depan, kemampuan berbelok, mesin.

“Tetapi kita masih harus menemukan apa yang akan memberi kita kemampuan berbelok, kecepatan, untuk menjadi lebih cepat. Ini membutuhkan waktu, tetapi mudah-mudahan kita bisa segera sampai di sana.”

Fernandez kemudian finis di urutan ke-13 di Sprint dan kemudian ke-20 setelah mengalami masalah rem belakang di Grand Prix, penampilan wildcard berikutnya adalah di Barcelona akhir bulan ini.

Namun, perubahan aturan MotoGP baru-baru ini membuat Fernandez, seperti pembalap tes pabrikan lain, tidak akan memiliki penampilan wildcard di 2027.

Setelah finis di urutan ke-14 dan menjadi pembalap Yamaha terbaik di Grand Prix Spanyol, Quartararo menunjukkan kemajuan dalam hal pengendalian bagian depan motor V4-nya, dan berhasil finis di urutan ketujuh dalam uji coba hari Senin.