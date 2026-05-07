Laptime Bulega dengan Prototype MotoGP 850cc Ducati Terungkap

Bintang Ducati WorldSBK Nicolo Bulega melakukan debutnya dengan prototype 850cc selama uji coba pribadi di Mugello.

Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK.
Setelah mencetak rekor kemenangan ke-16 berturut-turut di World Superbike, Nicolo Bulega kembali ke Italia untuk debutnya dengan prototipe MotoGP 850cc Ducati di Mugello.

Selain balap untuk tim pabrikan Aruba.it Ducati, Bulega juga tergabung dalam tim penguji Ducati, bersama pembalap tes berpengalaman Michele Pirro, untuk membantu pengembangan motor 2027.

Pirro melakukan debut mengejutkan dengan motor 850cc tersebut selama V2 Champ Academy bulan lalu di Misano, kemudian kembali mengendarai motor tersebut dalam tes privat di Mugello (yang juga dihadiri oleh KTM dan Honda):

Bulega kemudian bergegas kembali dari Hungaria dan melakukan debutnya dengan motor 850cc pada hari Senin.

GPOne.com melaporkan bahwa pembalap berusia 26 tahun itu mencatatkan waktu tercepat dengan waktu terbaik 1 menit 47,2 detik dari 20 lap dengan motor yang menggunakan ban Pirelli.

Laptime tersebut menempatkan Bulega 0,4 detik di depan Pirro dan 1,3 detik di depan Dani Pedrosa (KTM).

Rekor resmi kualifikasi 1000cc/Michelin Mugello adalah 1m 44,169s, yang dibuat oleh Marc Marquez musim lalu.

Sedangkan lap tercepat saat balapan adalah 1m 45,770s yang dicatat Francesco Bagnaia pada tahun 2024.

Ducati telah mengonfirmasi kepada Crash.net bahwa Bulega hanya berkendara pada Senin sore, karena cuaca buruk pada hari Selasa.

Bulega berharap untuk memiliki kursi MotoGP di 2027, namun opsinya akan sangat bergantung apakah Fabio di Giannantonio akan bertahan di VR46 atau pindah ke tim pabrikan KTM.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

