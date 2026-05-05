Aprilia Percaya Trackhouse untuk Keputusan Pengganti Ogura

mengakui bahwa kehilangan pembalap Trackhouse, Ai Ogura, untuk musim MotoGP 2027 adalah hal yang "mengecewakan".

Ogura telah memberi tahu Trackhouse bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya, dan kepala tim, Davide Brivio, mengkonfirmasi bahwa pembalap Jepang itu telah tergoda untuk pindah ke tim pabrikan.

“Saat kami mengontraknya, kami mempertimbangkan kemungkinan bahwa setelah dua tahun, dia mungkin menginginkan tim pabrikan,” kata Brivio selama MotoGP Spanyol. “Itu bagian dari kesepakatan. Sekarang kami akan mencoba mencari solusi.”

Meskipun Brivio menolak menyebutkan nama tim pabrikan saingan, Ogura dikabarkan akan bergabung dengan Yamaha.

Dengan peluang untuk naik ke tim pabrikan Aprilia sudah berakhir, dengan Francesco Bagnaia dikaitkan dengan kursi di sebelelah Marco Bezzecchi yang sudah memastikan kontraknya.

Bez tetap menjadi satu-satunya pembalap pabrikan 2027 yang sudah dikonfirmasi sejauh ini di tengah negosiasi alot antara para pabrikan yang tergabung dalam MSMA (Motor Sport Manufacturer Association) dan MotoGP SEG untuk perjanjian komersial baru.

Rivola menyuarakan kekecewaan yang sama dengan Brivio atas kepergian Ogura, yang tampaknya akan meraih podium MotoGP pertamanya sebelum masalah teknis di COTA, dan kemudian menjadi pembalap tercepat di trek selama sepuluh lap terakhir di Jerez.

Tapi, kepergian Ogura juga menyoroti kejelian Brivio saat merekrutnya sejak awal, dan mendukung bos Trackhouse untuk membuat pilihan tepat dengan penggantinya.

“Di satu sisi, memang mengecewakan kehilangan pembalap yang telah terbukti berbakat, tetapi di sisi lain, pilihan itu juga tepat, jadi Davide Brivio memiliki visi yang jauh ke depan dengan Ogura,” kata Rivola kepada Sky Italia.

“Kami banyak berbicara dengan Davide, dan saya sudah tahu dia akan membuat pilihan yang tepat untuk pembalap berikutnya, jadi kami berada di tangan yang tepat.”

Rivola memperkirakan keputusan tentang pengganti Ogura akan segera diambil.

“[Trackhouse] belum memilih. Saya rasa itu akan menjadi masalah satu balapan, paling banyak dua balapan,” katanya.

Satu-satunya petunjuk Brivio sejauh ini adalah dengan secara efektif mengesampingkan pembalap rookie lainnya.

"Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi pada pembalap rookie saat ini; kami pikir memiliki pembalap berpengalaman akan memungkinkan kami untuk memanfaatkan potensi motor dengan lebih baik," kata Brivio.

Mantan pembalap Suzuki Brivio, Joan Mir, Maverick Vinales, dan Alex Rins termasuk di antara para pemenang balapan MotoGP yang terbukti masih tersedia untuk tahun 2027.

Sementara itu, kepergian Ogura dipandang sebagai harapan bagi rekan setimnya dan pemenang MotoGP Australia 2025, Raul Fernandez, untuk bertahan.