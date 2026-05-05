Alex Rins: Orang-Orang Melupakan Anda Tanpa Motor Papan Atas

Alex Rins mengaku "terkejut" Yamaha sudah memutuskan depannya di MotoGP setelah hanya tiga balapan menggunakan V4 baru.

Alex Rins, Jorge Martin, 2026 Spanish MotoGP.
Alex Rins, Jorge Martin, 2026 Spanish MotoGP.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Berstatus pemenang balapan untuk Suzuki dan kemudian LCR Honda, di mana Alex Rins mengalami cedera kaki serius hanya beberapa putaran setelah kemenangan COTA, pembalap Spanyol itu kembali ke status pabrikan bersama Yamaha pada tahun 2024.

Seperti Honda, Yamaha berada dalam fase rebuild, setelah tertinggal jauh dari pabrikan Eropa.

Yamaha mengambil tindakan radikal dengan mengembangkan mesin baru dengan layout V4 untuk menggantikan versi Inline3 mereka musim ini. Namun, hal itu belum membuahkan hasil.

Rins, yang berhasil meraih hasil terbaik ketujuh dengan M1 Inline, mencetak poin di dua dari tiga putaran pembuka dengan V4 baru, menyamai hasil GP terbaik motor tersebut yaitu ke-14.

Namun setibanya di Grand Prix Spanyol, Rins mengonfirmasi bahwa ia telah kehilangan kursinya di Yamaha, dengan Ai Ogura akan bergabung dengan Jorge Martin untuk susunan pembalap yang serba baru untuk tahun 2027.

"Motivasi saya tidak berubah," kata Rins kepada GPOne.com. "Meskipun ini bukan waktu yang mudah, sejak saya mengetahui bahwa saya tidak akan melanjutkan bersama Yamaha.

“Ini sulit - ketika saya menandatangani kontrak, saya masih bersama LCR Honda, dan saya merasa baik. Mereka datang kepada saya dan memberi saya kesempatan ini: saya melihat ada potensi.

“Dengan Inline4, kami kesulitan untuk memaksimalkan motor, dan saya mengalami masalah pengereman. Kemudian ketika kami beralih ke V4, rasanya bagus, jadi saya terkejut karena dalam tiga balapan mereka sudah memutuskan masa depan saya.

“Komitmen saya kepada mereka sepenuhnya. Begitulah hidup, tetapi saya akan terus memberikan yang terbaik.”

Rins, yang memberikan perpisahan impian bagi Suzuki dengan memenangkan final Valencia 2022, juga menyinggung betapa cepatnya persepsi berubah di MotoGP jika Anda tidak menggunakan motor yang kompetitif.

"Tahun lalu, jika Anda tidak memiliki Ducati, Anda tidak punya peluang, dan sekarang Aprilia tampil sangat baik. Ducati tampaknya menghadapi beberapa kesulitan lagi tetapi masih kompetitif," katanya.

"Namun, tampaknya jika Anda tidak memiliki motor itu, orang-orang akan melupakan Anda. Kita tidak bisa melakukan sihir; kita memiliki motor yang kita miliki.

"Ini adalah tiga tahun yang sulit bagi saya, tetapi saya masih Alex yang sama seperti dulu, yang memenangkan balapan dan meraih podium."

Alex Rins: Orang-Orang Melupakan Anda Tanpa Motor Papan Atas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Quartararo Menemukan Sesuatu dengan Yamaha V4 di Tes Jerez
29/04/26
Fabio Quartararo, Monster Yamaha, Jerez MotoGP Test
MotoGP News
Dua Pembalap Yamaha Kehilangan Rem Belakang di GP Spanyol
27/04/26
Jack Miller, 2026 Spanish MotoGP.
MotoGP News
Quartararo: Top Speed Adalah Masalah Yamaha Paling Kecil di GP Spanyol
25/04/26
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Spanish Grand Prix, media debrief. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Perombakan Line-Up Pembalap Tak Goyahkan Motivasi, Tegas Yamaha
24/04/26
Fabio Quartararo leads Toprak Razgatioglu and Alex Rins, 2026 MotoGP US Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Mengonfirmasi Kepergiannya dari Yamaha MotoGP
23/04/26
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Yamaha Turunkan Augusto Fernandez untuk Wild-Card di Jerez
22/04/26
Augusto Fernandez, Yamaha Test Rider.