Andrea Iannone Lakoni Debut Bagger World Cup di Mugello

Pemenang balapan MotoGP Andrea Iannone akan melakukan kembali ke paddock Grand Prix di Mugello, saat ia akan membalap untuk Niti Racing di Harley-Davidson Bagger World Cup.

Pembalap Italia itu berkompetisi di MotoGP antara tahun 2013 dan 2019, sebelum dijatuhi larangan karena pelanggaran doping pada akhir musim 2019.

Andrea Iannone kalah dalam sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga pada akhir tahun 2020, dengan larangannya diperpanjang menjadi empat tahun secara retroaktif.

Pembalap Italia ini, yang memenangkan satu-satunya balapan MotoGP-nya pada tahun 2016 bersama Ducati di Austria - yang mengakhiri paceklik kemenangan merek tersebut sejak tahun 2010 - kembali balapan pada tahun 2024 setelah larangannya di World Superbikes berakhir.

Ia memenangkan satu balapan tahun itu dengan motor Ducati dan meraih beberapa podium pada tahun 2025, sebelum rencana untuk balapan di WorldSBK 2026 gagal terwujud.

Iannone belum balapan di MotoGP sejak penampilan sekali saja bersama VR46 Ducati di Grand Prix Malaysia 2024, tetapi akan kembali di Mugello bulan ini untuk Harley-Davidson Bagger World Cup.

Pembalap kaliber tinggi untuk Bagger World Cup

Iannone akan bergabung dengan mantan pembalap Moto2 asal Indonesia Dimas Ekky dan Oscar Gutierrez dari Spanyol, dengan Niti Racing menurunkan tiga pembalap untuk sisa musim.

“Saya menyukai tantangan, terutama ketika tantangan itu membawa Anda keluar dari zona nyaman,” katanya. “Ini sesuatu yang benar-benar berbeda, dan itulah mengapa saya mengatakan ya.

“Saya sangat bersemangat untuk memulai babak baru ini, karena saya selalu mengagumi Harley-Davidson dan komunitas pengendaranya yang ikonik, yang memainkan peran penting dalam dunia ini.

“Ini adalah kategori yang mewujudkan adrenalin, tontonan, dan gairah sejati untuk berkendara dan untuk hidup.

“Motor-motor ini memiliki kepribadian yang kuat; Anda harus menghormatinya, tetapi pada saat yang sama Anda dapat memacunya dengan keras.

“Dalam hal itu, kami cukup mirip, dan saya pikir itulah mengapa proyek ini cocok untuk saya. Saya juga mendekati balapan pertama ini tanpa menguji motor, dan dengan satu kali uji coba lebih sedikit daripada yang lain.

“Itu mencerminkan pola pikir saya, saya menerima tantangan dan secara aktif mencarinya. Mugello adalah tempat yang sempurna untuk memulai, di depan para penggemar Italia, di trek yang sangat saya kenal. Saya tidak datang ke sini hanya untuk berpartisipasi.

“Saya ingin memahami motor dengan cepat dan langsung kompetitif. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan.”

“Secara pribadi, saya merasa memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia. Saya sangat menghargai masyarakatnya, dan saya bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersama Niti Racing dan komunitas ini.”

Jeffre Schuessler, direktur program balap global untuk Harley, menambahkan: “Membawa pembalap seperti Andrea ke kejuaraan ini merupakan pernyataan kuat tentang apa yang sedang kami bangun dengan Bagger World Cup.

“Dia adalah pemenang balapan yang terbukti di level tertinggi, dengan bakat dan kepribadian yang menambah energi lebih banyak lagi ke grid.

“Ini persis tipe profil yang ingin kami tarik seiring pertumbuhan kejuaraan ini. Mugello akan menjadi tempat yang tepat untuk melihatnya memulai babak baru ini dengan motor ketiga Niti Racing, memperkuat susunan pembalap yang sudah kompetitif bersama Oscar Gutierrez dan Dimas Ekky Pratama.”