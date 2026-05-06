Quartararo Siapkan "Sesuatu yang Istimewa" untuk MotoGP Prancis

Fabio Quartararo seharusnya finis di posisi keempat pada MotoGP Spanyol baru-baru ini jika ia mengulangi catatan waktu balapannya di Inline Yamaha tahun sebelumnya.

Sebaliknya, saat Alex Marquez melaju lebih cepat 7,5 detik untuk kemenangan Jerez lainnya, Quartararo justru lebih lambat 20 detik dari waktu balapannya tahun lalu saat ia finis ke-14 dengan YZR-M1 V4 baru.

Itu adalah defisit yang mengkhawatirkan, mengingat sirkuit Jerez yang sempit membantu meniadakan kurangnya performa mesin yang sebenarnya dari motor baru tersebut.

Namun, Quartararo tampak lebih kompetitif pada tes hari Senin, di mana ia menyebutkan peningkatan feeling pada bagian depan motor setelah mencatatkan waktu lap tercepat ketujuh.

Pembalap Prancis itu kini menuju ke balapan kandangnya di Le Mans dengan hasil tersebut, di mana ia juga akan menyiapkan "sesuatu yang istimewa" untuk para penggemar.

"Le Mans selalu menjadi salah satu akhir pekan paling istimewa dalam setahun bagi saya," kata Quartararo, yang meraih pole tahun lalu, diikuti oleh posisi keempat di Sprint dan kemudian kecelakaan di grand prix kering-basah.

"Dukungan dari para penggemar luar biasa dan memberi saya motivasi ekstra setiap kali saya balapan di sini.

“Setelah kerja keras yang kami lakukan di Jerez, saya penasaran ingin melihat bagaimana feeling saya di trek ini – dan saya juga punya sesuatu yang istimewa untuk para penggemar di akhir pekan balapan ini, jadi saya menantikannya.”

Kejutan itu kemungkinan besar akan melibatkan semacam livery khusus untuk penampilan terakhir Quartararo di Grand Prix Prancis sebagai pembalap Yamaha jelang kepindahannya ke Honda - yang belum diumumkan - untuk musim 2027.

Dalam hal perubahan teknis, masih belum jelas kapan peningkatan mesin V4 akan terwujud.

Yamaha melaporkan bahwa mereka telah mencoba sasis yang sudah mereka gunakan selama akhir pekan GP Spanyol serta paket aero berbeda, swingarm berbeda, dan berbagai setup untuk sasis dan elektronik pada tes Jerez.

Komponen aerodinamis mencakup kembalinya sayap depan tri-plane tahun lalu.

"Tes Jerez memberi kami kesempatan yang baik untuk mengevaluasi beberapa hal secara terstruktur, dan umpan balik dari para pembalap sangat menggembirakan," kata direktur tim Massimo Meregalli.

"Sekarang kami tiba di Le Mans dengan beberapa kemungkinan pembaruan yang seharusnya membantu kami melanjutkan proses ini, tergantung pada preferensi para pembalap.

“Jika para pembalap memilih untuk menggunakan perlengkapan baru tersebut, Grand Prix ini akan menjadi titik acuan untuk mengkonfirmasi temuan kami dari Tes Jerez.

“Kami menantikan untuk kembali bekerja. Dengan jadwal yang padat dari Le Mans langsung ke Catalunya, diikuti oleh tes IRTA lainnya, kami akan memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan data dan memeriksa ulang temuan kami.”

Rekan setim Quartararo, Alex Rins, hanya berada di posisi ke-21 pada tes tersebut.

"Saya sangat menikmati balapan di Le Mans. Ini adalah sirkuit tempat saya memiliki kenangan indah di masa lalu," kata Rins, pemenang Moto2 di Le Mans.

"Tes Jerez positif dan memberi kami ide-ide baru, jadi akhir pekan ini adalah tentang melanjutkan pekerjaan itu dan melihat bagaimana motor berperilaku di sini.

"Saya termotivasi untuk terus membangun selangkah demi selangkah dan berusaha untuk lebih dekat ke depan."

