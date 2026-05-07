Marc Marquez Bersiap untuk Misteri di MotoGP Prancis

Rentetan lima kemenangan MotoGP Le Mans milik Ducati, dengan lima pembalap berbeda, berakhir di jagoan tuan rumah LCR Honda, Johann Zarco, pada edisi 2025 yang diguyur hujan.

Kekalahan itu hanyalah sebuah insiden kecil dalam perjalanan tak terbendung Marc Marquez menuju gelar juara dunia kesembilan, tetapi pembalap Spanyol itu kembali ke Prancis dalam situasi yang sangat berbeda akhir pekan ini.

Tanpa podium Grand Prix dari empat putaran pembuka, Marquez hanya berada di posisi kelima dalam kejuaraan dunia dan tertinggal 44 poin dari Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Marquez telah kehilangan poin dari Bezzecchi di keempat putaran musim ini, yang terbaru ketika kemenangan Sprint yang kacau di Jerez diikuti oleh kecelakaan di grand prix.

Pembalap Ducati Lenovo itu bangkit kembali dengan finis di posisi keempat, di belakang tiga pembalap Aprilia, pada tes hari Senin dan sekarang memfokuskan perhatiannya pada kemenangan MotoGP Prancis pertamanya sejak 2019.

“Le Mans adalah sirkuit yang saya sukai dan di mana saya sudah sangat cepat dengan Desmosedici GP tahun lalu,” kata Marquez.

“Ini akan menjadi akhir pekan dengan banyak hal yang tidak terduga: cuaca mungkin akan memberi kita beberapa kejutan.

“Bagaimanapun, di Jerez kami bekerja dengan baik. Terlepas dari kecelakaan itu, kami kompetitif dan juga pada hari Senin kami membuat langkah maju yang baik”.

Prakiraan cuaca saat ini memperkirakan risiko badai petir pada hari Sabtu dan hujan ringan pada hari Minggu.

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang gagal menyelesaikan Grand Prix Spanyol karena masalah teknis, juga merasa ada kemajuan dalam uji coba tersebut, terutama dalam hal aerodinamika.

“Saya sangat senang dan puas dengan aerodinamika karena saya pikir kami telah membuat langkah maju dalam menikung. Itu adalah sesuatu yang sangat saya rindukan tahun ini dan tahun lalu, untuk membuat motor lebih mudah berbelok di tikungan cepat,” kata Bagnaia.

“Kami juga menguji sesuatu untuk sistem elektronik guna membantu menghentikan motor dengan lebih baik. Kami belum menemukan solusi, tetapi mungkin kami telah menemukan caranya. Jadi saya sangat berharap tim akan fokus pada hal itu dan melihat apakah, untuk Le Mans, kami akan memiliki sesuatu yang dapat membantu.”

Menjelang akhir pekan ini, juara MotoGP dua kali itu mengatakan: "Saya senang bisa pergi ke Le Mans; di atas kertas, ini adalah jenis trek yang paling tepat untuk meningkatkan karakter Desmosedici GP.

“Setelah uji coba, saya tetap puas; kami mencoba beberapa solusi yang meyakinkan yang dapat membantu kami tidak hanya di sini tetapi juga di jenis trek lain.

“Kami berharap cuaca bagus dan terus bekerja untuk mendekati yang terkuat.”

Terlepas dari kesuksesan Ducati di masa lalu, Bagnaia belum pernah menang di Le Mans di kelas utama.