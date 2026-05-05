Alex Rins: Orang-Orang Melupakan Anda Tanpa Motor Papan Atas

Berstatus pemenang balapan untuk Suzuki dan kemudian LCR Honda, di mana Alex Rins mengalami cedera kaki serius hanya beberapa putaran setelah kemenangan COTA, pembalap Spanyol itu kembali ke status pabrikan bersama Yamaha pada tahun 2024.

Seperti Honda, Yamaha berada dalam fase rebuild, setelah tertinggal jauh dari pabrikan Eropa.

Yamaha mengambil tindakan radikal dengan mengembangkan mesin baru dengan layout V4 untuk menggantikan versi Inline3 mereka musim ini. Namun, hal itu belum membuahkan hasil.

Rins, yang berhasil meraih hasil terbaik ketujuh dengan M1 Inline, mencetak poin di dua dari tiga putaran pembuka dengan V4 baru, menyamai hasil GP terbaik motor tersebut yaitu ke-14.

Namun setibanya di Grand Prix Spanyol, Rins mengonfirmasi bahwa ia telah kehilangan kursinya di Yamaha, dengan Ai Ogura akan bergabung dengan Jorge Martin untuk susunan pembalap yang serba baru untuk tahun 2027.

"Motivasi saya tidak berubah," kata Rins kepada GPOne.com. "Meskipun ini bukan waktu yang mudah, sejak saya mengetahui bahwa saya tidak akan melanjutkan bersama Yamaha.

“Ini sulit - ketika saya menandatangani kontrak, saya masih bersama LCR Honda, dan saya merasa baik. Mereka datang kepada saya dan memberi saya kesempatan ini: saya melihat ada potensi.

“Dengan Inline4, kami kesulitan untuk memaksimalkan motor, dan saya mengalami masalah pengereman. Kemudian ketika kami beralih ke V4, rasanya bagus, jadi saya terkejut karena dalam tiga balapan mereka sudah memutuskan masa depan saya.

“Komitmen saya kepada mereka sepenuhnya. Begitulah hidup, tetapi saya akan terus memberikan yang terbaik.”

Rins, yang memberikan perpisahan impian bagi Suzuki dengan memenangkan final Valencia 2022, juga menyinggung betapa cepatnya persepsi berubah di MotoGP jika Anda tidak menggunakan motor yang kompetitif.

"Tahun lalu, jika Anda tidak memiliki Ducati, Anda tidak punya peluang, dan sekarang Aprilia tampil sangat baik. Ducati tampaknya menghadapi beberapa kesulitan lagi tetapi masih kompetitif," katanya.

"Namun, tampaknya jika Anda tidak memiliki motor itu, orang-orang akan melupakan Anda. Kita tidak bisa melakukan sihir; kita memiliki motor yang kita miliki.

"Ini adalah tiga tahun yang sulit bagi saya, tetapi saya masih Alex yang sama seperti dulu, yang memenangkan balapan dan meraih podium."