Jorge Martin Pede dengan Progresnya Jelang MotoGP Prancis

Jorge Martin menuju MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan ini dalam suasana hati yang baik saat ia mencari konfirmasi atas progres yang telah dicapai pada tes Jerez.

Setelah melewatkan sebagian besar tes musim dingin, Martin memanfaatkan tes pasca-balapan pertama di Jerez untuk mempelajari RS-GP 2026 secara lebih mendalam, selain mencoba beberapa komponen pengembangan baru.

Meski jadi pembalap Aprilia paling bawah di posisi kesepuluh, juara dunia MotoGP 2024 itu tetap percaya diri dengan kemajuan yang didapat dari tes.

“Setiap hal baru yang saya pasang di motor, saya merasa ada kemajuan, kemajuan demi kemajuan,” jelas Martin.

“Saya tidak bisa menyebutkan apa [bagian-bagian itu], tetapi itu membantu saya berbelok sedikit lebih baik, memiliki cengkeraman belakang yang lebih baik, dan semuanya menjadi lebih alami untuk gaya saya.

“Setiap kali saya turun ke lintasan, saya merasa lebih menyatu dengan motor saya.”

Martin, yang kehilangan poin dari rekan setimnya - pemimpin klasemen Marco Bezzecchi - di Grand Prix Spanyol, bersiap untuk penampilan Le Mans pertamanya bersama Aprilia setelah absen tahun lalu karena cedera.

Pembalap Spanyol itu berharap untuk mengonfirmasi progres yang sudah dicapai saat tes Jerez di akhir pekan Prancis.

“Saya yakin untuk akhir pekan ini. Tes di Jerez positif dan sekarang tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kemajuan yang telah dicapai di berbagai trek juga,” katanya. “Ini akan sangat penting untuk memvalidasi solusi teknis baru.

“Saya merasa cukup baik secara fisik, bahkan lebih baik daripada di balapan-balapan terakhir, dan saya yakin bahwa kami akan mampu melangkah maju di sini.”

Martin menang di Le Mans pada penampilan terbarunya di Sirkuit di tahun 2024, sebagai pembalap Pramac Ducati.

Sementara itu, Bezzecchi, pemenang ajang tahun 2023 dengan Ducati VR46, lolos kualifikasi di urutan ketujuh dan finis di urutan ke-14 dalam balapan dari awal hingga akhir tahun lalu.

Bezzecchi, yang melihat rentetan kemenangannya putus di tangan Alex Marquez di Jerez, membawa keunggulan 11 poin atas Martin menuju akhir pekan ini.

“Saya sangat senang bisa balapan di Le Mans. Ini sirkuit yang fantastis dan selalu ada banyak penggemar.

“Saya sangat ingin terus berprestasi, jadi kami akan mencoba untuk menjalani akhir pekan yang baik.

“Kami akan bekerja sama dengan tim untuk tetap kompetitif sepanjang akhir pekan dan meraih hasil balapan yang bagus.”