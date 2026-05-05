Marini Jelaskan Alasannya Absen dari Suzuka 8 Hours untuk Honda

Luca Marini tidak berharap untuk menjadi bagian dari Suzuka 8 Hours 2026, meskipun rekan sesama pembalap Honda MotoGP, Johann Zarco, telah mengonfirmasi keikutsertaanya.

Marini seharusnya bergabung dengan Zarco dan Takumi Takahashi dalam line-up tim pabrikan HRC tahun lalu sebelum kecelakaan serius saat tes di Suzuka membuatnya absen pada balapan 8 jam, dan tiga putaran MotoGP.

Pengalaman Marini yang terbatas di Suzuka juga mengungkap kesulitan dalam menemukan setup motor yang sama untuk digunakan oleh pembalap dengan tinggi badan berbeda.

Meskipun Zarco termasuk yang terpendek di grid MotoGP dengan tinggi 1,71m, Marini memiliki tinggi 1,84m, hanya satu sentimeter di bawah Toprak Razgatlioglu.

“Terlepas dari insiden yang saya alami, [tahun lalu] merupakan pengalaman yang menyenangkan, tetapi saya mengerti bahwa untuk balapan ketahanan, saya membutuhkan rekan satu tim dengan tinggi badan yang sama,” kata Marini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Karena jika tidak, sepeda akan terlalu tidak nyaman bagi saya, dan lebih baik memiliki ukuran tubuh yang sama sehingga Anda dapat menyesuaikan sepeda dengan baik untuk semua orang.

“Jika Anda harus berada di atas sepeda selama satu jam untuk melakukan balapan, penting untuk merasa percaya diri.”

Dengan absennya Marini dan penggantinya, Xavi Vierge, juga mundur dari ajang 2025, Zarco dan Takahashi mengamankan kemenangan ke-31 Honda di Suzuka 8 Hours sebagai tim dengan dua pembalap.

Pasangan ini diperkirakan akan bergabung dengan juara WorldSBK enam kali, Jonathan Rea, untuk balapan tahun ini, yang diadakan antara putaran MotoGP Assen dan Sachsenring, bukan pada jeda musim panas.

Jack Miller, runner-up bersama Yamaha tahun lalu, belum mengkonfirmasi apakah ia akan berkompetisi di ajang 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT